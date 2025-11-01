november 1., szombat

Marianna névnap

12°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

18 perce

Itt a friss áramszünet-lista: üzent az EON a fogyasztóknak

Címkék#e.on#lista#áramszünet

November első hetében is folytatódnak az E.ON hálózatfejlesztési munkálatai, amelyek több települést is érintenek. Az áramszünet miatt több városban és községben ideiglenesen szünetel majd az áramszolgáltatás.

Kemma.hu

Az E.ON november 3. és november 9. közötti időszakra közzétette a tervezett áramszünetek listáját Komárom-Esztergom vármegyében. A karbantartások célja a hálózat megbízhatóságának javítása és a jövőbeni hibák megelőzése, ezért a lakosságnak és a vállalkozásoknak is érdemes előre felkészülni a kimaradásokra.

Woman,Checking,Fuse,Box,At,Home,During,Power,Outage,Or, vihar, áramszünet
Mondjuk, hol lesz áramszünet október következő hetében
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Mutatjuk, hol és mikor lesz áramszünet Komárom-Esztergomban vármegyében

November 3. és november 9. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:

Esztergom: november 3. (hétfő) – 08:00–16:00

  • Kesztölci utca
  • Hegy utca, Sátorkői utca
  • Temesvári utca
  • Kassai utca
  • Zsalazson utca
  • Blaha Lujza utca

Komárom: november 6. (csütörtök) – 08:00–16:00

  • Szabadság utca
  • Petőfi Sándor utca
  • Bokréta utca
  • Köztársaság utca
  • MÁV állomás
  • Nefelejcs utca
  • Mátra utca
  • Hóvirág utca

Tatabánya: november 7. (péntek) – 23:00–05:00

  • Győri út 7–9 
     

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu