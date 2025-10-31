Így néz ki ma Záray Márta és Vámosi János sírja - friss fotókon a legendás házaspár nyughelye

A tatabányai születésű Záray Márta és Vámosi János a magyar könnyűzene ikonikus párosaként írták be magukat a történelembe. Záray Márta 1926. augusztus 28-án Tatabányán, bányászcsaládba született és már kisgyermekként énekelt a különböző ünnepségeken. Vámosi János a közeli Bicskén, 1925. augusztus 2-án látta meg a napvilágot, sváb család gyermekeként, és már fiatalon szaxofonozni tanult. Sorsuk 1953-ban fonódott össze végleg, amikor összeháuasodtak. Előtte három évvel is a zene hozta össze őket. Márta az EMKE Kávéházban énekelt 1950-ben, amikor találkoztak, ahol János is kezdte énekesi pályafutását, de eddigre már a Magyar Rádió is felfedezte. 44 év házasság után a halál szakította el őket egymástól, de az öröklétben is együtt maradtak. Záray Márta és Vámosi János sírja Tatabányán, az Újtelepi temetőben őrzi örök, közös álmukat. Méghozzá méltó módon. Szerkesztőségünk meglátogatta a házaspár nyughelyét, cikkünkben fotókat is mutatunk a nyughelyről.

Záray Márta és Vámosi János sírja a bizonyíték rá: a legendás házaspárt a mai napig nem feledték el

Forrás: Fortepan / Hunyady József

Milyen állapotban van ma Záray Márta és Vámosi János sírja?

A tatabányai Újtelepi temetőben található közös nyughely gondozott és méltó emléket állít a legendás házaspárnak. Látszik, hogy a Homokóra, a Tatabányai lány, a Járom az utak vagy épp az Összecsendül két pohár előadóit nem feledték el. Nehéz is lenne, hiszen a Záray-Vámosi házaspár dalait naponta játszotta a rádió, országos, sőt, nyugati turnéik is voltak, a tévében is rendre szerepeltek, számos közös daluk született.

A fekete márvány sírkő tisztán csillog, körülötte friss virágok, mécsesek és díszek láthatók. A nyughelyet láthatóan rendszeresen ápolják, a rajongók és a városlakók pedig ma is szeretettel őrzik a legendás házaspár emlékét.

Ők voltak a nagybetűs álompár, akik minden műfajban megérintették az emberek szívét, a Záray-Vámosi slágerek ma is részei a különböző zeneválogatásoknak, buliknak. A közelmúltban a Kossuth Rádió is emlékműsort állított össze róluk, amelyben fogadott keresztlányuk, Tücsök Mária is mesélt arról, milyen is volt a legendás duó, és hogy mindig együtt jutnak eszébe a mai napig.