Megemlékezés

1 órája

Így néz ki ma Záray Márta és Vámosi János sírja - friss fotókon a legendás házaspár nyughelye

Címkék#Tatabánya#zene#Vámosi János#Záray Márta#Záray – Vámosi#újtelepi temető#ének#múltidéző#megemlékezés

A Záray-Vámosi duó egy korszak ikonja volt. A táncdalénekesek első generációjához tartoztak, dalaikat országszerte szerették, dúdolták az emberek. A tatabányai lány és a bicskei sváb fiú szerelme és karrierje is legendás volt. Ma mindketten Tatabányán, az Újtelepi temetőben alusszák örök álmukat. Megnéztük, milyen állapotban van Záray Márta és Vámosi János sírja.

Veszprémi Dániel

A tatabányai születésű Záray Márta és Vámosi János a magyar könnyűzene ikonikus párosaként írták be magukat a történelembe. Záray Márta 1926. augusztus 28-án Tatabányán, bányászcsaládba született és már kisgyermekként énekelt a különböző ünnepségeken. Vámosi János a közeli Bicskén, 1925. augusztus 2-án látta meg a napvilágot, sváb család gyermekeként, és már fiatalon szaxofonozni tanult. Sorsuk 1953-ban fonódott össze végleg, amikor összeháuasodtak. Előtte három évvel is a zene hozta össze őket. Márta az EMKE Kávéházban énekelt 1950-ben, amikor találkoztak, ahol János is kezdte énekesi pályafutását, de eddigre már a Magyar Rádió is felfedezte. 44 év házasság után a halál szakította el őket egymástól, de az öröklétben is együtt maradtak. Záray Márta és Vámosi János sírja Tatabányán, az Újtelepi temetőben őrzi örök, közös álmukat. Méghozzá méltó módon. Szerkesztőségünk meglátogatta a házaspár nyughelyét, cikkünkben fotókat is mutatunk a nyughelyről.

A legendás táncdalházaspár Tatabányán, az Újtelepi temetőben alussza örök álmát. Megnéztük, milyen állapotban van Záray Márta és Vámosi János sírja.
Záray Márta és Vámosi János sírja a bizonyíték rá: a legendás házaspárt a mai napig nem feledték el
Forrás: Fortepan / Hunyady József

Milyen állapotban van ma Záray Márta és Vámosi János sírja?

A tatabányai Újtelepi temetőben található közös nyughely gondozott és méltó emléket állít a legendás házaspárnak. Látszik, hogy a Homokóra, a Tatabányai lány, a Járom az utak vagy épp az Összecsendül két pohár előadóit nem feledték el. Nehéz is lenne, hiszen a Záray-Vámosi házaspár dalait naponta játszotta a rádió, országos, sőt, nyugati turnéik is voltak, a tévében is rendre szerepeltek, számos közös daluk született. 

A fekete márvány sírkő tisztán csillog, körülötte friss virágok, mécsesek és díszek láthatók. A nyughelyet láthatóan rendszeresen ápolják, a rajongók és a városlakók pedig ma is szeretettel őrzik a legendás házaspár emlékét.

Ők voltak a nagybetűs álompár, akik minden műfajban megérintették az emberek szívét, a Záray-Vámosi slágerek ma is részei a különböző zeneválogatásoknak, buliknak. A közelmúltban a Kossuth Rádió is emlékműsort állított össze róluk, amelyben fogadott keresztlányuk, Tücsök Mária is mesélt arról, milyen is volt a legendás duó, és hogy mindig együtt jutnak eszébe a mai napig.

A magyar könnyűzene aranykorának sztárjai voltak

Számos közös daluk volt, közös „himnuszuk” a Köszönet a boldog évekért című dal volt. Vámosi János 1997-ben hunyt el, dganatos megbetegdés miatt, Záray Márta 2001-ben követte a túlvilágra. Az eltelt több mint két évtizedben sem csapant meg azonban a szeretet, amit életükben kaptak a rajongoktól. A szakmától pedig díjakat. 

Vámosi János 

  • 1966-ban a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat különdíját, 
  • 1997-ben SZOT-díjat,
  • 1989-ben EMeRTon-díjat,
  • 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét kapta meg.

Záray Márta

  • 1997-ben SZOT-díjat,
  • 1989-ben EMeRTon-díjat,
  • 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét,
  • 2000-ben a Magyar Televízió különdíját,
  • míg 2002-ben posztumusz EMeRTon-díjat nyert.

Záray Mártáról 2013-ban parkot neveztek el, a régi Midlothian park vette fel a nevét. Ahogy meg is énekelte, ízig-vérig tatabányai lány volt, szívesen tért vissza a városba, ami, mint férjével közös sírja is mutatja, nem is feledte el őt soha. 

Így néz ki ma Záray Márta és Vámosi János sírja

GALÉRIA: Vámosi János és Záray Márta sírja (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

 

