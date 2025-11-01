november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállításmegnyitó

1 órája

50 éves a neurológia - Játék és gyötrelem címmel nyílt kiállítás a Szent Borbála Kórházban

Címkék#Dr Gellért Marianna#neurológia osztály#művész#szent borbála kórház

1975-ben nyílt meg a Szent Borbála Kórház neurológiai osztálya, amit Dr. Gellért Marianna alapított. A festőművész főorvosnőnek a neurológiai osztály 50. születésnapja alkalmából nyílt kiállítása Játék és gyötrelem címmel Tatabányán.

Gábos Orsolya

A tatabányai Szent Borbála Kórház neurológia osztálya 1975 óta áll fent.  50 éves a neurológia, ez alkalomból Dr. Gellért Marianna gyémántdiplomás neurológus, pszichiáter, festőművész kiállításának adtak helyt.

50 éves a neurológia
50 éves a neurológia: Dr. Gellért Mariann kiállításmegnyitóján jártunk
Forrás: Szent Borbála Kórház

50 éves a neurológia: Játék és gyötrelem

Dr. Virág József, a Szent Borbála Kórház főigazgatója elmondta köszöntő szavait.

– Ez egy nagyon örömteli nap mindannyiunk számára. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen 50 éves a neurológia osztályunk és ami a legkiemelkedőbb esemény a mai napban, hogy  nagyon nagy tisztelettel - szeretettel köszönthetjük Dr. Gellért Mariannát, gyémántdiplomás főorvos asszonyt, aki 1975-ben alapította meg neurológia osztályunkat. Főorvos asszony egy nagyon más oldalát mutatta meg mindannyiunknak, gyakorlatilag a gyógyítás mellett a képzőművészetben is letette az alapjait és maradandó alkotásokkal gazdagította intézményünket, illetve a jövő nemzedékét – részletezte a kórház főigazgatója. 

A főigazgató beszéde után Jakobi Anna festőművész, Tatabánya díszpolgára mondta el dicsérő, szép szavait művésztárasáról, majd bizonyos képeit a jelenlévők előtt elemezte, és a kiállítást megnyitotta.

– Azért adtam a kiállításnak ezt a címet, hogy emlékeztessem a munkatársaimat a nagyon sokat emlegetett, legmeghatározóbb, legkedvesebb orvos egyetemi professzoromra, a patológus Romhányi György akadémikusra, akinek számos élővé vált mondásának egyike az volt, hogy 

a kutatómunka fele játék, fele gyötrelem. Ez a megállapítás ezer százalékban igaz a művészeti alkotófolyamatra is 

– mondta a művész főorvosnő.

Ezek után Vázsonyi János szórakoztatta szaxofon játékával, Bach egyik darabjával az egybegyűlteket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu