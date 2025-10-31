1 órája
Friss hír: megjelent a zártketrti ingatlanokat érintő kormányrendelet
Ahogy sokan várták, még októberben, egész pontosan október 30-án megjelent a Magyar Közlönyben az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet módosítása. Ez a rendelet újabb lépés a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása felé.
Rengetegen várták a hírt, amely megnyitja a kaput a zártkerti ingatlanok egyszerűsített művelés alóli kivonásának. Az október 30-i Magyar Közlönyben meg is jelent a kormányrendelet, amely rendezi a kérdést, valamint az eljárás folyamatát. Lássuk részletesen, mi történik, mit jelent az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet módosítása, és rendszerezzük azt is, hogy a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása hogyan valósulhat meg.
Hogyan zajlik a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása?
A nyári rendelkezések a keretszabályokat adták meg a zártkerti ingatlanok átminősítéséhez. Eszerint, ha egy önkormányzat rendeletben engedélyezi, kivonhatják a mezőgazdasági művelés alól, és „művelés alól kivett” területként jegyezzék be. Ez megszünteti a földforgalmi korlátozásokat, nem kell többé földvédelmi járulékot fizetni, és akár hitel, vagy családtámogatás is igényelhető. Az átminősítés akár csak egy telekrészre is kérhető.
A zártkerti ingatlan átminősítése az élethez igazodik
Ha még egyszerűbben fogalmazunk, a zártkerti ingatlanok jogilag is olyan státuszt kapnak, mint a nem mezőgazdasági ingatlanok. Ez azért fontos kérdés, mert, ahogy azt a Világgazdaság is írta, a zártkerti ingatlanok, bár eredetileg a lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, időnként hétvégi házakkal, manapság már otthonokként funkcionálnak. Viszont a jogi minősítésük miatt, mint mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi egységek, ahol az épületek gyakran gazdasági besorolásúak, tulajdonos nem vehetett fel lakáshitelt, és nem volt jogosult családtámogatási kedvezményekre sem az ingatlanja kapcsán.
Az egyszerűsített átvezetés megkönnyíti az ingatlanforgalmat, gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az adásvételt, és így növelheti az ingatlan értékét és használhatóságát. Komárom-Esztergom megyében egyébként jelen pillanatban 29 eladó zártkerti ingatlant hirdetnek az Ingatlanbazáron.
Ki engedélyezheti a zártkert átminősítését?
Az önkormányzatok adhatnak engedélyt arra, hogy átminősíthetőek legyenek bizonyos területek. Ezután jöhet a földhivatali eljárás, vagyis az, hogy a tulaj kérheti az ingatlan-nyilvántartásban a zártkert átminősítését. Mindehhez, hogy ezek a lehetőségek adottak legyenek, volt volt szükség a megjelenő kormányrendeletre. Most pedig a Közlönyben módosították is az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvényt végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) kormányrendeletet.
Eszerint a vonatkozó kormányrendelet a következő alcímmel egészül ki: „14/A. Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása.”
Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlan művelés alól kivett területként történő bejegyzését lehetővé tevő önkormányzati rendeletet az ingatlan nyilvántartásról szóló törvényben megfogalmazottak szerinti kérelemben meg kell jelölni. Vagyis: „ha az önkormányzat rendeletben lehetővé teszi, a tulajdonos – e törvény és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő bejegyzését.”
Emellett a rendelet szabályozza többek között,
- hogyan kell nyilvántartani az érintett, átminősített ingatlanokat. Alapesetben ez a zárkerti művelés alól kivett terület megnevezés lesz.
- Rendezi, hogy a kérelmekben mit, hol és hogyan kell megjelölni. Például az átminősítést lehetővé tevő önkormányzati rendeletet meg kell jelölni a kérelemben.
- Így például ha a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő bejegyzését a zártkerti ingatlannak csak egy részére is kérik, akkor a kérelemben meg kell jelölni, hogy a zártkert megosztása során kialakuló ingatlanok közül mely ingatlan kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba.
- Ha pedig épület is van az ingatlanon a kérelem benyújtásának időpontjában, akkor a zártkerti ingatlant zártkerti művelés alól kivett területként, az épület fő rendeltetésének megjelölésével együtt kell nyilvántartani.
- A művelési ág megváltoztatásakor nem kell alrészekre bontani az ingatlant (ez a költségeket is csökkenti).
- Ha először nem volt épület a zártkertben, (vagy volt, de újat húznak fel) és így lett kivonva a művelés alól, attól utólag, a szokásos építési, egyéb engedélyek után van lehetőség megtenni, újabb kérelemben.
Egy szóval az egész folyamatot rendezi a most megjelent kormányrendelet.
Más szabályok alól nem mentesít az átminősítés
Fontos azonban tudni: ez a lehetőség csak azon településeken érhető el, ahol a helyi önkormányzat rendeletben engedélyezi a művelés alóli kivonást. Arra Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője hívta fel a figyelmet: ez nem jelent mindenütt automatikus beépíthetőséget, továbbra is a helyi építési szabályzatok és az építésjogi feltételek irányadók a művelés alól kivett zártkert esetében is. Emellett a kormányrendelet azt is kiemeli: az adatváltozás bejegyzése iránti eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.