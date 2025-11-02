53 perce
Ha bajbajutott sünt találsz, ne vidd messzire – ezt kell tenned, hogy túlélje a telet
Sok kertben bukkannak fel apró, fázós sündisznók, ám nem mindegy, mikor és hogyan segítünk rajtuk. A bajbajutott süni gondozása felelősség, ha alultáplált, a természetben elpusztulna – ilyenkor segítségre szorul.
A hideg beköszöntével a sünök téli búvóhelyet keresnek, ám sokan közülük legyengülve, alultápláltan próbálnak menedéket találni. Ilyenkor gyakran kerülnek emberi kézbe bajbajutott sünik, akiknek gondozása nemcsak jó szándékot, de pontos tudást is igényel. A Tatai Állatvédők szerint az 500 gramm alatti sünik télen nem maradhatnak a szabadban, mert nem élnék túl a fagyokat.
Csabi és Viki
A Tatai Állatvédők közösségi oldalán nemrég két sün történetét is megosztották. A nagyobbik, fél kiló feletti példányt vissza tudták engedni a természetbe, de a kisebb, mindössze 160 grammos sün teleltetésre szorul.
Ha sünit találsz 500 gramm alatt, kérj segítséget, mert kint nem fogja túlélni a hideget
– írták a posztban.
Törvény védi őket
A sün Magyarországon védett állat, természetvédelmi értéke 25 000 forint. Ez azt jelenti, hogy tilos befogni, tartani, elpusztítani vagy szándékosan zavarni. Ugyanakkor, ha egy állat bajba kerül, például legyengült, sérült vagy veszélyes helyen van, ideiglenesen gondozásba vehető – de csak a szükséges ideig, és a lehető leghamarabb értesíteni kell egy állatvédő szervezetet vagy természetvédelmi hatóságot.
Ha bajbajutott sünit találsz, ezt tedd
Tatabányai állatorvos asszisztens, Adorján Nikolett elárulta mikre kell figyelni, ha egy sün rehabilitációját, vagy teleltetését vállaljuk:
- Értesítsd a megfelelő szervezetet: először mindig egy állatvédelmi vagy vadvédelmi szervezetet, esetleg az Állatkertet keresd meg segítségért.
- Figyeld az állapotát: ha a süni feltűnően sovány vagy kistermetű, valószínűleg segítségre szorul.
- Nem kell mindenáron lemérni: a pontos súlymérés nem kötelező, a legfontosabb, hogy az állat ne maradjon kint a hidegben.
- Kerüld a stresszt: ne fogdosd feleslegesen, ne vakuzz a fényképezőgéppel, és vidd csendes, nyugodt helyre.
- Ha teleltetni kell: a hőmérséklet inkább 10–15 °C körüli legyen – nagyjából pince hőmérséklet –, hogy a süni biztonságosan hibernálhasson.
- Etetés: A legjobb, ha sün- vagy macskatápot, lisztkukacot, főtt vagy sült húst, esetleg főtt tojást kapnak. A zöldség- és gyümölcsféléket kerülik, és a fűszeres ételek, édességek, tejtermékek tilosak.
- Visszaengedés ideje: a természetbe csak kora márciusban, enyhébb időben engedd vissza, ha már éber és jó erőben van.
Így telnek a házi teleltetés napjai
Egy helyi állatbarát két bajbajutott sünt is befogadott, akiket Süncinek és Süsünek nevezett el.
A kutyám találta őket a kertben, Sünci 199 gramm volt, Süsü 234. Azóta szépen növekednek, meleg helyen, takaró alatt alszanak napközben, este esznek és mozognak. Lisztkukacot, sünitápot és főtt húst kapnak. Nagyon aranyosak, de kicsit harapósak is
– mesélte.
A gondozó azt is elmondta, hogy a sünök között a „cuppogás” egyfajta figyelmeztető jel, ilyenkor nem szabad zaklatni őket.
Tavasszal engedjük vissza őket
A teleltetés tavaszig tart, általában március–április között lehet őket visszaengedni, ha elérték a megfelelő súlyt és egészségesek. A szabadon engedést mindig langyos időben, biztonságos, bokros, avaros területen célszerű megtenni, lehetőleg naplemente után, hogy elkerüljék a ragadozókat.
A segítség életet menthet
A bajbajutott süni gondozása felelősségteljes feladat, amit nem szabad félvállról venni. A legfontosabb: soha ne adjunk tejet, ne hagyjuk a hidegben, és kérjünk szakértői tanácsot.
A Tatai Állatvédők, a helyi menhelyek és természetvédelmi szervezetek örömmel segítenek, hogy a kis tüskés barátaink tavasszal visszatérhessenek a természetbe.
