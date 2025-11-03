2 órája
Itt ért az égig az anyai gyász halottak napján: fotókon az angyalbabák emlékhelye
Egy kisbaba, vagy egy magzat elvesztése felfoghatalan veszteség a családnak, az édesanyának. A nyergesújfalui angyalbabák emlékhelyén sok mécses tanúskodik az anyai veszteségről, siratva azokat, akik nem lettek, de mégis mindig vannak.
A hét végén az angyalbabákra is emlékeztek a nyergesújfalui temetőben. Mécsesek gyúltak azon kisbabákat siratva, akik soha nem születhettek meg. Az angyalbabák emlékhelye a mécsesek fényeivel siratta azokat, akik soha nem érkeztek meg, pedig várták őket.
Hogyan jött létre az angyalbabák emlékhelye?
Egy helyi civil, Rohár Szilvia ötlete volt a meg nem született babák emlékhelye. Az ötletet a képviselő-testület is támogatta, és tavaly el is készült a városi köztemetőben a kegyhely, amelyhez lépcső vezet fel, és egy kis imádkozó angyalszobor is áll benne. Sokan otthon, családi körben emlékeznek elhunyt magzatukról, de így Nyergesújfalun egy emlékhely is rendelkezésére áll azoknak, akik gyertyát gyújtanának az angyalbabájuk emlékére.
GALÉRIA: Angyalbabák emlékhelye Nyergesújfalun (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
A várandósság szép időszak tud lenni egy család életében, ám sajnos van olyan, hogy valaki elveszti a magzatát. Egy vetélés, egy halva születés súlyos veszteség az édesanyának, a gyászfeldolgozás pedig sok időbe telik. Az édesanya egész életében hordozhatja a meg nem született angyalbabája emlékét.
Egy idézettel igyekeztek visszaadni az édesanyák érzéseit, fájdalmát:
Nektek, kik nem lettetek, de mindig vagytok.
Sok mécses árulkodik arról, mennyien emlékeztek meg elhunyt kisbabájukra. Két időszak is alkalmat adott a szülőknek az emlékezésre, hiszen október 15-én volt a a magzati korban bekövetkező halál miatti, azaz a perinatális gyász világnapja, most hétvégén pedig a halottak napja is a gyász, az emlékezés ideje volt.
GALÉRIA: Fotókon a meghitt pillanatok a nyergesújfalui temetőben (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám