Itt a friss áramszünet-lista: üzent az EON a fogyasztóknak

Az E.ON november 3. és november 9. közötti időszakra közzétette a tervezett áramszünetek listáját Komárom-Esztergom vármegyében. A karbantartások célja a hálózat megbízhatóságának javítása és a jövőbeni hibák megelőzése, ezért a lakosságnak és a vállalkozásoknak is érdemes előre felkészülni a kimaradásokra.

Mondjuk, hol lesz áramszünet október következő hetében

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Mutatjuk, hol és mikor lesz áramszünet Komárom-Esztergomban vármegyében

November 3. és november 9. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:

Esztergom: november 3. (hétfő) – 08:00–16:00

Kesztölci utca

Hegy utca, Sátorkői utca

Temesvári utca

Kassai utca

Zsalazson utca

Blaha Lujza utca

Komárom: november 6. (csütörtök) – 08:00–16:00

Szabadság utca

Petőfi Sándor utca

Bokréta utca

Köztársaság utca

MÁV állomás

Nefelejcs utca

Mátra utca

Hóvirág utca

Tatabánya: november 7. (péntek) – 23:00–05:00

Győri út 7–9



A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.