Tuti tippek a villanyszerelőtől: így lehet spórolni az árammal
A téli hónapokban minden háztartásban megugrik az energiafogyasztás, és ezzel együtt a rezsi is. Az áramspórolási tippek most különösen hasznosak lehetnek: néhány tudatos döntéssel és energiatakarékos megoldással jelentősen csökkenthető a villanyszámla, miközben a komfortérzet sem sérül.
A téli időszámítás kezdetével egyre korábban sötétedik, így a háztartásokban megnő az áramfogyasztás. Többet ég a villany, gyakrabban használjuk a bojlert, és a fűtés is több energiát igényel. Az eredmény: magas villanyszámla, ami sok családot arra késztet, hogy megoldásokat keressen a villany spórolásra. Tóth Martin, a Tóth Villanyszerelés ifjabbik szakembere a Kemmának adott interjúban osztotta meg legjobb áramspórolási tippeket, és elmondta, mik a leggyakoribb hibák, amik miatt elszáll a fogyasztás.
Áramspórolási tippek a mindennapokra
A szakember szerint az áramspórolási tippek közül a legfontosabb, hogy tudatosan figyeljünk a háztartási szokásainkra.
Már az is sokat számít, ha:
- energiatakarékos LED izzókat használunk,
- időkapcsolóval szabályozzuk a bojler és a fűtés működését,
- kikapcsoljuk a készenléti üzemmódban maradt eszközöket,
- és csak akkor használjuk a gépeket, amikor valóban szükséges.
Ezek az apró változtatások hosszú távon jelentősen csökkenthetik az áramfogyasztást, és segíthetnek abban, hogy ne szálljon el a villanyszámla.
Mi az energiatakarékosság?
Az energiatakarékosság nem feltétlenül lemondást jelent, sokkal inkább tudatos használatot. Az okos energiahasználat lényege, hogy odafigyelünk, mikor és hogyan működtetjük az otthoni berendezéseinket. Már néhány apró változtatás is látványos eredményt hozhat a villanyszámla csökkentésében.
Mint például ahogy fentebb említettük - a régi égők LED izzókra való cseréje például az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb áramspórolási tipp: ezek akár 80 százalékkal kevesebb áramot fogyasztanak, miközben élettartamuk többszöröse a hagyományos izzóknak.
A magas áramfogyasztás okai: régi gépek és rossz beállítások
A villanyszerelő szerint a magas áramfogyasztás okai gyakran a régi, elavult berendezésekben keresendők.
Egy régi mosógép, hűtő vagy bojler akár kétszer-háromszor annyi energiát is elhasználhat, mint egy új, energiatakarékos modell
– magyarázta.
Ha valaki valóban szeretné csökkenteni a villanyszámlát, érdemes átgondolni, melyik eszköz szorul cserére. Az áramfogyasztás kiszámítása is hasznos lehet: ha tudjuk, mennyit fogyaszt egy-egy berendezés, könnyebben felismerhetjük, hol van a legnagyobb pazarlás.
Elektromos fűtés és villanyradiátor – spóroljunk okosan a fűtéssel
Az elektromos fűtés sok otthonban kényelmes megoldás, de nem mindig gazdaságos.
A villanyradiátor addig fűt, amíg be van kapcsolva, utána gyorsan kihűl, így hosszabb távon drága lehet
– mondta a villanyszerelő.
Ezzel szemben a klímával történő fűtés vagy a H tarifás elektromos rendszer olcsóbb megoldást kínálhat, hiszen kedvezményes árammal működik, és akár feleakkora fogyasztással is képes ugyanazt a hőmérsékletet biztosítani. A szakember szerint a fűtés spórolás titka nemcsak a készülékben, hanem a beállításokban is rejlik: egy jól beállított termosztát, időzítő vagy hőmérséklet-szabályozás akár 10–20 százalékos megtakarítást eredményezhet.
Villanyszámla csökkentése: a tudatos energiahasználat a kulcs
Az energiatakarékosság nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk a kényelemről, vagy sötétben, hidegben kell élnünk. Sokkal inkább arról szól, hogy okosan használjuk az elektromos eszközeinket, és elkerüljük a felesleges működtetést.
A villanyszámla csökkentése tehát nemcsak technikai kérdés, hanem szemléletváltás is. Az ilyen áramspórolási tippek, mint egy energiatakarékos bojler használata, néhány LED-izzó felszerelése vagy az elektromos fűtés ésszerű beállítása, mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a téli hónapokban is alacsonyan tartsuk az áramfogyasztást, miközben megőrizzük az otthon kényelmét.
