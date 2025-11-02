Ha bajbajutott sünt találsz, ne vidd messzire – ezt kell tenned, hogy túlélje a telet

A hideg beköszöntével a sünök téli búvóhelyet keresnek, ám sokan közülük legyengülve, alultápláltan próbálnak menedéket találni. Ilyenkor gyakran kerülnek emberi kézbe bajbajutott sünik, akiknek gondozása nemcsak jó szándékot, de pontos tudást is igényel. A Tatai Állatvédők szerint az 500 gramm alatti sünik télen nem maradhatnak a szabadban, mert nem élnék túl a fagyokat.

Egy bajbajutott süni gondozása nagy felelősség, de megfelelő ellátással tavasszal újra szabadon élhet.

Forrás: Facebbok/Tatai Állatvédők Hivatalos Oldala

A Tatai Állatvédők közösségi oldalán nemrég két sün történetét is megosztották. A nagyobbik, fél kiló feletti példányt vissza tudták engedni a természetbe, de a kisebb, mindössze 160 grammos sün teleltetésre szorul.

Ha sünit találsz 500 gramm alatt, kérj segítséget, mert kint nem fogja túlélni a hideget

– írták a posztban.

Törvény védi őket

A sün Magyarországon védett állat, természetvédelmi értéke 25 000 forint. Ez azt jelenti, hogy tilos befogni, tartani, elpusztítani vagy szándékosan zavarni. Ugyanakkor, ha egy állat bajba kerül, például legyengült, sérült vagy veszélyes helyen van, ideiglenesen gondozásba vehető – de csak a szükséges ideig, és a lehető leghamarabb értesíteni kell egy állatvédő szervezetet vagy természetvédelmi hatóságot.

Ha bajbajutott sünit találsz, ezt tedd

Tatabányai állatorvos asszisztens, Adorján Nikolett elárulta mikre kell figyelni, ha egy sün rehabilitációját, vagy teleltetését vállaljuk: