Teszteld magad: mennyire emlékszel a Vuk mesére?

A rókakölyök kalandjai, nagybátyja bölcs tanításai és a vadásszal való küzdelem generációk számára váltak felejthetetlenné. A remekművet Fekete István írta. A regény és a rajzfilm együtt mutatja meg, hogyan válik a kis árva rókából bátor vadász és igazi hős. Most pedig egy nehéz Vuk kvíz segítségével te is letesztelheted, mennyire ismered a mesét - vajon átmennél a rókák próbáján?

Vuk kvíz - Mennyi válaszra tudod a választ?

Forrás: Shutterstock

A mese egyszerre szól a természet szeretetéről, a veszteségekkel való szembenézésről és az újrakezdés erejéről. Vuk családját elveszíti, ám nagybátyja, segítségével megtanul vadászni, túlélni és megőrizni a szabadságát. Az ember, ellen vívott harc a természet és az ember kapcsolatának örök szimbóluma. Ezek a motívumok teszik a történetet generációkon átívelő klasszikussá.

De vajon mennyire ismered igazán a róka kalandjait? Tudod, mikor jelent meg először a regény? Vagy hogy pontosan milyen jelentést hordoz Vuk neve? És emlékszel, ki volt a párja? A Vuk kvíz ezekre a kérdésekre keresi a választ, és garantáltan meglep, ha azt hitted, mindent tudsz a meséről.

Ez a játék egy igazi nosztalgiautazás, de közben műveltségi kihívás is. Ha sikerül hibátlanul kitöltened a Vuk kvízt, te tényleg a rókák legendás világához tartozol. Kattints, próbáld ki, és derítsd ki, melyik kategóriába tartozol: kezdő mesenéző, lelkes rajongó vagy igazi Vuk-legenda!