Fazon

2 órája

Visszatértek a 2000-es évek divatőrületei - Te is viselted ezeket?

Címkék#divatrend#fazon#platformos cipő#divat

A millenniumi divat ismét visszatért, méghozzá a mai kor kényelmével és stílusával ötvözve. Mi pedig elhoztuk nektek a 2000-es évek divattrendjei és ikonikus ruhadarabjait ebben a cikkben. Megmutatjuk, hogyan tértek vissza a alacsony derekú nadrágok, a cargo (lezser, többnyire zsebbel a combrészen) fazonok, a rikító felsők és a platformos cipők a modern divatba.

Varga Panna

Nem is gondolnád, hogy a 2000-es évek visszatért a boltokba. A stílus ismét nosztalgiázik, visszatértek a 2000-es évek divattrendjei és ikonikus darabjai! A low-rise és cargo nadrágok, a rikító felsők, a feliratos pólók és a platformos cipők újra meghódítják az utcákat csak ezúttal modernebb, kényelmesebb formában. A Y2K hangulat keveredik a mai trendek letisztultabb stílusával, így születnek meg azok az outfitek, amelyek egyszerre nosztalgikusak és frissen divatosak. Mi a tatabányai Vértes Centerben néztünk körül, és megnéztük, hogyan tér vissza ez a korszak a mindennapi viseletbe és fel is próbáltunk néhány ruha darabot.

2000-es évek divattrendjei: Visszatérnek modern köntösben
2000-es évek divattrendjei: Visszatérnek modern köntösben
Fotó: Alena Lom / Forrás:  Shutterstock

Ebben a cikkben megmutatjuk:

  • Hogyan tértek vissza a 2000-es évek divattrendjei a mai stílusba,
  • Miért hódít újra a low-rise és cargo nadrág,
  • Melyek a legmenőbb Y2K inspirálta felsők és kiegészítők,
  • Hogyan alakultak át a platformos cipők és flip-flop papucsok,
  • És milyen darabokat találsz most a tatabányai Vértes Centerben, ha te is kipróbálnád ezt a retró, mégis modern divatot

2000-es évek divattrendjei visszatérnek a napjaikba

A low-rise és cargo nadrágok újra hódítanak, akárcsak a sportos-chic stílusdarabok ám ezúttal kényelmesebb, hordhatóbb formában térnek vissza. A Y2K hangulat találkozik a modern stílussal, és ennek köszönhetően megszülettek a divatos, mégis komfortos ruhadarabok.

Ezeket a ruhadarabokat ma is könnyedén megtalálhatod a boltokban és a turikban. Mi a tatabányai Vértes Centerben jártunk, ahol több fazont is felpróbáltunk  és elmondhatjuk, bőven akad választék minden testalkatra. Mutatunk néhány összeállított outfitet:

A 2000-es évek stílusjegyei a mai ruhadarabokon.
2000-es évek divattrendjei: Már Tatabányán is kaphatóak
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

2000-es évek divatjai 

Ebben az időszakban divat volt a merészebb öltözködés hódítottak a csípőnadrágok és a trapézszárú fazonok is. Az összeállításnak minden részlete számított  ha megvolt az outfit, a frizurát is hozzá igazítottuk, és kiegészítőkkel tettük teljessé a megjelenést. Népszerűek voltak a vékony sálak, kendők, különféle stílusú kalapok, amelyeket bátran mixeltünk. A hajtrendek között a melírozott tincsek és a többféle hajszín kombinálása is igazi slágernek számított.

2000-es évek divatrendjei: A diszko ruhák még most is hódítanak a piacon
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Cargo nadrágok és a low-rise nadrágok

A 2000-es évek ikonikus darabjai, a cargo és low-rise nadrágok ismét visszatértek a divatba. Ma már kényelmesebb, rugalmas anyagokból készülnek, így nemcsak stílusosak, hanem praktikusak is. Akár sportos, akár elegáns összeállításban viseled, ezek a nadrágok újra a gardrób alapdarabjai lehetnek. Ezeket mi is felpróbáltuk, és most megmutatjuk nektek!

2000-es évek divatrendjei: Visszatérnek modern köntösben
Így öltözz vagányabb stílusba Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Divat trendek: 2000-es évek divatja

Visszatértek a rikító színű felsők és pólók, amelyekre újra jellemzőek az absztrakt minták a pöttyök, pillangók, virágok és kavargó grafikai elemek. Legyen szó sapkáról, pólóról vagy ruháról, a nyári divat ismét a vidám, feltűnő stílust ünnepelte. Ezzel párhuzamosan újra hódít egy másik, 2000-es évekből ismert trend is a feliratos pólók világa. Ezek a darabok lehetnek sokatmondóak vagy teljesen semmitmondóak  a TikTokon például kifejezetten népszerűek az utóbbiak, és a felhasználók imádják őket. A platformos cipők a 2000-es években is hatalmas népszerűségnek örvendtek, és ma ismét visszatértek a divatba. Számos márka például a Vans is készített már saját platformos modelljeit, de még a klumpa fazon is újra trendinek számít amiből biztosan van otthon egy pár elfekvőben. 

Vans már akkoriban nagy divat volt
Forrás: Pinterest

Nyári divat

Nyáron nagyot ment a flip-flop mánia a papucsoknál, ezek sok fajta színben, mintában tértek vissza a 2000-es évek sztárjai, amikkel már biztosan találkoztál az utcán vagy a bárokban, vagy biztosan neked is van otthon egy pár. Ez a darab az egyik legmegosztóbb trend, de az biztos, hogy sokak számára a nyári lazaság szimbóluma maradt.

 

