A gyász csendje: különleges képeken a mindenszentek és halottak napi megemlékezés

Mindenszentek és halottak napja idén is mélyen megérintette az embereket. A sírokon lobogó gyertyák fénye, az őszi levelek zizegése és a virágok illata együtt idézték meg az elmúlás méltóságát és a szeretet erejét. Fotóinkban a hétvége legmeghatóbb pillanatait gyűjtöttük össze: a csendes megemlékezés, a hiány és a hála képeit.