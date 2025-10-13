55 perce
Mit kezdjünk a lehullott falevelekkel? – Tippek a zöldhulladék kezeléséhez
Ahogy beköszönt az ősz, megkezdődik a falevelek hullása, és ezzel együtt a zöldhulladék-kezelés szezonja is. De vajon mi számít zöldhulladéknak, és hogyan szabadulhatunk meg tőle környezetbarát módon?
Minden ősszel ugyanaz a helyzet: valaki biztosan rágyújt a halomba rakott levelekre. A füst beteríti az utcát, a levegő nehezebb lesz, és sokan dühösek, hogy már megint mi ez a bűz. Pedig az avarégetés egyenesen tilos és szankciókkal is jár, mégis sokan választják ezt a legegyszerűbbnek tűnő megoldást. Ahogy beköszönt az ősz, és tele lesznek a kertek lehullott levelekkel, újra előkerül a kérdés: mit kezdjünk a zöldhulladékkal? Itt van a megoldás!
Mi számít zöldhulladéknak?
Zöldhulladéknak nevezzük a kerti munkák során keletkező szerves anyagokat, például:
- lehullott levelek, fűnyesedék, gallyak, ágak, virágmaradványok,
- elszáradt növények, metszési hulladék, gyomok.
Ezek mind biológiailag lebomló anyagok, tehát megfelelően kezelve visszaforgathatók a természet körforgásába.
A legjobb megoldás: komposztálás
A komposztálás a legfenntarthatóbb módja a zöldhulladék kezelésének. Ezzel a természetes folyamat során értékes humusz keletkezik, ami javítja a talaj minőségét. Ha van kerted, érdemes beszerezni egy komposztálót, vagy akár saját komposztálóhelyet kialakítani.
Tipp: A komposztba ne tegyél beteg növényi részeket, diólevelet vagy túl sok fűnyesedéket egyszerre, mert ezek lassítják a bomlást.
Zöldhulladék-gyűjtés és elszállítás a megyében
Akik nem tudnak komposztálni, igénybe vehetik a zöldhulladék elszállítást, amelyet Komárom–Esztergom megyében a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. és a helyi szolgáltatók (pl. NHSZ Tatabánya Zrt., Városgazda Nonprofit Kft.) végeznek.
Tatabánya
Tatabányán a zöldhulladékot kizárólag az NHSZ logójával ellátott zsákokban lehet kihelyezni, amelyeket az ügyfélszolgálaton (Erdész utca 2.) lehet beszerezni. A zöldhulladék zsákokat az elszállítás napján reggel 6 óráig kell kihelyezni, és csak biológiailag lebomló anyagokat – levelet, füvet, gallyat, vékony ágakat – lehet elhelyezni bennük. A nagyobb ágakat, gallyakat 1 méteres hosszúságig kötegelve viszik el.
Komárom
Komáromban a zöldhulladék-gyűjtés áprilistól novemberig, havonta egyszer, összesen nyolc alkalommal történik. A zöldhulladékot a szolgáltató emblémájával ellátott zsákban kell kihelyezni, amelyet az elszállításkor új zsákokra cserélnek (maximum három darab).
További zsák az ügyfélszolgálaton vásárolható (100 Ft/db).
Aki maga szeretné elszállítani a leveleket és gallyakat, az megteheti a Komárom Városgazda Nonprofit Kft. Városmajor utcai telephelyén, ahol a zöldhulladék ingyenesen leadható.
Esztergom
Esztergomban a MOHU első hulladékudvara nyílt meg a Mátyás király utca 40. szám alatt. Itt többféle hulladék, köztük zöldhulladék, lom, elektronikai és veszélyes hulladék is leadható. A szolgáltatás lakossági felhasználók számára ingyenes.
Tata
A tatai hulladékudvarban lomhulladék, zöldhulladék, elektronikai hulladék és csomagolási anyagok adhatók le ingyenesen, mennyiségi korlátozással. A leadáskor a hulladékot elkülönítve kell csomagolni vagy kötegelni, mert a mérlegelés hulladéktípusonként történik. A szolgáltatás igénybevételéhez lakcímkártya bemutatása szükséges.
Mi az a hulladékudvar?
A hulladékudvar olyan létesítmény, ahol a háztartásokban keletkezett hulladékokat – például papírt, műanyagot, üveget, festéket, de akár elemet, akkumulátort, elektronikai és elektromos berendezéseket is – elkülönítve adhatod le. Ez segít abban, hogy ezek az anyagok a körforgásos gazdaság részeként újrahasznosításra kerüljenek. A szolgáltatás minden esetben ingyenes, jelenleg egyetlen kivétel ez alól az építési-bontási hulladék, amely egyes hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező határ felett díjköteles lehet.
Avarégetés – ami tilos!
Bár még mindig sokan választják a zöldhulladék égetését, fontos tudni, hogy országosan tilos a kerti hulladék égetése. A füst nemcsak környezetszennyező, de egészségre is veszélyes, és a legkisebb szél is gyorsan továbbterjesztheti a lángokat. A szabály megszegése komoly pénzbírsággal járhat, ezért mindig érdemes a gyűjtés vagy a komposztálás mellett dönteni.
A lehullott falevelek nem szemét, hanem értékes természetes anyagok. Legyen szó komposztálásról, szervezett gyűjtésről vagy ingyenes leadásról, a cél minden esetben ugyanaz: ne égessük el, hanem felelősen kezeljük a zöldhulladékot. Ezzel nemcsak a környezetünket óvjuk, hanem a saját egészségünket is.
