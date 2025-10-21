45 perce
Praktikus vonóhorog díszek: ezért kerül gumicsirke vagy teniszlabda az autók hátuljára
Egyes autósok szerint csak vicc, mások szerint praktikus megoldás, ha egy gumicsirke vagy teniszlabda díszeleg a hátul. A vonóhorog dísz azonban nemcsak figyelemfelkeltő, hanem akár hasznos is lehet. Erről beszélt Beró Dominik, a tatai Bero System Autósiskola vezetője.
Egyre gyakrabban látni autókat, amelyek hátulján gumicsirke, gumikacsa, játékfigura vagy színes teniszlabda tölti be a vonóhorog dísz szerepét. A jelenség egyszerre vicces és praktikus – és mint kiderült, néha tényleg segíthet is a figyelmes vezetésben.
Odavonzza a figyelmet
Egyesek szerint ezeknek a vonóhorog díszek elsősorban humorértékük miatt terjedtek el, de néha mégis hasznosak lehetnek – mondta Beró Dominik, a tatai Bero System Autósiskola vezetője. Például tolatás közben, ha a gumicsirke megszólal, biztosan tudjuk, hogy nagyon közel vagyunk valamihez. De erre a módszerre nem szabad hagyatkozni, mert amikor a csirke „csipog”, az már a kritikus távolság – tette hozzá.
A szakember szerint a díszek inkább figyelemterelésként működnek, segítenek, hogy a sofőr tudatosabban gondoljon a jármű hátuljára.
Nem a gumicsirkére kell figyelni, de az eszünkbe juttatja, hogy ott hátul bizony van valami
– fogalmazott.
Kupak helyett teniszlabda – vagy bármi, ami kéznél van
Beró Dominik elmondta: a dísz sokszor a hiányzó gyári vonóhorog kupakot pótolja.
Aki rendszeresen vontat, az tudja, hogy a műanyag sapka előbb-utóbb eltűnik vagy eltörik. A teniszlabda viszont tökéletesen illeszkedik a gömbre, és megakadályozza, hogy a zsíros felület összekenje a ruhát, vagy hogy a fém rozsdásodni kezdjen
– magyarázta az oktató.
Szerinte ezzel a megoldással a véletlen belerúgások is elkerülhetők, és a rikító színek még láthatóbbá teszik az autó hátulját, ami akár egy parkolói koccanást is megelőzhet.
Egyedi megoldások: vonóhorog dísz 3D nyomtatással
A technológia fejlődésével ma már egyre többen készítenek saját vonóhorog díszt 3D nyomtatóval.
Az interneten kaphatók letölthető sablonok és kész díszek, de sokan inkább saját mintát terveznek: van, aki állatfigurát, más a kedvenc filmhősét vagy akár saját logóját teszi a vonóhorogra.
Aki rendelkezik 3D nyomtatóval, otthon is elkészítheti az egyedi díszt, így nemcsak a kupakot pótolhatja, hanem személyes stílust is adhat autójának.
Modern megoldás
Ahogy az autógyártás fejlődik, egyre ritkábban találkozunk fix vonóhorgokkal. Sok modern modellnél a horog rejtett, és gombnyomásra kihajtható a lökhárító mögül. Ezeknél már nincs szükség külön díszre, hiszen a szerkezet eltűnik, ha nincs használatban.
Megmosolyogtat, de nem biztonsági eszköz
A vonóhorog dísz egyszerre játékos és praktikus megoldás. Segíthet, hogy a sofőr jobban odafigyeljen tolatás közben, és megvédheti a vonóhorogot is a szennyeződéstől.
De ahogy Beró Dominik hangsúlyozta: nem helyettesíti a figyelmet, a tolatóradart vagy a gyakorlott mozdulatokat.
A gumicsirke tehát maradhat a helyén – amíg nem a biztonság rovására megy.
Részletesen a vonóhorog helyes használatáról többet is megtudhatsz a HAON és a BOON cikkjeiből. A TEOL cikkjéből az is kiderül, mit gondolnak az autósok a vonóhorgon díszelgő teniszlabdádól.
Már órát lehet igazítani a vonuló szarvasrudlihoz a vadregényes úton
Ezzel az őszi KRESZ-teszttel felkészülhetsz a hideg hónapokra
Hatalmas bírságokra számíthat, aki nem kapcsol tompított fényszóróra
KRESZ-teszt gyalogosoknak: tudod, mikor van elsőbbséged?