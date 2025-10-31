1 órája
Így néz ki ma Záray Márta és Vámosi János sírja - friss fotókon a legendás házaspár nyughelye
A Záray-Vámosi duó egy korszak ikonja volt. A táncdalénekesek első generációjához tartoztak, dalaikat országszerte szerették, dúdolták az emberek. A tatabányai lány és a bicskei sváb fiú szerelme és karrierje is legendás volt. Ma mindketten Tatabányán, az Újtelepi temetőben alusszák örök álmukat. Megnéztük, milyen állapotban van Záray Márta és Vámosi János sírja.
A tatabányai születésű Záray Márta és Vámosi János a magyar könnyűzene ikonikus párosaként írták be magukat a történelembe. Záray Márta 1926. augusztus 28-án Tatabányán, bányászcsaládba született és már kisgyermekként énekelt a különböző ünnepségeken. Vámosi János a közeli Bicskén, 1925. augusztus 2-án látta meg a napvilágot, sváb család gyermekeként, és már fiatalon szaxofonozni tanult. Sorsuk 1953-ban fonódott össze végleg, amikor összeháuasodtak. Előtte három évvel is a zene hozta össze őket. Márta az EMKE Kávéházban énekelt 1950-ben, amikor találkoztak, ahol János is kezdte énekesi pályafutását, de eddigre már a Magyar Rádió is felfedezte. 44 év házasság után a halál szakította el őket egymástól, de az öröklétben is együtt maradtak. Záray Márta és Vámosi János sírja Tatabányán, az Újtelepi temetőben őrzi örök, közös álmukat. Méghozzá méltó módon. Szerkesztőségünk meglátogatta a házaspár nyughelyét, cikkünkben fotókat is mutatunk a nyughelyről.
Milyen állapotban van ma Záray Márta és Vámosi János sírja?
A tatabányai Újtelepi temetőben található közös nyughely gondozott és méltó emléket állít a legendás házaspárnak. Látszik, hogy a Homokóra, a Tatabányai lány, a Járom az utak vagy épp az Összecsendül két pohár előadóit nem feledték el. Nehéz is lenne, hiszen a Záray-Vámosi házaspár dalait naponta játszotta a rádió, országos, sőt, nyugati turnéik is voltak, a tévében is rendre szerepeltek, számos közös daluk született.
A fekete márvány sírkő tisztán csillog, körülötte friss virágok, mécsesek és díszek láthatók. A nyughelyet láthatóan rendszeresen ápolják, a rajongók és a városlakók pedig ma is szeretettel őrzik a legendás házaspár emlékét.
Ők voltak a nagybetűs álompár, akik minden műfajban megérintették az emberek szívét, a Záray-Vámosi slágerek ma is részei a különböző zeneválogatásoknak, buliknak. A közelmúltban a Kossuth Rádió is emlékműsort állított össze róluk, amelyben fogadott keresztlányuk, Tücsök Mária is mesélt arról, milyen is volt a legendás duó, és hogy mindig együtt jutnak eszébe a mai napig.
A magyar könnyűzene aranykorának sztárjai voltak
Számos közös daluk volt, közös „himnuszuk” a Köszönet a boldog évekért című dal volt. Vámosi János 1997-ben hunyt el, dganatos megbetegdés miatt, Záray Márta 2001-ben követte a túlvilágra. Az eltelt több mint két évtizedben sem csapant meg azonban a szeretet, amit életükben kaptak a rajongoktól. A szakmától pedig díjakat.
Vámosi János
- 1966-ban a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat különdíját,
- 1997-ben SZOT-díjat,
- 1989-ben EMeRTon-díjat,
- 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét kapta meg.
Záray Márta
- 1997-ben SZOT-díjat,
- 1989-ben EMeRTon-díjat,
- 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét,
- 2000-ben a Magyar Televízió különdíját,
- míg 2002-ben posztumusz EMeRTon-díjat nyert.
Záray Mártáról 2013-ban parkot neveztek el, a régi Midlothian park vette fel a nevét. Ahogy meg is énekelte, ízig-vérig tatabányai lány volt, szívesen tért vissza a városba, ami, mint férjével közös sírja is mutatja, nem is feledte el őt soha.
Így néz ki ma Záray Márta és Vámosi János sírja
GALÉRIA: Vámosi János és Záray Márta sírja (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Retró fotóválogatás: Záray Márta és Vámosi János, a Kádár-rendszer celeb házaspárja
Tatabánya legendás művészházaspárja: Záray Márta és Vámosi János története
Életre keltette a mesterséges intelligencia a legendát
Rendezett temetők fogadhatják az elhunyt szeretteikre emlékezőket TatabányánA Felsőgallai, Újbánhidai, Újtelepi és a Síkvölgyi úti temetőben száznál is többen dolgoztak a csütörtöki nap folyamán, hogy rendezett környezetet teremtsenek.