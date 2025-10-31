Friss hír: megjelent a zártketrti ingatlanokat érintő kormányrendelet

Rengetegen várták a hírt, amely megnyitja a kaput a zártkerti ingatlanok egyszerűsített művelés alóli kivonásának. Az október 30-i Magyar Közlönyben meg is jelent a kormányrendelet, amely rendezi a kérdést, valamint az eljárás folyamatát. Lássuk részletesen, mi történik, mit jelent az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet módosítása, és rendszerezzük azt is, hogy a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása hogyan valósulhat meg.

A zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása sokaknak kedvez

Fotó: Burger Zsolt / Forrás: Magyar Nemzet

Hogyan zajlik a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása?

A nyári rendelkezések a keretszabályokat adták meg a zártkerti ingatlanok átminősítéséhez. Eszerint, ha egy önkormányzat rendeletben engedélyezi, kivonhatják a mezőgazdasági művelés alól, és „művelés alól kivett” területként jegyezzék be. Ez megszünteti a földforgalmi korlátozásokat, nem kell többé földvédelmi járulékot fizetni, és akár hitel, vagy családtámogatás is igényelhető. Az átminősítés akár csak egy telekrészre is kérhető.

A zártkerti ingatlan átminősítése az élethez igazodik

Ha még egyszerűbben fogalmazunk, a zártkerti ingatlanok jogilag is olyan státuszt kapnak, mint a nem mezőgazdasági ingatlanok. Ez azért fontos kérdés, mert, ahogy azt a Világgazdaság is írta, a zártkerti ingatlanok, bár eredetileg a lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, időnként hétvégi házakkal, manapság már otthonokként funkcionálnak. Viszont a jogi minősítésük miatt, mint mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi egységek, ahol az épületek gyakran gazdasági besorolásúak, tulajdonos nem vehetett fel lakáshitelt, és nem volt jogosult családtámogatási kedvezményekre sem az ingatlanja kapcsán.

Az egyszerűsített átvezetés megkönnyíti az ingatlanforgalmat, gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az adásvételt, és így növelheti az ingatlan értékét és használhatóságát. Komárom-Esztergom megyében egyébként jelen pillanatban 29 eladó zártkerti ingatlant hirdetnek az Ingatlanbazáron.

Ki engedélyezheti a zártkert átminősítését?

Az önkormányzatok adhatnak engedélyt arra, hogy átminősíthetőek legyenek bizonyos területek. Ezután jöhet a földhivatali eljárás, vagyis az, hogy a tulaj kérheti az ingatlan-nyilvántartásban a zártkert átminősítését. Mindehhez, hogy ezek a lehetőségek adottak legyenek, volt volt szükség a megjelenő kormányrendeletre. Most pedig a Közlönyben módosították is az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvényt végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) kormányrendeletet.