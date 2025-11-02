Visszatértek a 2000-es évek divatőrületei - Te is viselted ezeket?

Nem is gondolnád, hogy a 2000-es évek visszatért a boltokba. A stílus ismét nosztalgiázik, visszatértek a 2000-es évek divattrendjei és ikonikus darabjai! A low-rise és cargo nadrágok, a rikító felsők, a feliratos pólók és a platformos cipők újra meghódítják az utcákat csak ezúttal modernebb, kényelmesebb formában. A Y2K hangulat keveredik a mai trendek letisztultabb stílusával, így születnek meg azok az outfitek, amelyek egyszerre nosztalgikusak és frissen divatosak. Mi a tatabányai Vértes Centerben néztünk körül, és megnéztük, hogyan tér vissza ez a korszak a mindennapi viseletbe és fel is próbáltunk néhány ruha darabot.

2000-es évek divattrendjei: Visszatérnek modern köntösben

Fotó: Alena Lom / Forrás: Shutterstock

Ebben a cikkben megmutatjuk:

Hogyan tértek vissza a 2000-es évek divattrendjei a mai stílusba,

a mai stílusba, Miért hódít újra a low-rise és cargo nadrág ,

, Melyek a legmenőbb Y2K inspirálta felsők és kiegészítők ,

, Hogyan alakultak át a platformos cipők és flip-flop papucsok ,

, És milyen darabokat találsz most a tatabányai Vértes Centerben, ha te is kipróbálnád ezt a retró, mégis modern divatot

2000-es évek divattrendjei visszatérnek a napjaikba

A low-rise és cargo nadrágok újra hódítanak, akárcsak a sportos-chic stílusdarabok ám ezúttal kényelmesebb, hordhatóbb formában térnek vissza. A Y2K hangulat találkozik a modern stílussal, és ennek köszönhetően megszülettek a divatos, mégis komfortos ruhadarabok.

Ezeket a ruhadarabokat ma is könnyedén megtalálhatod a boltokban és a turikban. Mi a tatabányai Vértes Centerben jártunk, ahol több fazont is felpróbáltunk és elmondhatjuk, bőven akad választék minden testalkatra. Mutatunk néhány összeállított outfitet:

2000-es évek divattrendjei: Már Tatabányán is kaphatóak

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

2000-es évek divatjai

Ebben az időszakban divat volt a merészebb öltözködés hódítottak a csípőnadrágok és a trapézszárú fazonok is. Az összeállításnak minden részlete számított ha megvolt az outfit, a frizurát is hozzá igazítottuk, és kiegészítőkkel tettük teljessé a megjelenést. Népszerűek voltak a vékony sálak, kendők, különféle stílusú kalapok, amelyeket bátran mixeltünk. A hajtrendek között a melírozott tincsek és a többféle hajszín kombinálása is igazi slágernek számított.