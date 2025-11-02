2 órája
Visszatértek a 2000-es évek divatőrületei - Te is viselted ezeket?
A millenniumi divat ismét visszatért, méghozzá a mai kor kényelmével és stílusával ötvözve. Mi pedig elhoztuk nektek a 2000-es évek divattrendjei és ikonikus ruhadarabjait ebben a cikkben. Megmutatjuk, hogyan tértek vissza a alacsony derekú nadrágok, a cargo (lezser, többnyire zsebbel a combrészen) fazonok, a rikító felsők és a platformos cipők a modern divatba.
Nem is gondolnád, hogy a 2000-es évek visszatért a boltokba. A stílus ismét nosztalgiázik, visszatértek a 2000-es évek divattrendjei és ikonikus darabjai! A low-rise és cargo nadrágok, a rikító felsők, a feliratos pólók és a platformos cipők újra meghódítják az utcákat csak ezúttal modernebb, kényelmesebb formában. A Y2K hangulat keveredik a mai trendek letisztultabb stílusával, így születnek meg azok az outfitek, amelyek egyszerre nosztalgikusak és frissen divatosak. Mi a tatabányai Vértes Centerben néztünk körül, és megnéztük, hogyan tér vissza ez a korszak a mindennapi viseletbe és fel is próbáltunk néhány ruha darabot.
Ebben a cikkben megmutatjuk:
- Hogyan tértek vissza a 2000-es évek divattrendjei a mai stílusba,
- Miért hódít újra a low-rise és cargo nadrág,
- Melyek a legmenőbb Y2K inspirálta felsők és kiegészítők,
- Hogyan alakultak át a platformos cipők és flip-flop papucsok,
- És milyen darabokat találsz most a tatabányai Vértes Centerben, ha te is kipróbálnád ezt a retró, mégis modern divatot
2000-es évek divattrendjei visszatérnek a napjaikba
A low-rise és cargo nadrágok újra hódítanak, akárcsak a sportos-chic stílusdarabok ám ezúttal kényelmesebb, hordhatóbb formában térnek vissza. A Y2K hangulat találkozik a modern stílussal, és ennek köszönhetően megszülettek a divatos, mégis komfortos ruhadarabok.
Ezeket a ruhadarabokat ma is könnyedén megtalálhatod a boltokban és a turikban. Mi a tatabányai Vértes Centerben jártunk, ahol több fazont is felpróbáltunk és elmondhatjuk, bőven akad választék minden testalkatra. Mutatunk néhány összeállított outfitet:
2000-es évek divatjai
Ebben az időszakban divat volt a merészebb öltözködés hódítottak a csípőnadrágok és a trapézszárú fazonok is. Az összeállításnak minden részlete számított ha megvolt az outfit, a frizurát is hozzá igazítottuk, és kiegészítőkkel tettük teljessé a megjelenést. Népszerűek voltak a vékony sálak, kendők, különféle stílusú kalapok, amelyeket bátran mixeltünk. A hajtrendek között a melírozott tincsek és a többféle hajszín kombinálása is igazi slágernek számított.
Cargo nadrágok és a low-rise nadrágok
A 2000-es évek ikonikus darabjai, a cargo és low-rise nadrágok ismét visszatértek a divatba. Ma már kényelmesebb, rugalmas anyagokból készülnek, így nemcsak stílusosak, hanem praktikusak is. Akár sportos, akár elegáns összeállításban viseled, ezek a nadrágok újra a gardrób alapdarabjai lehetnek. Ezeket mi is felpróbáltuk, és most megmutatjuk nektek!
Divat trendek: 2000-es évek divatja
Visszatértek a rikító színű felsők és pólók, amelyekre újra jellemzőek az absztrakt minták a pöttyök, pillangók, virágok és kavargó grafikai elemek. Legyen szó sapkáról, pólóról vagy ruháról, a nyári divat ismét a vidám, feltűnő stílust ünnepelte. Ezzel párhuzamosan újra hódít egy másik, 2000-es évekből ismert trend is a feliratos pólók világa. Ezek a darabok lehetnek sokatmondóak vagy teljesen semmitmondóak a TikTokon például kifejezetten népszerűek az utóbbiak, és a felhasználók imádják őket. A platformos cipők a 2000-es években is hatalmas népszerűségnek örvendtek, és ma ismét visszatértek a divatba. Számos márka például a Vans is készített már saját platformos modelljeit, de még a klumpa fazon is újra trendinek számít amiből biztosan van otthon egy pár elfekvőben.
Nyári divat
Nyáron nagyot ment a flip-flop mánia a papucsoknál, ezek sok fajta színben, mintában tértek vissza a 2000-es évek sztárjai, amikkel már biztosan találkoztál az utcán vagy a bárokban, vagy biztosan neked is van otthon egy pár. Ez a darab az egyik legmegosztóbb trend, de az biztos, hogy sokak számára a nyári lazaság szimbóluma maradt.