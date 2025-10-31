október 31., péntek

Már a második jó hírt kapják a zártkerti ingatlantulajdonosok: ez a város máris dönthet

Több mint kétezer zártkerti ingatlan sorsa rendeződhet Tatán a közeljövőben. Az önkormányzat szeptemberi ülésén tárgyalt előterjesztés szerint a város elvi döntést hozott arról, hol engedné meg a művelés alóli kivonást. Mondjuk, hogy ez miért is jó a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak, és a legfrissebb hírt is, ugyanis megjelent a kormányrendelet, amely nagy lépés a zártkert átminősítése felé. A város már november első hetében dönthet.

Goletz-DeáK Viktória

A zártkertek helyzetének rendezése évek óta visszatérő kérdés Tatán, ahol a város több mint 20 ezer ingatlanából mintegy 2200 tartozik ebbe a kategóriába. A zártkerti besorolás sokszor nem tükrözi a valós használatot: sok helyen már régóta állandó lakók élnek, vagy rekreációs célra használják a telkeket, mégis termőföldként szerepelnek a nyilvántartásban. Most megnyílik a kapu, hogy a tulaj lépjen a zártkert átminősítése felé, hiszen október 30-án megjelent az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtását módosító rendelet, amely rendezi az művelés alóli kivonás folyamatőt. A zártkertek átminősítése Tatán már a szeptemberi testületi ülésen is szóba került, és hamarosan dönthetnek is róla. 

Zártkert átminősítése: döntöttek, itt az új szabály
Több mint kétezer ingatlan sorsa rendeződhet Tatán a közeljövőben. A zártkert átminősítése több településrészt is érinthet: Újhegy, Látóhegy, Grébics-hegy és Agostyán környéke
Forrás: Tata város

A képviselő-testület szeptemberi ülésére Michl József polgármester és dr. Horváth József jegyző készített előterjesztést a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásának lehetőségéről. Az új, 2025-ben hatályba lépő jogszabály ugyanis ismét lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak arra, hogy rendeletben meghatározzák: mely településrészeken engedélyezik ezt a folyamatot. 

Mely területeken jöhet szóba a zártkert átminősítése?

Az előterjesztés szerint a kivonás lehetőségét elsősorban azokon a már lakott, beépült külterületeken indokolt megadni, ahol a földek ténylegesen elvesztették mezőgazdasági jellegüket. Ilyen városrészek például Újhegy, Látóhegy, Grébics-hegy és Agostyán környéke.
– A művelésből való kivonás ezekben az esetekben nem jelent funkcióváltást, csupán a földhivatali nyilvántartás állapotát igazítja a valósághoz – fogalmaz az előterjesztés.

Könnyebb adásvétel

A módosítás egyik legfontosabb hatása, hogy a „kivett” jogi jellegű ingatlanokra már nem vonatkozik a termőföldekre érvényes elővásárlási jog, így az adásvétel gyorsabbá és egyszerűbbé válhat. Ez növelheti a telkek forgalomképességét, és elősegítheti az elhanyagolt területek rendezését is.

Hogy látja a szakember a zártkertek átminősítését?

Lukácsi Illa, a tatabányai Sikeres Ingatlaniroda tulajdonosa a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy akár négy-öt hónappal is lerövidülhet egy zártkerti ingatlan eladásának folyamata, ha azt kivonják a művelés alól.

– A mostani szabályozás szerint azoknál az ingatlanoknál, amelyek még művelés alatt állnak, az adásvételi szerződés aláírása után egy hónapig elővásárlási joggal élhetnek a jogosultak – például a szomszédok, őstermelők vagy az eladó rokonai – magyarázta a szakember. Hozzátette: ezt követően még az Agrárminisztériumnak is jóvá kell hagynia a vásárlást, ami akár négy hónapot is igénybe vehet, mielőtt a szerződés véglegessé válik, kifizetik a vételár fennmaradó részét és a vevő birtokba veheti az ingatlant.

Rendezettebb környezet

Az előterjesztés szerint a folyamat akár a gondozatlan, illegális hulladéklerakással érintett területek felszámolását is előmozdíthatja, ugyanakkor figyelmeztet: mindez együtt járhat a külterületek felgyorsuló beépülésével és a közműfejlesztések iránti igény növekedésével is, ami újabb terhet róhat a városra.

– A kivonás a jelenleg gondozatlan területekre is pozitív hatást gyakorolhat. Az egyszerűbb adásvétel előmozdíthatja az ingatlanok újbóli hasznosítását, a rendezetlen és sokszor elhanyagolt állapotok felszámolását, csökkentheti a külterületi problémákat, többek között az illegális hulladéklerakást, az engedély nélküli épületek számát – olvasható az előterjesztésben. 

Automatikus beépíthetőséget jelent a zártkert átminősítése?

  • Fontos, hogy a művelés alóli kivonás nem teszi automatikusan beépíthetővé az adott telket, azt továbbra is a helyi építési szabályzat határozza meg. 
  • A város ezért előzetesen is jelezte: amennyiben a zártkertek tömeges kivonása megvalósul, a helyi szabályzat felülvizsgálata is napirendre kerülhet.
  • A szeptemberi testületi ülésen a képviselők egyelőre elvi döntést hoztak arról, mely városrészeken látnák támogatottnak a kivonás lehetőségét. Az önkormányzati rendelet elfogadása csak a kormány végrehajtási rendeletének megjelenése után várható. A cél nem új lakóövezetek kijelölése, hanem a már meglévő, lakott zártkerti területek jogi és adminisztratív rendezése. Ez egyaránt szolgálja az ott élők érdekeit, valamint a város külterületeinek rendezettebb, átláthatóbb fejlődését.
  • Az ülésen az a határozat született, hogy a „képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a zártkerti ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő bejegyzéséről szóló önkormányzati rendeletet készítse elő azzal, hogy Tata város közigazgatási területén valamennyi zártkertként nyilvántartott ingatlan szerepeljen a rendeletben.” A november 5-i ülésükön pedig már tárgyalni is fognak erről, ugyanis az előterjesztés szerepel a napirendek között. 

Mit jelent az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet módosítása?

Korábbi cikkünkben öszegyűjtöttük a Magyar Közlönyben megjelent rendelet részleteit, kitérve a különböző szabályokra, amelyek pontos keretet adnak a zártkertek átminősítési folyamatának kérelemtől az elnevezésig.

