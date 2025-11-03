november 3., hétfő

Összetartás

1 órája

Ilyen autóstalálkozót még nem látott az ország: még a Tesla is beöltözött Halloweenre +fotók

Címkék#Bogáncs Kutya-és Kisállatotthon Alapítvány#veterán autók#autóstalálkozó#Tesla

A Táti tó mellett gyülekeztek a félelmesetes "jemezbe" bújt kocsik. Fotókon mutatjuk az extrém autós jelmezeket. A K-Emat halloweeni autóstalálkozója azonban több volt ennél.

Feleki Marietta
Halloweeni autóstalálkozó és gyűjtés Tátnál a K-Emat szervezésében

Forrás: 24 Óra

Fotó: Wierl Ádám

A 117-es úton folyamatosan érkeztek a morgó kipufogójú, zenétől dübörgő, vagy épp veterán autócsodák a Táti tó (egykori Ice Beach) melletti területre, a K-Emat halloweeni autóstalálkozójára. Hely volt bőven, így az autók szerelmesei a kánaánban érezhették magukat, több igazi kuriózum is begurult a forgalmas főút mellé.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Autóstalálkozó halloween hangulatban: rémautók lepték el a parkolót

A K-Emat autós halloweenjának apropója kettős volt: egyrészt a találkozás és a bulihangulat öröme, másrészt az esztergomi Bogáncs Kutyamenhelynek való gyűjtés hozta össze az autók szerelmeseit, a jótékonykodni vágyókat.

− A Bogáncs és a K-Emat régi jó kapcsolatot ápol, rendszeresen szervezünk nekik gyűjtést - és apasztalatun kszerint az autósok nagyon lelkes jótékonyokodók − árulta el a kisbabával a karján érkező a szervező Török Mercédesz −, aki, mint megtudtuk, szintén nagy kutyás: a családjukban összesen négy tacskó és egy yorkie él nagy szeretetben. A Bogáncsnak egyébként több mint 3 mázsa ételadonány jött össze, illetve pénzadományt is kaptak.

Ritka példányok sorakoztak a parkolóban

A találkozón körülbelül 60-70 autó gyűlt össze. A szervezők  szerint jó találkozót zártak, nagyon sok kreatív alkotás érezett, ezeket díjazták is.

– Díjaztuk a top 2 egyéni és csapatban összerakott autójelmezt, illetve a résztvevők jelmezét. Különdíjat is osztottunk: ezt egy, a rendőrség kék-fehér színvilágú halloween felirattal és szirénavillogással felszerelt Tesla kapta. A legjobb emberi maskara díját egy vámpírnak öltözött kisfiú, egy cosplay-jelmezes hölgy és egy Kalocsáról érkezett szerzetes jelmezes kapta - mesélte Török Mercédesz, aki hozzátette: a szerzetes autója is nagyon kreatív volt, illett a szerzetesi gúnyához.

Többen érkeztek Esztergomtól távolabbról. Így egy tatai csapat egy Seáttal és egy VolksWagennel, Komáromból a TwinTurbo Youtubere, Kocsis Gábor egy Nissan Skyline Gt-R-rel - amely az országban igazi kuriózum. De volt itt egy tűzpiros Opel GT, egy légrugós Tesla, és a nagy öregek közül egy retro cucokkal teli Trabant is.

 

 

