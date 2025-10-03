46 perce
Recept anyu konyhájából: nyakunkon maradt a zöldparadicsom, ez lett belőle
Megmentettünk több kió éretlen paradicsomot a fagytól és a szemetestől. Ha veled is megtörtént, ami velünk, itt a tipp, mit csinálj a zöldparadicsommal.
A családi kerütnkben levő paradicsomboktok nyár végén még roskadásig voltak paradicsommal. Ám a gyorsan hűvösödő időjárás miatt már nem volt idejük bepirosodni, beérni, zöld paradicsomot szedünk. Nem hagytuk a termést pocsékba menni, így egy tuti recepttel megmentettük. Zöldparadicsom télire is megmarad.
Zöldparadicsom savanyúság: így készítsd el
A nagymamám és nagypapám nagy telket ápolt, így emlékszem még néhány trükkre. Ilyen a zöldparadicsom felhasználása is. Jó tudni, hogy ez a zöldparadicsom az, amelyik nem érett. Ugyanis van egy kifejezetten zöldnek nemesített paradicsomfajta is. Ez utóbbi éretten puhább.
Az éretlen zöldparadicsom kemény, nem is édes, hiszen az érés során jön ki a cukortartalma. Ám savanyúságnak pont ízletes, mi pedig a hagyományos, nagyi receptje alapján készítettük el. Ha nektek is a nyakatokon maradt a zöldparadicsom, hozunk egy gyors és a konyhát kímélő savanyúságreceptet.
- a 4 kiló paradicsomot megmostuk,majd kettévágtuk
- Megsóztuk, így hagytuk állni egy éjszakán át
- A befőttes üvegek sterilizálása fontos. Mi a mosogatógép legmagasabb hőfokán csírátlanítottuk.
- Másnap a paradicsomokat 5-7 percig főztük.
- 4,5-5 deciliter ecetet és 20 deka cukrot 4 liter vízzel felforraltunk
- közben a csírátlanított befőtes üvegek aljába helyezünk 1-1szem, felvágott fokhagymát, néhány karika hagymát, ízlés szerint kaprot, mustármagot és szemes borsot (5-6 szemet)
- aki szereti pikánsabban, tehető az üvegbe csípős paprika vagy torma is (mi hegyes erős paprikával próbálkoztunk)
- ekkor jöhet a felvágott paradicsom az üvegekbe
- majd a felforrt, tűzforró ecetes-cukros vízzel mindegyik üveget megtöltjük.
Így tettük el a zöldparadicsommal teli üvegeket
Mi dunsztoltuk, nem használtunk tartósítószert. Ám aki biztosra akar menni, a halom tetejére szórjon nátrium-benzoátot. Ezután mehet rá a jól lezárt tető.
Dunsztolás: a megtöltött üvegre rátettük a tetőt, jó erősen rácsavartuk, ajd hirtelen fejre fordítottuk. Így vákuum keletkezett az üvegben. Ezeke ezután egy pléddel kibélelt dobozba tettük, "dunsztkötésbe" tettük pokróccal, így hagytuk kihülni. Ezután mehet a kamrába.