Tizenöt év múltán sem gyógyultak be a vörösiszap-katasztrófa sebei

Egyetlen óra elég volt ahhoz, hogy a békés falvakat, Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet elárassza a maró vörös iszap, és mindent elpusztítson, ami az útjába került. A vörösiszap-katasztrófa nemcsak otthonokat döntött romba, hanem egész életeket tört derékba – a helyiek azóta is az októberi nap emlékét hordozzák magukban, amely örökre megváltoztatta a településeket.

Talán sosem gyógyulnak be a vörösiszap-katasztrófa okozta sebek

Forrás: Veol.hu

A vörösiszap-katasztrófa következményei

Ahogy a Veol.hu cikkében áll, október 4-én a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának egyik tározógátja átszakadt, és több mint egymillió köbméternyi, maró hatású vörösiszap zúdult a környező falvakra. Tíz ember vesztette életét, több százan megsérültek, és háromszáz otthon vált lakhatatlanná. A mentés azonnal megkezdődött: katonák, tűzoltók, rendőrök és önkéntesek százai dolgoztak napokon át, hogy segítsenek a bajba jutottakon. Kolontáron a kultúrház lett a központ, ahol főtt a gulyás, és a falubeliek együtt mosták a megmentett ruhákat. A vörös ár után maradt csendben ma is ott lüktet az emlékezés – tizenöt év múltán sem feledik azt az októberi napot.

Ahogy azt 2012-ben megírtuk, a Veszprém Vármegyei Főügyészség a Mal Zrt. ajkai telephelyén, a X. számú vörösiszap-tároló kazettájánál 2010 októberében bekövetkezett gátszakadás ügyében halált előidéző gondatlan közveszélyokozás vétsége, különösen nagy vagyoni hátrányt meghaladó vagyoni hátrányt okozó közveszélyokozás bűntette, gondatlanságból elkövetett környezetkárosítás és természetkárosítás vétsége, továbbá hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt tizenöt terhelttel szemben emeltek vádat a Veszprémi Törvényszéken. Az ügyész a vádiratban valamennyi vádlottra végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta.

A parlamenti vizsgálóbizottság jelentése alapján a Mal Zrt. a felelős a vörösiszap-katasztrófáért. A katasztrófát vizsgáló parlamenti bizottság csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentése szerint a „felelősség összetett”, tervezői és hatósági hibák és mulasztások is megelőzték a tragédiát, de megállapítható, hogy túl sok iszap volt a gátszakadás előtt a kolontári tározóban.