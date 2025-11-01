50 éves a neurológia - Játék és gyötrelem címmel nyílt kiállítás a Szent Borbála Kórházban

A tatabányai Szent Borbála Kórház neurológia osztálya 1975 óta áll fent. 50 éves a neurológia, ez alkalomból Dr. Gellért Marianna gyémántdiplomás neurológus, pszichiáter, festőművész kiállításának adtak helyt.

50 éves a neurológia: Dr. Gellért Mariann kiállításmegnyitóján jártunk

Forrás: Szent Borbála Kórház

50 éves a neurológia: Játék és gyötrelem

Dr. Virág József, a Szent Borbála Kórház főigazgatója elmondta köszöntő szavait.

– Ez egy nagyon örömteli nap mindannyiunk számára. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen 50 éves a neurológia osztályunk és ami a legkiemelkedőbb esemény a mai napban, hogy nagyon nagy tisztelettel - szeretettel köszönthetjük Dr. Gellért Mariannát, gyémántdiplomás főorvos asszonyt, aki 1975-ben alapította meg neurológia osztályunkat. Főorvos asszony egy nagyon más oldalát mutatta meg mindannyiunknak, gyakorlatilag a gyógyítás mellett a képzőművészetben is letette az alapjait és maradandó alkotásokkal gazdagította intézményünket, illetve a jövő nemzedékét – részletezte a kórház főigazgatója.

A főigazgató beszéde után Jakobi Anna festőművész, Tatabánya díszpolgára mondta el dicsérő, szép szavait művésztárasáról, majd bizonyos képeit a jelenlévők előtt elemezte, és a kiállítást megnyitotta.

– Azért adtam a kiállításnak ezt a címet, hogy emlékeztessem a munkatársaimat a nagyon sokat emlegetett, legmeghatározóbb, legkedvesebb orvos egyetemi professzoromra, a patológus Romhányi György akadémikusra, akinek számos élővé vált mondásának egyike az volt, hogy

a kutatómunka fele játék, fele gyötrelem. Ez a megállapítás ezer százalékban igaz a művészeti alkotófolyamatra is

– mondta a művész főorvosnő.

Ezek után Vázsonyi János szórakoztatta szaxofon játékával, Bach egyik darabjával az egybegyűlteket.