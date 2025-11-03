november 3., hétfő

Gyász

50 perce

Tragikus hírt kaptunk: 24 éves korában elhunyt a fiatal édesapa, Bagoly Bence

A fiatal tatabányai édesapa életét vesztette, terhes felesége egyedül maradt. Bagoly Bence túlesett a szívátültetésen, azonban vasárnap szíve örökre megszűnt dobogni a fiát gyászoló édesapának.

Gábos Orsolya

Bagoly Bence, a 24 éves édesapa november 2-án, vasárnap elhunyt. Az édesapa két szívműtéten van túl, amit portálunk is megírt. Azonban a szíve nem bírta tovább a megpróbáltatásokat, és hat hónapos fia után ő is eltávozott az élők sorából.

Bagoly Bence
24 éves korában elhunyt a gyászoló tatabányai édesapa, Bagoly Bence
Forrás:  Shutterstock

Elhunyt Bagoly Bence

Bagoly Bence és családja sok megpróbáltatáson esett át: feleségével közös gyermeküket fél éves korában elvesztették, a gyászoló édesapa múlt héten két szívműtéten esett át. Bencét augusztusban vették fel az Eurotransplant várólistájára, majd múlt hét kedden megtörtént a beavatkozás. Az új szívet a fiú szervezete azonban kilökte magából, így másodjára is meg kellett műteni a fiatal édesapát.

Most azonban szomorú hírt közöltek: Bence szíve nem bírta tovább a küzdelmet és november 2-án, vasárnap, örökre megszűnt dobogni.

A szívszorító történet ezzel nem zárult le. Az elhunyt férfi fiatal felesége egyedül maradt a fájdalmában miközben szíve alatt hordja közös babájukat. A traumát testileg ugyan túlélte, de első szülött gyermekének elvesztése, majd most férjének halálát követően lelkileg fiatalon összeomlott. Mindeközben kis Zsombor halálának körülményei a mai napig nem nyertek megnyugtató tisztázást.

- írták a posztban.

