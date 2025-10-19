Már órát lehet igazítani a vonuló szarvasrudlihoz a vadregényes úton

Mindig ezekben a hajnali órákban érkezik a vonuló szarvasrudli. Rendszeresen átvonulnak az utakon, például Dunaalmás térségében. A gímszarvasok szarvasbőgése után a dámszarvasok barcogása tölti meg az erdőt. Ez nemcsak különleges látványt és hangélményt jelent, hanem fokozott figyelmet is kíván az autósoktól.

Óramű pontossággal érkezik a vonuló szarvasrudli minden hajnalban.

Fotó: Lévai Kata / Forrás: perpillanat

Hajnalban vonuló szarvasrudli

A közösségi médiában többen is jelezték, hogy minden nap hajnali 5 körül jön a rudli, óramű pontossággal ugyanott, a Dunaalmás tábla előtt, a Tatai oldalon.

A rudli jelentése: a szó egy szarvascsordát, pontosabban egy együtt mozgó, vonuló szarvascsoportot jelent.

Ezek az állatok ösztönösen ugyanazokat az útvonalakat használják, gyakran ugyanabban az időpontban – ez teszi különösen veszélyessé a kora reggeli közlekedést.

A szarvasbőgés után jön a barcogás

A gímszarvasok szarvasbőgése már lassan véget ér, de a dámszarvasok barcogása most van csúcspontján.

A barcogás jelentése: a dámszarvasok üzekedési időszaka, amikor a bikák sajátos, röfögő, sziszegő hangokkal próbálják elriasztani riválisaikat, és magukhoz csalogatni a teheneket.

Ez a hangos, különleges jelenség általában szeptember és október között figyelhető meg – és ilyenkor a vadak mozgása is kiszámíthatatlanabb.

Vigyázzunk egymásra az utakon

A vonuló szarvasrudli látványa lenyűgöző, de veszélyes is lehet. A hirtelen felbukkanó állatok miatt a sofőröknek különösen hajnalban és alkonyatkor kell figyelniük. Érdemes csökkenteni a sebességet az erdős, nyílt területek közelében, és ha szarvast látunk az úton, sose próbáljuk kikerülni hirtelen – mögötte több állat is érkezhet.

Az őszi erdő hangja és tanulsága

A szarvasbőgés és barcogás ideje a természet egyik legkülönlegesebb időszaka. A dámszarvasok ilyenkor nemcsak a vadászok, hanem a természetjárók és autósok figyelmét is magukra vonják. Fontos, hogy mi, emberek is alkalmazkodjunk a vadak mozgásához, a biztonság érdekében maradjunk óvatosak – hiszen az erdő az ő otthonuk, nekünk pedig csak vendégként kell benne közlekednünk.