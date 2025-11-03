Itt ért az égig az anyai gyász halottak napján: fotókon az angyalbabák emlékhelye

A hét végén az angyalbabákra is emlékeztek a nyergesújfalui temetőben. Mécsesek gyúltak azon kisbabákat siratva, akik soha nem születhettek meg. Az angyalbabák emlékhelye a mécsesek fényeivel siratta azokat, akik soha nem érkeztek meg, pedig várták őket.

A nyergesújfalui angyalbabák emlékhelye

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Hogyan jött létre az angyalbabák emlékhelye?

Egy helyi civil, Rohár Szilvia ötlete volt a meg nem született babák emlékhelye. Az ötletet a képviselő-testület is támogatta, és tavaly el is készült a városi köztemetőben a kegyhely, amelyhez lépcső vezet fel, és egy kis imádkozó angyalszobor is áll benne. Sokan otthon, családi körben emlékeznek elhunyt magzatukról, de így Nyergesújfalun egy emlékhely is rendelkezésére áll azoknak, akik gyertyát gyújtanának az angyalbabájuk emlékére.