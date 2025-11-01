Forralt bor, vásári forgatag és kézműves csodák: jön az András-napi vásár Komáromban!

November közepén ismét megtelik élettel Észak-Komárom történelmi városrésze. A hagyományos András-napi vásár idén november 14. és 16. között várja a látogatókat a Vár falai alatt – három napon át forralt borral, sült gesztenyével, kézműves portékákkal és vidámparki látványosságokkal.

Hamarosan újra itt a komáromi András-napi vásár - forralt bor, kürtős kalács és vásári zsivaj.

Fotó: Körtvélyfály Dina/24 Óra

András-napi vásár több mint 20 éve

A komáromi András-napi vásár már több mint két évtizede része a város életének, és minden évben tömegeket vonz. Ez az a hétvége, amikor a Vár alatti utcák megtelnek élettel, a standok között pedig mindenki talál valami különlegességet — akár egy kézzel faragott díszt, egy forró mézboros bögrét, vagy egy illatos, ropogós kolbászt.

Aki egyszer eljött, tudja, hogy a vásár nemcsak vásár – hanem hangulat. Egy hely, ahol meg lehet állni egy pillanatra, koccintani egy ismerőssel, és közben élvezni az őszi fényeket, a zenét és a nyüzsgést.

Ahol a város szíve dobban

A vásár idén is a Selye János Egyetem mögötti területen, a Vár tövében kap helyet. A „JARMOK” néven ismert területet már napokkal korábban elkezdik benépesíteni a kézművesek, árusok és vidámparki látványosságok. A térképen jól látható, hogy a parkolásról sem kell aggódni: a Vársor utca, a stadion környéke és a Duna-part mentén több parkoló is rendelkezésre áll.

Kézművesek, figyelem!

A szervezők már várják a jelentkezéseket mindazoktól, akik portékájukkal szeretnének részt venni az idei forgatagban. A jelentkezési határidő: november 5.

A standok november 14-én reggel 5 órától állíthatók fel, a büfék és vidámparki egységek pedig már korábban, november 11–13. között is megkezdhetik a berendezkedést.

Mit érdemes tudni?

A vásár minden résztvevője engedéllyel működik, a szabályokat pedig a Komáromi Városi Hivatal felügyeli. Az árusítás a következő időpontokban zajlik:

Péntek: 10:00–20:00

Szombat: 8:00–20:00

Vasárnap: 8:00–16:00

A szervezők kérik, hogy minden árus lebomló csomagolást használjon – így a vásár nemcsak színes és ízletes, hanem környezetbarát is marad.

A tavalyi András-napi vásár is hatalmas sikert aratott - Nyers Gyula a vattacukraival, kézműves kerámiákkal és a ropogós székely kürtős kalács sem maradhatott el.