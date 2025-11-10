Az AI megmondta, hogy szerinte melyik a 10 legjobb település - itt a lista

Nem csak szép a táj – de működik is az élet: megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogy szerinte mik is ezek a környéken. Összeállítottuk a közelben található 10 legjobb települést, ahol a természetközeli környezet, a jó infrastruktúra és a társadalmi közérzet egyaránt értéket jelent. Kíváncsiak voltunk, hogy a különböző adatokból milyen lajstromot állít össze, hogyan jellemzi a településeket. Ez a tízes lista persze nem rangsor abban az értelemben, hogy „a legjobb az első, a legrosszabb a tizedik” – sokkal inkább válogatás olyan településekből, amelyek külön-külön kiemelkednek: legyen szó természeti értékről, szolgáltatások elérhetőségéről, közösségi életminőségről vagy lakhatási komfort-érzetről.

A 10 legjobb település egyike Tata az AI szerint

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

10 legjobb település az AI szerint

Komárom-Esztergom vármegyében – bár lakószámban és területben viszonylag kis vármegye – meglepően sok olyan település található, ahol a természet közelsége, a közösségi élet minősége és az elérhető szolgáltatások együttese igazán vonzóvá teszi az ottani életet. Ezek nem feltétlenül csak nagyvárosok: kis falvak is lehetnek olyanok, ahová jó hazatérni. Most tíz olyan települést válogattunk ki, amelyek külön-külön is kiemelkednek, de mindegyik esetében látszik: nemcsak „látszólagos” jó helyek, hanem olyanok, ahol valóban érdemes lehet élni. Az AI-szempontok közt volt:

természetközelség,

lakhatás komfortja,

szolgáltatások szintje

és fejlődési lehetőség.

10. Tata

Tata település több vizsgálatban is élvonalban szerepelt az életminőségi indexekben. Például az erős civil társadalom és a szolgáltatások elérhetősége terén kiemeltként említették. Több park, természetközeli elemek, jó infrastruktúra – ez mind hozzájárul.