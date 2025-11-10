november 1., szombat

Érdekesség

24 perce

Az AI megmondta, hogy szerinte melyik a 10 legjobb település - itt a lista

Címkék#Komárom-Esztergom vármegye#TOP 10#mesterséges intelligencia

Ha olyan települést keresünk Komárom-Esztergomban, ahol élni jó, szolgáltatások, természet és közösségi élet egyaránt adott – akkor itt a lista. Íme a 10 legjobb település, a mesterséges intelligencia szerint.

Petrovics Milán

Nem csak szép a táj – de működik is az élet: megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogy szerinte mik is ezek a környéken. Összeállítottuk a közelben található 10 legjobb települést, ahol a természetközeli környezet, a jó infrastruktúra és a társadalmi közérzet egyaránt értéket jelent. Kíváncsiak voltunk, hogy a különböző adatokból milyen lajstromot állít össze, hogyan jellemzi a településeket. Ez a tízes lista persze nem rangsor abban az értelemben, hogy „a legjobb az első, a legrosszabb a tizedik” – sokkal inkább válogatás olyan településekből, amelyek külön-külön kiemelkednek: legyen szó természeti értékről, szolgáltatások elérhetőségéről, közösségi életminőségről vagy lakhatási komfort-érzetről. 

10 legjobb település
A 10 legjobb település egyike Tata az AI szerint
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

10 legjobb település az AI szerint

Komárom-Esztergom vármegyében – bár lakószámban és területben viszonylag kis vármegye – meglepően sok olyan település található, ahol a természet közelsége, a közösségi élet minősége és az elérhető szolgáltatások együttese igazán vonzóvá teszi az ottani életet. Ezek nem feltétlenül csak nagyvárosok: kis falvak is lehetnek olyanok, ahová jó hazatérni. Most tíz olyan települést válogattunk ki, amelyek külön-külön is kiemelkednek, de mindegyik esetében látszik: nemcsak „látszólagos” jó helyek, hanem olyanok, ahol valóban érdemes lehet élni. Az AI-szempontok közt volt: 

  • természetközelség, 
  • lakhatás komfortja, 
  • szolgáltatások szintje 
  • és fejlődési lehetőség.

10. Tata

Tata település több vizsgálatban is élvonalban szerepelt az életminőségi indexekben. Például az erős civil társadalom és a szolgáltatások elérhetősége terén kiemeltként említették. Több park, természetközeli elemek, jó infrastruktúra – ez mind hozzájárul.

GALÉRIA: Elképesztő látvány ősszel a tatai Öreg-tó (Fotók: H.B)

Fotók: Hagymási Bence

9. Komárom

A város fejlődése, gazdasági stabilitása és az életminőségi mutatók miatt került be. A megyében az egyik, ahol a lakókörnyezet és szolgáltatások szintje jelentős előrelépést mutatott.

GALÉRIA: Séta a komáromi Kállay Ödön-parkban és a szőnyi tavaknál (fotó: K. L.)

Fotók: Kovács László

8. Esztergom

Történelmi város természeti környezettel – a Duna-part, a természetvédelmi területek, és az „életminőségi index” alapján is kedvező helyzetben van. Ideális választás azoknak, akik a városi és természeti környezetet egyaránt keresik.

Esztergomi bazilika tavasszal
Az Esztergomi Bazilika már messziről is lélegzetelállító 
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24  Óra

7. Oroszlány

Fejlődési üteme megyeszinten is kiemelkedő, és a településindex alapján javuló pozíciót mutat. A rengeteg felújítás, fejlesztés és a közösségi programok miatt helye van a listán. 

GALÉRIA: Beköszöntött az ősz Majkra (Fotók: F.P.)

Fotók: Flajsz Péter

6. Kisbér

A településszerkezet és elérhetőség szempontjából kedvező, vonzó lehet azoknak, akik szeretnének vidéki, de jól kiszolgált helyen élni. A lovas történelme csak tovább fokozza a város értékét. 

GALÉRIA: Fotókon a kisbéri Királyi lovarda (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

5. Bábolna 

A település történelmileg is jelentős, és természetvédelmi területek is találhatóak környékén. A szolgáltatások és a közlekedés is jobb, mint sok kis falu esetében. Jó kompromisszum lehet természet + infrastruktúra témában.

Kisbéri lovarda, Királyi Lovarda
A kisbéri fedett lovarda épülete felújított formája
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

4. Bakonysárkány

A természetközeli falvak közé sorolható – csendesebb élet, de mégis olyan település, amely fejlődési potenciállal bír

3. Kesztölc

A Pilis közelsége miatt kedvelt természeti környezettel rendelkezik, és azoknak ajánlható, akik a hegyvidéki/pilisi környezetet keresik, de még elérhető közelségben maradnak nagyobb városhoz.

GALÉRIA: Újjászületett a kesztölci óvoda (Fotók: F.M.)

Fotók: Feleki Marietta

2. Szárliget

Természetvédelmi terület is tartozik a közelébe (az Észak-Vértes), így ideális azoknak, akiknek fontos a természet közelsége. Tatabányához közel fekszik, így könnyen elérhetőek a nagyobb boltok is. 

1. Vértessomló

Kisebb, de nagy múltú településként a természet közelségét és az élhető életet kínálja, jó választás lehet azoknak, akik távolabb a nagyvárosi zajtól szeretnének élni, de még nem teljesen kiesett helyen.

Átadták a Környe-Vértessomló kerékpárutat

 

 

 

