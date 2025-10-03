Recept anyu konyhájából: nyakunkon maradt a zöldparadicsom, ez lett belőle

A családi kerütnkben levő paradicsomboktok nyár végén még roskadásig voltak paradicsommal. Ám a gyorsan hűvösödő időjárás miatt már nem volt idejük bepirosodni, beérni, zöld paradicsomot szedünk. Nem hagytuk a termést pocsékba menni, így egy tuti recepttel megmentettük. Zöldparadicsom télire is megmarad.

Megmentettük a zöldparadicsomot, itt a tuti recept

Zöldparadicsom savanyúság: így készítsd el

A nagymamám és nagypapám nagy telket ápolt, így emlékszem még néhány trükkre. Ilyen a zöldparadicsom felhasználása is. Jó tudni, hogy ez a zöldparadicsom az, amelyik nem érett. Ugyanis van egy kifejezetten zöldnek nemesített paradicsomfajta is. Ez utóbbi éretten puhább.

Még van idő a befőzésre, ezeket lehet kapni

Befőttet vagy lekvárt készítenél? Még éppen elkapható a piacokon a szezonális befúznivaló. Az alma és a szilva árainak jártunk nemrég utána a atabányai piacon. Érdemes résen lenni, hiszen a szezon végefelé járunk. Hamarosan érkezik a dió, és hogy idén mennyi lesz belőle, a szakember elmondta nektek.

Az éretlen zöldparadicsom kemény, nem is édes, hiszen az érés során jön ki a cukortartalma. Ám savanyúságnak pont ízletes, mi pedig a hagyományos, nagyi receptje alapján készítettük el. Ha nektek is a nyakatokon maradt a zöldparadicsom, hozunk egy gyors és a konyhát kímélő savanyúságreceptet.

a 4 kiló paradicsomot megmostuk,majd kettévágtuk Megsóztuk, így hagytuk állni egy éjszakán át A befőttes üvegek sterilizálása fontos. Mi a mosogatógép legmagasabb hőfokán csírátlanítottuk. Másnap a paradicsomokat 5-7 percig főztük. 4,5-5 deciliter ecetet és 20 deka cukrot 4 liter vízzel felforraltunk közben a csírátlanított befőtes üvegek aljába helyezünk 1-1szem, felvágott fokhagymát, néhány karika hagymát, ízlés szerint kaprot, mustármagot és szemes borsot (5-6 szemet) aki szereti pikánsabban, tehető az üvegbe csípős paprika vagy torma is (mi hegyes erős paprikával próbálkoztunk) ekkor jöhet a felvágott paradicsom az üvegekbe majd a felforrt, tűzforró ecetes-cukros vízzel mindegyik üveget megtöltjük.

Így tettük el a zöldparadicsommal teli üvegeket

Mi dunsztoltuk, nem használtunk tartósítószert. Ám aki biztosra akar menni, a halom tetejére szórjon nátrium-benzoátot. Ezután mehet rá a jól lezárt tető.