Top 10 arborétum Magyarországon, amit mindenképp látni kell még az összel
A természet szerelmeseinek igazi kincset jelentenek az arborétumok Magyarországon, hiszen ezek a parkok minden évszakban más arcukat mutatják.A legszebb arborétumok Magyarországon nemcsak botanikai értékeik miatt különlegesek, hanem azért is, mert igazi lelki feltöltődést kínálnak a látogatóknak legyen szó romantikus sétáról, családi kirándulásról vagy egy csendes, természetközeli pihenésről.
A természet szerelmeseinek igazi kincsesbánya az ország, hiszen az arborétumok Magyarországon páratlan élményt nyújtanak minden évszakban. Ezek a különleges növénygyűjtemények nemcsak a botanikusoknak, hanem a családoknak, kirándulóknak és fotósoknak is kedvenc úti céljai. Tavasszal virágba borulnak, nyáron üde zöldbe öltöznek, ősszel pedig aranyló színekben pompáznak.
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a 10 legszebb arborétumot Magyarországon, ahol a természet szépsége, a nyugalom és a különleges növényvilág egyszerre vár akár romantikus sétára, akár egy hétvégi kirándulásra indulnál.
Arborétumok Magyarországon
Mi az a arborétum?
Az arborétum olyan különleges park vagy kert, ahol különféle fák és cserjék gyűjteményét gondozzák tudományos, oktatási és díszítő céllal. Ezek a „élő növénygyűjtemények” nemcsak a botanikusoknak fontosak, hanem a természetkedvelőknek is, hiszen bemutatják a világ minden tájáról származó növényfajokat. Sétálás közben megismerhetjük a hazai és egzotikus fafajokat, a növények változatos formáit, és a természet évszakonként változó szépségét.
Agostyáni Arborétum
Erről az arborétumról már sokat írtunk, de most megmutatjuk, milyen varázslatos arcát mutatja ősszel is, és ez a top 1 legszebb arborétum Magyarországon. Tatától néhány kilométerre, az Agostyáni-medencében található ez a különleges parkerdő, ahol mesterséges tavak, hatalmas fenyők és egzotikus növények fogadják a látogatókat. A hangulat páratlan mintha egy meseerdőben sétálnál. Az ország egyik legkedveltebb arborétumában közel 300 fa- és cserjefaj él, köztük cédrusok, ciprusok, mamutfenyők, liliomfák, égerek, juharok és diófák is. Ősszel a park igazi színkavalkáddá változik, ahol minden séta újabb csodát tartogat.
Jeli Arborétum
Hol van a jeli arborétum?
Vas megyében található, Szombathelytől délkeletre. Budapestről a legrövidebb úton 197 km alatt lehet eljutni Kámhoz, ami az arborétum legközelebbi település. Onnan meg 5 km-re fekszik ez a csodálatos oázis.
Mikor a legszebb a jeli arborétum?
Felmerülhet benned a kérdés, hogy mikor mutatja a legszebb arcát egy arborétum. Tavasszal, áprilisban és májusban a legelbűvölőbb, amikor virágba borulnak a fák és bokrok. De ne feledd: ősszel is különleges látványt nyújt, amikor az aranyló lombkoronák alatt sétálva a természet igazi festményként tárul eléd, és a gyerekek is élvezhetik a lombkorona ösvényről levezető csúszdát.
Vácrátóti Arborétum
A vácrátóti arborétum mennyi idő odagyalogolni, ha vonattal érkezünk?
Ide legkönnyebben kocsival vagy autóbusszal lehet eljutni, vonattal egy kis közeli faluba van az állomás, ami onnan egy fél órás sétára van az autóút szélén, sajnos járda nincsen kiépítve, fontos információ az is, hogy nem minden járat áll meg ezen az állomáson. Azt javasoljuk aki vonattal akarna érkezni akkor Vácon szálljon le és ott szálljon át a megfelelő buszra. A buszok indulási menetrendjét az autóbusz társaságokat keresse.
Az egyik legszebb arborétum a Vácrátóti Arborétum, ahol több mint 300 rododendronfaj, -fajta és -változat több ezer példánya pompázik az erdei fenyves alatt, a hangulatos sétautak és ösvények mentén. Ősszel a park még színesebb, amikor a lombkoronák aranyló árnyalatai festik meg a tájat. A kert 1781 óta viseli a Nemzeti Botanikus Kert címet, és méltán tartják Magyarország egyik legkülönlegesebb természeti kincsének , mindenképp érdemes ellátogatni ide.
Szarvasi Arborétum a híres Pepi-kert
Mit érdemes megtekinteni?
