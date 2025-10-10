október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

37 perce

Wednesday világa a Lidl-ben: Különleges, akciós termékek várnak rád a polcokon!

Címkék#wednesday#Lidl#Wednesday Addams#kollekció#kvíz#sorozat

A Wednesday kvíz nemcsak a rajongók memóriáját, hanem a figyelmét is próbára teszi.Tíz kérdés, tíz sötét utalás - minden válasz közelebb visz Nevermore titkaihoz. Csak az maradhat talpon, aki tényleg ismeri Wednesday gondolatait.

Varga Panna

A sötétségből kilép egy lány, fekete ruhában, hideg tekintettel. Nevét az egész világ ismeri: Wednesday Addams. Most itt az idő, hogy te is belépj a Nevermore Akadémiába - de ne számíts könnyű vizsgára. Ez a Wednesday kvíz csak azoknak szól, akik tényleg figyeltek minden részletre. Emlékszel a tánc mozdulataira? A cselló hangjára? A kézre, ami mindig ott volt? Ha igen… akkor kezdődjön a játék.

Wednesday kvíz és Lidl kollekció: rajongók figyelem!
Wednesday kvíz: Vajon mennyit találsz el helyesen?
Forrás:  Shutterstock

A Wednesday Addams sorozat nemcsak a Netflix egyik legsikeresebb produkciója, hanem egy generációs jelenség is lett: fekete humor, rejtély és egy ikonikus főhős, aki újra divatba hozta a gótikus stílust.
Nem csoda, hogy a Lidl is lecsapott a témára - 2025 októberétől akciós limitált Wednesday kollekcióval rukkolt elő, amit a rajongók már most imádnak.

Mit kínál a Lidl Wednesday kollekció?

A boltokban most Wednesday-mintás

  • ágyneműhuzatok (kétoldalas, pamut, 5999 Ft,)
  • párna-takaró szettek,(100×150 cm + 35×35 cm) – 4 999 Ft)
  • gyerekpólók,(Gyerek hosszú ujjú felső Wednesday mintával – 1 999 Ft)
  • rajz- és írószer-készletek 1 499-2 999 Ft
    (füzetek, notesz, grafitceruza, toll, radír, díszdoboz)
    is elérhetők, valamint Halloween-különkiadású édességek, gumicukrok és habcsókok.
  • Wednesday-mintás gumicukrok, habcsókok, “vérfogas” cukrok - 549-999 Ft között.
  • Halloweenes kellékeket,lufikat, vödröket,lábtörlőket. 
    A kollekció csak korlátozott ideig kapható, így aki rajongó, jobban teszi, ha mielőbb betér a Lidl-be.

Extra infó:

  • A kollekció csak a készlet erejéig elérhető, így várhatóan gyorsan elfogy.
  • A termékek a Netflix-sorozat hivatalos licence alapján készültek.
  • Az ágyneműhuzat és a takaró a Nevermore Akadémia színeit és szimbólumait viseli

Wednesday kvíz:

Most pedig jöhet a játék! A Wednesday film kvíz tíz kérdésben teszi próbára a tudásodat a sorozat ikonikus pillanataiból és szereplőiből.
Ha jól teljesítesz, te is beírhatod magad a Nevermore Akadémia legélesebb elméi közé!

1.
Mi Wednesday kedvenc hangszerének neve, amin gyakran játszik a sorozatban?
2.
Melyik városban található Nevermore Akadémiája?
3.
Mi volt a neve annak a kéznek, amely mindig segítette Wednesday-t?
4.
Ki alakítja Wednesday Addams-t a Netflix sorozatban?
5.
Mi volt az az állat, amit Wednesday a biológia órán „feltámasztott”?
6.
Melyik karakter a szobatársa Wednesday-nek a Nevermore-ban?
7.
Mi Wednesday mottója a sorozatban?
8.
Melyik híres színész játszotta Wednesday édesapját, Gomez Addams-et?
9.
Ki rendezte a Wednesday sorozat első epizódját?
10.
Mi a címe annak a táncjelenetnek, ami világszerte mémmé vált?

Pontozás:

  • 0–3 pont: Te még csak most lépsz be a kapun a Nevermore-ba.
  • 4–7 pont: Már kezded kiismerni Wednesday világát!
  • 8–10 pont: Te igazi rajongó vagy - talán a Lidl-ben is elsőként szerezted be a Wednesday-ágyneműt!

Ha tetszett a film kvíz, oszd meg az eredményedet, és ne felejts el körülnézni a Lidl-ben a Wednesday kollekció között – lehet, hogy pont egy olyan darabot találsz, amit Wednesday is jóváhagyna.
A játék után pedig jöhet a forró kakaó, a fekete takaró és egy újabb epizód Nevermore titokzatos falai közül.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu