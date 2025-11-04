2 órája
10-en sérültek meg, apró rettegő utast találtak a mentők az autópályán +fotók
Tíz ember, köztük két gyermek sérült meg súlyosan az M1-es autópályán történt korábbi balesetben. A tragédia után a mentők egy apró, rémült utast is találtak az autóban.
Október végén történt az a súlyos baleset az M1-es autópályán, amelyben az átterelt forgalmi sávban egy 41 éves sofőr megpróbálta kikerülni a megtorpanó kocsisort, és áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy Győr felé szabályosan közlekedő Mercedes Sprinter kisbusszal. A kisbuszban, amit egy 31 éves férfi vezetett, hatan, a másik járműben négyen utaztak.
Mind a 10-en megsérültek, köztük két gyermeket életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba vinni. Most újabb részletek derültek ki az esetről, hiszen egy másik, apró utast is találtak a mentősök.
Baleset az M1-es autópályán: apró utast is találtak a mentők
Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett poszt szerint az M1 balesetben érintett egyik kocsiban egy család utazott, akiket budaörsi esetkocsi az édesanyát látta el, mikor a mentőegység ápolója észrevette, hogy az autóban még egy rémült utas tartózkodott. A család nyuszija ugyan nem sérült meg, de nagyon megijedt és miután gazdáit mind kórházba szállították, nem volt senki, aki gondoskodhatott volna róla.
A sérült stabilizálását után a mentősök a nyuszit is a mentőbe helyezték és a kórházi átadáskor mindenkit tájékoztattak róla, hogy amíg felépül a család, gondoskodnak kiskedvencükről.
A tapsifüles így a budaörsi mentők nappali tartózkodójában lelt átmeneti otthonra új ketrecében, ahol barátságos és játékos volt végig az életmentőkkel, akik szeretettel gondoskodtak róla, amíg a gazdikat hazaengedik a kórházból.
A történetnek pedig szerencsére happy end lett a vége, ugyanis hétvégén a balesetből felépülő gazdi meglátogatta a mentősöket, és a kis tappancsos visszakerülhetett szerető otthonába.