Galéria
23 perce
A gyász csendje: különleges képeken a mindenszentek és halottak napi megemlékezés
A hétvégén ismét megteltek a temetők mécsesek fényével és emlékezés csendjével. A gyász fotói most is arról mesélnek, hogy az idő múlása ellenére az emlék örök marad.
Mindenszentek és halottak napja idén is mélyen megérintette az embereket. A sírokon lobogó gyertyák fénye, az őszi levelek zizegése és a virágok illata együtt idézték meg az elmúlás méltóságát és a szeretet erejét. Fotóinkban a hétvége legmeghatóbb pillanatait gyűjtöttük össze: a csendes megemlékezés, a hiány és a hála képeit.
GALÉRIA: Angyalbabák emlékhelye Nyergesújfalun (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Fotókon a meghitt pillanatok a nyergesújfalui temetőben (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Fotókon park, amely a szegények és katonák temetője volt (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Fotókon Esztergom legszebb és legsejtelmesebb kápolnája (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Már égnek a mécsesek a temetőben Tatabányán mindenszentek előtt (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Fotókon a meghitt pillanatok az esztergomi temetőben (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
