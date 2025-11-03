november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galéria

23 perce

A gyász csendje: különleges képeken a mindenszentek és halottak napi megemlékezés

Címkék#sír#fotógaléria#fotóválogatás#Halottak Napja#mindenszentek#gyász#gyertya#szeretet

A hétvégén ismét megteltek a temetők mécsesek fényével és emlékezés csendjével. A gyász fotói most is arról mesélnek, hogy az idő múlása ellenére az emlék örök marad.

Milány Botond

Mindenszentek és halottak napja idén is mélyen megérintette az embereket. A sírokon lobogó gyertyák fénye, az őszi levelek zizegése és a virágok illata együtt idézték meg az elmúlás méltóságát és a szeretet erejét. Fotóinkban a hétvége legmeghatóbb pillanatait gyűjtöttük össze: a csendes megemlékezés, a hiány és a hála képeit.

GALÉRIA: Angyalbabák emlékhelye Nyergesújfalun (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Fotókon a meghitt pillanatok a nyergesújfalui temetőben (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Fotókon park, amely a szegények és katonák temetője volt (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Fotókon Esztergom legszebb és legsejtelmesebb kápolnája (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Már égnek a mécsesek a temetőben Tatabányán mindenszentek előtt (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Fotókon a meghitt pillanatok az esztergomi temetőben (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu