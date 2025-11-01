1 órája
Forralt bor, vásári forgatag és kézműves csodák: jön az András-napi vásár Komáromban!
Novemberben újra jön a vásári forgatag, ahol a kolbász illata, a kürtős kalács melege és a forralt bor aromája tölti be Komárom szívét. Az András-napi vásár minden évben a város legélettelibb három napja – most is garantált a jókedv és a vásári hangulat!
November közepén ismét megtelik élettel Észak-Komárom történelmi városrésze. A hagyományos András-napi vásár idén november 14. és 16. között várja a látogatókat a Vár falai alatt – három napon át forralt borral, sült gesztenyével, kézműves portékákkal és vidámparki látványosságokkal.
András-napi vásár több mint 20 éve
A komáromi András-napi vásár már több mint két évtizede része a város életének, és minden évben tömegeket vonz. Ez az a hétvége, amikor a Vár alatti utcák megtelnek élettel, a standok között pedig mindenki talál valami különlegességet — akár egy kézzel faragott díszt, egy forró mézboros bögrét, vagy egy illatos, ropogós kolbászt.
Aki egyszer eljött, tudja, hogy a vásár nemcsak vásár – hanem hangulat. Egy hely, ahol meg lehet állni egy pillanatra, koccintani egy ismerőssel, és közben élvezni az őszi fényeket, a zenét és a nyüzsgést.
Ahol a város szíve dobban
A vásár idén is a Selye János Egyetem mögötti területen, a Vár tövében kap helyet. A „JARMOK” néven ismert területet már napokkal korábban elkezdik benépesíteni a kézművesek, árusok és vidámparki látványosságok. A térképen jól látható, hogy a parkolásról sem kell aggódni: a Vársor utca, a stadion környéke és a Duna-part mentén több parkoló is rendelkezésre áll.
Kézművesek, figyelem!
A szervezők már várják a jelentkezéseket mindazoktól, akik portékájukkal szeretnének részt venni az idei forgatagban. A jelentkezési határidő: november 5.
A standok november 14-én reggel 5 órától állíthatók fel, a büfék és vidámparki egységek pedig már korábban, november 11–13. között is megkezdhetik a berendezkedést.
Mit érdemes tudni?
A vásár minden résztvevője engedéllyel működik, a szabályokat pedig a Komáromi Városi Hivatal felügyeli. Az árusítás a következő időpontokban zajlik:
- Péntek: 10:00–20:00
- Szombat: 8:00–20:00
- Vasárnap: 8:00–16:00
A szervezők kérik, hogy minden árus lebomló csomagolást használjon – így a vásár nemcsak színes és ízletes, hanem környezetbarát is marad.
A tavalyi András-napi vásár is hatalmas sikert aratott - Nyers Gyula a vattacukraival, kézműves kerámiákkal és a ropogós székely kürtős kalács sem maradhatott el.
GALÉRIA: András-napi vásár Észak-Komáromban (fotó: K. D.)Fotók: Körtvélyfáy Dina
Három nap, ami Komáromról szól
Az András-napi vásár olyan esemény, amit nem lehet sietve végigjárni. Ez a hétvége a lelassulásról, a találkozásokról, a közösségről szól. Egy korty forralt bor, egy falat sült gesztenye, egy ínycsiklandó kürtős kalács egy mosoly a kézműves standnál – ezek azok a pillanatok, amelyek miatt évről évre mindenki visszatér.