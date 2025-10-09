október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ikon

14 perce

Friss videó: elfogytak a szavak, Zacher Gábor elsírta magát a riasztás helyszínén

Címkék#Dr Zacher Gábor#zacher gábor#Országos Mentőszolgálat

Ő egy igazi ikon, akit rengetegen imádnak. Zacher Gáborról újabb szívmelengető videó készült, most a riasztás helyszínén.

Kemma.hu

Dr. Zacher Gábor neve nagyon sok embernek ismerős, az ország legismertebb toxikológusáról a kemma.hu is már nagyon sokszor írt. Volt, amikor mindenki arcára mosolyt csalt táncával és volt, amikor ő adta a legjobb tanácsokat. Most egy nagyon szívmelengető videót tett fel az Országos Mentőszolgálat a TikTokra, ugyanis úgy tűnik nyugdíjba vonul Zacher Gábor. Bajtársai hosszú évek sikeres munkáját egy váratlan meglepetéssel ünnepelték meg.

Zacher Gábor
Elsírta magát Zacher Gábor
Forrás: Kemma.hu/Archív

Zacher Gábor nyugdíjba vonul

Ahogyan azt írták a tegnapi szolgálat végén a doktor kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, de nem egy rossz beteghez mentek. Bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták Zacher Gábort és amikor ő meglátta ezt elsírta magát. 

Nyugdíjba vonul a Mentőszolgálat egyik legnagyobb ikonja, vagy mégsem?!

– írták a poszt alatt.

@orszagosmentoszolgalat ❗️NYUGDÍJBA VONUL A MENTŐSZOLGÁLAT EGYIK LEGNAGYOBB IKONJA, VAGY MÉGSEM⁉️ 🩺 Dr. Zacher Gábor mentőorvost talán senkinek sem kell bemutatnunk. Egy igazi ikon, az Országos Mentőszolgálat egyik meghatározó alakja. 🚑 Már orvostanhallgatóként is vonzotta a mentőautó, kezdetben ápolóként, majd mentőtisztként teljesített szolgálatot, 1986-tól pedig mentőorvosként folytatta áldozatos munkáját. ❤️ Zacher doktor fanyar humora, megkérdőjelezhetetlen szaktudása és végtelen embersége hatására mindig a közösség középpontjába került. Bajtársai szeretnek vele dolgozni, pontosan tudta, hogy mivel tud mosolyt csalni az arcukra, még a legnehezebb napokon is. Szakmai tanácsért, segítségért bárki fordulhatott hozzá, mindig szeretett mesélni, tanítani és minden szituációhoz van egy jó sztorija. 🤝 Az ország toxikológusa, egyben szeretetett mentőorvosunk ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, még gondolni sem akar a visszavonulásra. Miután további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján. Azonban a hivatalos “nyugdíjas kor”betöltése és az elmúlt több mint 40 kalandokkal teli, mentőknél töltött év nem maradhatott ünneplés nélkül. 👏 Gábor bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki. Tegnapi szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról pedig videó is készült. 🙏 Zacher bajtársnak szívből gratulálunk, köszönjük áldozatos munkáját! 🚑❤️🇭🇺 #mentők #veddészreamentőt #HivatásazÉletért ♬ Hope - 古神一号

A jó kívánságok és a gratulációk halmozzák el a posztot. Rengeteg komment és like is érkezett a videóra. A hozzászólók megköszönték munkásságát, imádták a megható pillanatot és nagyon sokan ikonnak vagy legendának is hívták a doktort. Volt, aki saját történetet is megosztott vele és csak a kedvességről tudtak áradozni, és arról mennyi hálával tartoznak neki.

Szerintem talán egy ország nevében mondhatjuk, hogy köszönjük szépen Doktor Úr a szakértelmét és az elhivatottságát! Nagyon jó egészséget kívánok még Önnek hosszú-hosszú évekig!

Nagy betűs EMBER, minden tiszteletet megérdemel

Még az én könnyem is kicsordult … Boldog nyugdíjas éveket és életet kívánok

– írták a hozzászólók.

És, hogy is feledkezhetnénk meg a legjobb pillanatairól. Amikor az előző Forma 1-es magyar hétvégén ő adta az egyik legjobb pillanatot. Hatalmasat ment a videó, amin Zacher Gábor energetikusan teljes átéléssel táncol.

És a Sziget Fesztiválra is kilátogatott idén a toxikológus, hogy jó tanáccsal lássa el az embereket. Elmondta, hogy miként lehet következmény nélkül, mértékkel inni és a krónikus betegséggel küzdőknek is adott néhány tanácsot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu