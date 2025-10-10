1 órája
Wednesday világa a Lidl-ben: Különleges, akciós termékek várnak rád a polcokon!
A Wednesday kvíz nemcsak a rajongók memóriáját, hanem a figyelmét is próbára teszi.Tíz kérdés, tíz sötét utalás - minden válasz közelebb visz Nevermore titkaihoz. Csak az maradhat talpon, aki tényleg ismeri Wednesday gondolatait.
A sötétségből kilép egy lány, fekete ruhában, hideg tekintettel. Nevét az egész világ ismeri: Wednesday Addams. Most itt az idő, hogy te is belépj a Nevermore Akadémiába - de ne számíts könnyű vizsgára. Ez a Wednesday kvíz csak azoknak szól, akik tényleg figyeltek minden részletre. Emlékszel a tánc mozdulataira? A cselló hangjára? A kézre, ami mindig ott volt? Ha igen… akkor kezdődjön a játék.
A Wednesday Addams sorozat nemcsak a Netflix egyik legsikeresebb produkciója, hanem egy generációs jelenség is lett: fekete humor, rejtély és egy ikonikus főhős, aki újra divatba hozta a gótikus stílust.
Nem csoda, hogy a Lidl is lecsapott a témára - 2025 októberétől akciós limitált Wednesday kollekcióval rukkolt elő, amit a rajongók már most imádnak.
Mit kínál a Lidl Wednesday kollekció?
A boltokban most Wednesday-mintás
- ágyneműhuzatok (kétoldalas, pamut, 5999 Ft,)
- párna-takaró szettek,(100×150 cm + 35×35 cm) – 4 999 Ft)
- gyerekpólók,(Gyerek hosszú ujjú felső Wednesday mintával – 1 999 Ft)
- rajz- és írószer-készletek 1 499-2 999 Ft
(füzetek, notesz, grafitceruza, toll, radír, díszdoboz)
is elérhetők, valamint Halloween-különkiadású édességek, gumicukrok és habcsókok.
- Wednesday-mintás gumicukrok, habcsókok, “vérfogas” cukrok - 549-999 Ft között.
- Halloweenes kellékeket,lufikat, vödröket,lábtörlőket.
A kollekció csak korlátozott ideig kapható, így aki rajongó, jobban teszi, ha mielőbb betér a Lidl-be.
Extra infó:
- A kollekció csak a készlet erejéig elérhető, így várhatóan gyorsan elfogy.
- A termékek a Netflix-sorozat hivatalos licence alapján készültek.
- Az ágyneműhuzat és a takaró a Nevermore Akadémia színeit és szimbólumait viseli
Wednesday kvíz:
Most pedig jöhet a játék! A Wednesday film kvíz tíz kérdésben teszi próbára a tudásodat a sorozat ikonikus pillanataiból és szereplőiből.
Ha jól teljesítesz, te is beírhatod magad a Nevermore Akadémia legélesebb elméi közé!
Pontozás:
- 0–3 pont: Te még csak most lépsz be a kapun a Nevermore-ba.
- 4–7 pont: Már kezded kiismerni Wednesday világát!
- 8–10 pont: Te igazi rajongó vagy - talán a Lidl-ben is elsőként szerezted be a Wednesday-ágyneműt!
Ha tetszett a film kvíz, oszd meg az eredményedet, és ne felejts el körülnézni a Lidl-ben a Wednesday kollekció között – lehet, hogy pont egy olyan darabot találsz, amit Wednesday is jóváhagyna.
A játék után pedig jöhet a forró kakaó, a fekete takaró és egy újabb epizód Nevermore titokzatos falai közül.