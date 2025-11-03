Top 10 arborétum Magyarországon, amit mindenképp látni kell még az összel

A természet szerelmeseinek igazi kincsesbánya az ország, hiszen az arborétumok Magyarországon páratlan élményt nyújtanak minden évszakban. Ezek a különleges növénygyűjtemények nemcsak a botanikusoknak, hanem a családoknak, kirándulóknak és fotósoknak is kedvenc úti céljai. Tavasszal virágba borulnak, nyáron üde zöldbe öltöznek, ősszel pedig aranyló színekben pompáznak.

Ebben a cikkben összegyűjtöttük a 10 legszebb arborétumot Magyarországon, ahol a természet szépsége, a nyugalom és a különleges növényvilág egyszerre vár akár romantikus sétára, akár egy hétvégi kirándulásra indulnál.

Arborétumok Magyarországon: top10 legszebb hely

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: Kemma.hu

Miről lesz szó a cikkben?

Egy tatai arborétumról

Egy vasi kertből

Egy botanikus kertről

Egy híres parkból

Egy balatoni domboldalról

Egy romantikus helyről

Egy budapesti zöld oázisról

Egy történelmi kertről

Egy bakonyi arborétumról

És végül egy soproni parkról

Arborétumok Magyarországon

Mi az a arborétum?

Az arborétum olyan különleges park vagy kert, ahol különféle fák és cserjék gyűjteményét gondozzák tudományos, oktatási és díszítő céllal. Ezek a „élő növénygyűjtemények” nemcsak a botanikusoknak fontosak, hanem a természetkedvelőknek is, hiszen bemutatják a világ minden tájáról származó növényfajokat. Sétálás közben megismerhetjük a hazai és egzotikus fafajokat, a növények változatos formáit, és a természet évszakonként változó szépségét.

Agostyáni Arborétum

Erről az arborétumról már sokat írtunk, de most megmutatjuk, milyen varázslatos arcát mutatja ősszel is, és ez a top 1 legszebb arborétum Magyarországon. Tatától néhány kilométerre, az Agostyáni-medencében található ez a különleges parkerdő, ahol mesterséges tavak, hatalmas fenyők és egzotikus növények fogadják a látogatókat. A hangulat páratlan mintha egy meseerdőben sétálnál. Az ország egyik legkedveltebb arborétumában közel 300 fa- és cserjefaj él, köztük cédrusok, ciprusok, mamutfenyők, liliomfák, égerek, juharok és diófák is. Ősszel a park igazi színkavalkáddá változik, ahol minden séta újabb csodát tartogat.

Agostyáni Arborétum különleges atmoszférát áraszt és sok kiránduló egyik kedvenc úticélja

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: Kemma.hu

Jeli Arborétum

Hol van a jeli arborétum?

Vas megyében található, Szombathelytől délkeletre. Budapestről a legrövidebb úton 197 km alatt lehet eljutni Kámhoz, ami az arborétum legközelebbi település. Onnan meg 5 km-re fekszik ez a csodálatos oázis.