A kert egyik különleges látványossága az óriási mamutfenyők mellett a kék pávák elegáns megjelenése, valamint a Tündöklő kövek páratlan látványa, amely minden évszakban lenyűgözi a látogatókat.
Vannak programok az arborétumban?
A Pepi-kert nemcsak a növények sokféleségével, hanem izgalmas programjaival is várja a látogatókat. Az arborétumban számos élményprogram közül választhatnak a családok: az öko-játékpark, a szabadtéri játékok, a geocaching, az Agrárkaland és a Csodaösvény egyaránt népszerűek.
A különleges Óz nevű szabadulószoba és a Jövőbemondó interaktív játék igazi kuriózum, de a gyerekek számára rendszeresen szerveznek nyári táborokat is. Emellett érdemes kipróbálni a Halösvényt és a Varázstanya nevű botanikai játéktér különlegességeit is garantáltan élménydús nap vár kicsikre és nagyokra egyaránt.
Folly Arborétum
Hol található az arborétum?
A Balaton mellett, Badacsonyörsön található a varázslatos Folly Arborétum, ahonnan páratlan panoráma nyílik a tóra és a hegyekre. A több generáció óta gondozott magánkertben különleges örökzöldek és egzotikus növények között sétálhatunk. Az élményt tovább fokozza a helyszínen működő Folly étterem és borászat, ahol a vendégek ízletes ételeket és kiváló borokat kóstolhatnak, miközben a balatoni kilátásban gyönyörködnek. Rá adásul itt gasztro esteket is szoktak szervezni a vendégeknek.
Alcsúti Arborétum
Miről híres az arborétum?
Tavasszal több millió hóvirág borítja be az Alcsúti Arborétumot, de a többi évszakban is különleges élményt nyújt. A kastélyrom, a tópart és a ligetes sétányok romantikus hangulatot árasztanak, így ideális helyszín lehet egy nyugodt sétára a pároddal. Nem véletlen, hogy sokan leánykérésre vagy páros fotózásra is ezt a varázslatos környezetet választják különösen tavasszal, amikor hóvirágmezők borítják a parkot.
Budapest Arborétum- másnéven Budai Arborétum
Honnan lehet megközelíteni?
Az arborétum Budapest XI. kerületében, a Gellért‑hegy déli lábánál, a Villányi út - Szüret utca - Somlói út közötti területen fekszik, jobb esetben tömegközlekedéssel érdemes megközelíteni. Két részből a botanikus kert van az Alsó-kert a Villányi-Ménesi útnál fekszik valamint a Felső-kert a Ménesi-út és a Somlói út között.
Ez egy igazi menekülési pont a szürke hétköznapokból, különösen azoknak, akik szeretik a természetet és a csend nyugalmát.
Sárvári Arborétum
A Sárvári Arborétum Vas megyében, a Nádasdy-vár közvetlen szomszédságában található, és országos jelentőségű természetvédelmi terület. A park története messzire nyúlik vissza: Vas megye arborétumai közül a legkorábbi írásos emlékek éppen Sárváron fedezhetők fel. A gyönyörűen gondozott kert különleges növénygyűjteményeivel, évszázados fáival és nyugodt hangulatával az egyik legkedveltebb kirándulóhely a környéken.
Zirci Arborétum
A Zirci Arborétumban gyönyörű fák és különleges növények között sétálhatunk, igazi békés, természeti környezetben. Sajnos a kert jelenlegi helyzete nem a legjobb, mivel gombás fertőzés miatt ideiglenesen be kellett zárni.
A tájékoztatás szerint az arborétum 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig zárva tart, de a kényszerpihenő után megújulva és felfrissülve várja majd a látogatókat, hogy újra élvezhessék a Bakony egyik legszebb zöld szigetét.
Soproni Egyetemi Botanikus Kert
Hol található a kert?
Sopron szívében, a város nyüzsgésétől távol, 17 hektáron terül el a Soproni Egyetemi Botanikus Kert, amely igazi zöld menedék az erdő városában. A park több mint egy évszázada szolgálja a tudományt, az oktatást és a természet szeretetét. A kertben sétálva hazai és egzotikus növényfajok, árnyas sétányok és kis tavacskák várják a látogatókat, akik itt valóban elcsendesedhetnek és feltöltődhetnek.
Mikor van nyitva?
A Soproni Egyetemi Botanikus Kert egész évben várja a látogatókat. A nyári időszakban (májustól szeptemberig) reggel 8:00-tól este 20:00-ig, míg a téli hónapokban (októbertől április 30-ig) reggel 8:00-tól 16:30-ig tart nyitva.
Így bármely évszakban lehetőség nyílik arra, hogy felfedezd a természet nyugalmát és szépségét ebben a különleges parkerdőben.
