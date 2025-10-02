október 2., csütörtök

Teszteld magad: mennyire emlékszel a Vuk mesére?

A Vuk kvíz most próbára teszi, mennyire ismered a legismertebb magyar rajzfilm és regény részleteit. Felejthetetlen szereplők, ikonikus jelenetek és igazi kihívás vár rád! Ha végigjátszod a Vuk kvízt, kiderül, hogy te ismerős, rajongó, netán igazi legenda vagy a mesét illetően.

Varga Panna

A rókakölyök kalandjai, nagybátyja bölcs tanításai és a vadásszal való küzdelem generációk számára váltak felejthetetlenné. A remekművet Fekete István írta. A regény és a rajzfilm együtt mutatja meg, hogyan válik a kis árva rókából bátor vadász és igazi hős. Most pedig egy nehéz Vuk kvíz segítségével te is letesztelheted, mennyire ismered a mesét - vajon átmennél a rókák próbáján?

Vuk kvíz
 Vuk kvíz - Mennyi válaszra tudod a választ?
Forrás:  Shutterstock

A mese egyszerre szól a természet szeretetéről, a veszteségekkel való szembenézésről és az újrakezdés erejéről. Vuk családját elveszíti, ám nagybátyja,  segítségével megtanul vadászni, túlélni és megőrizni a szabadságát. Az ember, ellen vívott harc a természet és az ember kapcsolatának örök szimbóluma. Ezek a motívumok teszik a történetet generációkon átívelő klasszikussá.

De vajon mennyire ismered igazán a róka kalandjait? Tudod, mikor jelent meg először a regény? Vagy hogy pontosan milyen jelentést hordoz Vuk neve? És emlékszel, ki volt a párja? A Vuk kvíz ezekre a kérdésekre keresi a választ, és garantáltan meglep, ha azt hitted, mindent tudsz a meséről.

Ez a játék egy igazi nosztalgiautazás, de közben műveltségi kihívás is. Ha sikerül hibátlanul kitöltened a Vuk kvízt, te tényleg a rókák legendás világához tartozol. Kattints, próbáld ki, és derítsd ki, melyik kategóriába tartozol: kezdő mesenéző, lelkes rajongó vagy igazi Vuk-legenda!

1.
Mikor jelent meg Vuk először önálló kötetként?
2.
Hol jelent meg először részleteiben Vuk története?
3.
Ki rendezte a híres 1981-es Vuk rajzfilmet?
4.
Mikor volt a Vuk rajzfilm magyarországi bemutatója?
5.
Mit jelent a „Vuk” név a történetben?
6.
Ki lesz Vuk nagybátyja, aki felneveli?
7.
Hogy nevezik a történetben az embert, aki a rókákat üldözi?
8.
Ki lesz Vuk párja a történetben?
9.
Melyik állítás igaz a regény és film sorrendjére?
10.
Mikor készült el a „Kis Vuk” modern változat?
11.
. Ki volt narrátor egy hangoskönyv-változatban?
12.
Melyik NEM illik a történethez?

Pontozások: Vuk kvíz

  • 0-4 helyes válasz: Rókakölyök 
    Még csak most ismerkedsz Vuk világával. Nem baj, a mesét bármikor újra megnézheted vagy elolvashatod, hogy jobban megismerd a történetet!
  • 5-8 helyes válasz: Rókabarát 
    Szép munka! Látszik, hogy ismered a történet alapjait és több részletet is fel tudtál idézni. Te már igazi rajongó vagy, aki szereti a magyar klasszikusokat.
  • 9-12 helyes válasz: Vuk-legenda 
    Te mindent tudsz a meséről! Nemcsak a regény és a rajzfilm legapróbb részleteit ismered, de szinte együtt nőttél fel Vukkal és Karakkal. Igazi legendának számítasz a rajongók között.

 

