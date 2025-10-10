Wednesday világa a Lidl-ben: Különleges, akciós termékek várnak rád a polcokon!

A sötétségből kilép egy lány, fekete ruhában, hideg tekintettel. Nevét az egész világ ismeri: Wednesday Addams. Most itt az idő, hogy te is belépj a Nevermore Akadémiába - de ne számíts könnyű vizsgára. Ez a Wednesday kvíz csak azoknak szól, akik tényleg figyeltek minden részletre. Emlékszel a tánc mozdulataira? A cselló hangjára? A kézre, ami mindig ott volt? Ha igen… akkor kezdődjön a játék.

Wednesday kvíz: Vajon mennyit találsz el helyesen?

Forrás: Shutterstock

A Wednesday Addams sorozat nemcsak a Netflix egyik legsikeresebb produkciója, hanem egy generációs jelenség is lett: fekete humor, rejtély és egy ikonikus főhős, aki újra divatba hozta a gótikus stílust.

Nem csoda, hogy a Lidl is lecsapott a témára - 2025 októberétől akciós limitált Wednesday kollekcióval rukkolt elő, amit a rajongók már most imádnak.

Mit kínál a Lidl Wednesday kollekció?

A boltokban most Wednesday-mintás

ágyneműhuzatok (kétoldalas, pamut, 5999 Ft,)

(kétoldalas, pamut, 5999 Ft,) párna-takaró szettek ,(100×150 cm + 35×35 cm) – 4 999 Ft)

,(100×150 cm + 35×35 cm) – gyerekpólók ,( Gyerek hosszú ujjú felső Wednesday mintával – 1 999 Ft)

,( Wednesday mintával – rajz- és írószer-készletek 1 499-2 999 Ft

(füzetek, notesz, grafitceruza, toll, radír, díszdoboz)

is elérhetők, valamint Halloween-különkiadású édességek , gumicukrok és habcsókok.

is elérhetők, valamint , gumicukrok és habcsókok. Wednesday -mintás gumicukrok, habcsókok, “vérfogas” cukrok - 549-999 Ft között.

-mintás - 549-999 Ft között. Halloweenes kellékeket,lufikat, vödröket,lábtörlőket.

A kollekció csak korlátozott ideig kapható, így aki rajongó, jobban teszi, ha mielőbb betér a Lidl-be.

Extra infó:

A kollekció csak a készlet erejéig elérhető , így várhatóan gyorsan elfogy.

, így várhatóan gyorsan elfogy. A termékek a Netflix-sorozat hivatalos licence alapján készültek .

. Az ágyneműhuzat és a takaró a Nevermore Akadémia színeit és szimbólumait viseli

Wednesday kvíz:

Most pedig jöhet a játék! A Wednesday film kvíz tíz kérdésben teszi próbára a tudásodat a sorozat ikonikus pillanataiból és szereplőiből.

Ha jól teljesítesz, te is beírhatod magad a Nevermore Akadémia legélesebb elméi közé!