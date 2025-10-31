Már a második jó hírt kapják a zártkerti ingatlantulajdonosok: ez a város máris dönthet

A zártkertek helyzetének rendezése évek óta visszatérő kérdés Tatán, ahol a város több mint 20 ezer ingatlanából mintegy 2200 tartozik ebbe a kategóriába. A zártkerti besorolás sokszor nem tükrözi a valós használatot: sok helyen már régóta állandó lakók élnek, vagy rekreációs célra használják a telkeket, mégis termőföldként szerepelnek a nyilvántartásban. Most megnyílik a kapu, hogy a tulaj lépjen a zártkert átminősítése felé, hiszen október 30-án megjelent az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtását módosító rendelet, amely rendezi az művelés alóli kivonás folyamatőt. A zártkertek átminősítése Tatán már a szeptemberi testületi ülésen is szóba került, és hamarosan dönthetnek is róla.

Több mint kétezer ingatlan sorsa rendeződhet Tatán a közeljövőben. A zártkert átminősítése több településrészt is érinthet: Újhegy, Látóhegy, Grébics-hegy és Agostyán környéke

Forrás: Tata város

A képviselő-testület szeptemberi ülésére Michl József polgármester és dr. Horváth József jegyző készített előterjesztést a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásának lehetőségéről. Az új, 2025-ben hatályba lépő jogszabály ugyanis ismét lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak arra, hogy rendeletben meghatározzák: mely településrészeken engedélyezik ezt a folyamatot.

Mely területeken jöhet szóba a zártkert átminősítése?

Az előterjesztés szerint a kivonás lehetőségét elsősorban azokon a már lakott, beépült külterületeken indokolt megadni, ahol a földek ténylegesen elvesztették mezőgazdasági jellegüket. Ilyen városrészek például Újhegy, Látóhegy, Grébics-hegy és Agostyán környéke.

– A művelésből való kivonás ezekben az esetekben nem jelent funkcióváltást, csupán a földhivatali nyilvántartás állapotát igazítja a valósághoz – fogalmaz az előterjesztés.

Könnyebb adásvétel