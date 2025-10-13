Mit kezdjünk a lehullott falevelekkel? – Tippek a zöldhulladék kezeléséhez

Minden ősszel ugyanaz a helyzet: valaki biztosan rágyújt a halomba rakott levelekre. A füst beteríti az utcát, a levegő nehezebb lesz, és sokan dühösek, hogy már megint mi ez a bűz. Pedig az avarégetés egyenesen tilos és szankciókkal is jár, mégis sokan választják ezt a legegyszerűbbnek tűnő megoldást. Ahogy beköszönt az ősz, és tele lesznek a kertek lehullott levelekkel, újra előkerül a kérdés: mit kezdjünk a zöldhulladékkal? Itt van a megoldás!

A zöldhulladék gyűjtése segít csökkenteni a környezet terhelését – égetés helyett gyűjtsük, komposztáljuk!

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mi számít zöldhulladéknak?

Zöldhulladéknak nevezzük a kerti munkák során keletkező szerves anyagokat, például:

lehullott levelek, fűnyesedék, gallyak, ágak, virágmaradványok,

elszáradt növények, metszési hulladék, gyomok.

Ezek mind biológiailag lebomló anyagok, tehát megfelelően kezelve visszaforgathatók a természet körforgásába.

A legjobb megoldás: komposztálás

A komposztálás a legfenntarthatóbb módja a zöldhulladék kezelésének. Ezzel a természetes folyamat során értékes humusz keletkezik, ami javítja a talaj minőségét. Ha van kerted, érdemes beszerezni egy komposztálót, vagy akár saját komposztálóhelyet kialakítani.

Tipp: A komposztba ne tegyél beteg növényi részeket, diólevelet vagy túl sok fűnyesedéket egyszerre, mert ezek lassítják a bomlást.

Zöldhulladék-gyűjtés és elszállítás a megyében

Akik nem tudnak komposztálni, igénybe vehetik a zöldhulladék elszállítást, amelyet Komárom–Esztergom megyében a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. és a helyi szolgáltatók (pl. NHSZ Tatabánya Zrt., Városgazda Nonprofit Kft.) végeznek.