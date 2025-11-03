Tuti tippek a villanyszerelőtől: így lehet spórolni az árammal

A téli időszámítás kezdetével egyre korábban sötétedik, így a háztartásokban megnő az áramfogyasztás. Többet ég a villany, gyakrabban használjuk a bojlert, és a fűtés is több energiát igényel. Az eredmény: magas villanyszámla, ami sok családot arra késztet, hogy megoldásokat keressen a villany spórolásra. Tóth Martin, a Tóth Villanyszerelés ifjabbik szakembere a Kemmának adott interjúban osztotta meg legjobb áramspórolási tippeket, és elmondta, mik a leggyakoribb hibák, amik miatt elszáll a fogyasztás.

Energiatakarékosság - áramspórolási tippek a Tóth villanyszereléstől

Forrás: Facebook

Áramspórolási tippek a mindennapokra

A szakember szerint az áramspórolási tippek közül a legfontosabb, hogy tudatosan figyeljünk a háztartási szokásainkra.

Már az is sokat számít, ha:

energiatakarékos LED izzókat használunk,

időkapcsolóval szabályozzuk a bojler és a fűtés működését,

kikapcsoljuk a készenléti üzemmódban maradt eszközöket,

és csak akkor használjuk a gépeket, amikor valóban szükséges.

Ezek az apró változtatások hosszú távon jelentősen csökkenthetik az áramfogyasztást, és segíthetnek abban, hogy ne szálljon el a villanyszámla.

Mi az energiatakarékosság?

Az energiatakarékosság nem feltétlenül lemondást jelent, sokkal inkább tudatos használatot. Az okos energiahasználat lényege, hogy odafigyelünk, mikor és hogyan működtetjük az otthoni berendezéseinket. Már néhány apró változtatás is látványos eredményt hozhat a villanyszámla csökkentésében.

Mint például ahogy fentebb említettük - a régi égők LED izzókra való cseréje például az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb áramspórolási tipp: ezek akár 80 százalékkal kevesebb áramot fogyasztanak, miközben élettartamuk többszöröse a hagyományos izzóknak.

A magas áramfogyasztás okai: régi gépek és rossz beállítások

A villanyszerelő szerint a magas áramfogyasztás okai gyakran a régi, elavult berendezésekben keresendők.

Egy régi mosógép, hűtő vagy bojler akár kétszer-háromszor annyi energiát is elhasználhat, mint egy új, energiatakarékos modell

– magyarázta.

Ha valaki valóban szeretné csökkenteni a villanyszámlát, érdemes átgondolni, melyik eszköz szorul cserére. Az áramfogyasztás kiszámítása is hasznos lehet: ha tudjuk, mennyit fogyaszt egy-egy berendezés, könnyebben felismerhetjük, hol van a legnagyobb pazarlás.