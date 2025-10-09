Friss videó: elfogytak a szavak, Zacher Gábor elsírta magát a riasztás helyszínén

Dr. Zacher Gábor neve nagyon sok embernek ismerős, az ország legismertebb toxikológusáról a kemma.hu is már nagyon sokszor írt. Volt, amikor mindenki arcára mosolyt csalt táncával és volt, amikor ő adta a legjobb tanácsokat. Most egy nagyon szívmelengető videót tett fel az Országos Mentőszolgálat a TikTokra, ugyanis úgy tűnik nyugdíjba vonul Zacher Gábor. Bajtársai hosszú évek sikeres munkáját egy váratlan meglepetéssel ünnepelték meg.

Elsírta magát Zacher Gábor

Zacher Gábor nyugdíjba vonul

Ahogyan azt írták a tegnapi szolgálat végén a doktor kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, de nem egy rossz beteghez mentek. Bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták Zacher Gábort és amikor ő meglátta ezt elsírta magát.

Nyugdíjba vonul a Mentőszolgálat egyik legnagyobb ikonja, vagy mégsem?!

– írták a poszt alatt.

A jó kívánságok és a gratulációk halmozzák el a posztot. Rengeteg komment és like is érkezett a videóra. A hozzászólók megköszönték munkásságát, imádták a megható pillanatot és nagyon sokan ikonnak vagy legendának is hívták a doktort. Volt, aki saját történetet is megosztott vele és csak a kedvességről tudtak áradozni, és arról mennyi hálával tartoznak neki.

Szerintem talán egy ország nevében mondhatjuk, hogy köszönjük szépen Doktor Úr a szakértelmét és az elhivatottságát! Nagyon jó egészséget kívánok még Önnek hosszú-hosszú évekig!

Nagy betűs EMBER, minden tiszteletet megérdemel

Még az én könnyem is kicsordult … Boldog nyugdíjas éveket és életet kívánok

– írták a hozzászólók.

És, hogy is feledkezhetnénk meg a legjobb pillanatairól. Amikor az előző Forma 1-es magyar hétvégén ő adta az egyik legjobb pillanatot. Hatalmasat ment a videó, amin Zacher Gábor energetikusan teljes átéléssel táncol.