2 órája
Itt a friss áramszünet-lista: üzent az EON a fogyasztóknak
November első hetében is folytatódnak az E.ON hálózatfejlesztési munkálatai, amelyek több települést is érintenek. Az áramszünet miatt több városban és községben ideiglenesen szünetel majd az áramszolgáltatás.
Az E.ON november 3. és november 9. közötti időszakra közzétette a tervezett áramszünetek listáját Komárom-Esztergom vármegyében. A karbantartások célja a hálózat megbízhatóságának javítása és a jövőbeni hibák megelőzése, ezért a lakosságnak és a vállalkozásoknak is érdemes előre felkészülni a kimaradásokra.
Mutatjuk, hol és mikor lesz áramszünet Komárom-Esztergomban vármegyében
November 3. és november 9. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:
Esztergom: november 3. (hétfő) – 08:00–16:00
- Kesztölci utca
- Hegy utca, Sátorkői utca
- Temesvári utca
- Kassai utca
- Zsalazson utca
- Blaha Lujza utca
Komárom: november 6. (csütörtök) – 08:00–16:00
- Szabadság utca
- Petőfi Sándor utca
- Bokréta utca
- Köztársaság utca
- MÁV állomás
- Nefelejcs utca
- Mátra utca
- Hóvirág utca
Tatabánya: november 7. (péntek) – 23:00–05:00
- Győri út 7–9
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.