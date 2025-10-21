Megbolondultak az autósok? Kiderült, mi történik a vonóhorgokkal mostanában

Egyre gyakrabban látni autókat, amelyek hátulján gumicsirke, gumikacsa, játékfigura vagy színes teniszlabda tölti be a vonóhorog dísz szerepét. A jelenség egyszerre vicces és praktikus – és mint kiderült, néha tényleg segíthet is a figyelmes vezetésben.

Ezért használnak teniszlabdát vonóhorog díszként.

Fotó: Veszprémi Dániel / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Odavonzza a figyelmet

Egyesek szerint ezeknek a vonóhorog díszek elsősorban humorértékük miatt terjedtek el, de néha mégis hasznosak lehetnek – mondta Beró Dominik, a tatai Bero System Autósiskola vezetője. Például tolatás közben, ha a gumicsirke megszólal, biztosan tudjuk, hogy nagyon közel vagyunk valamihez. De erre a módszerre nem szabad hagyatkozni, mert amikor a csirke „csipog”, az már a kritikus távolság – tette hozzá.

A szakember szerint a díszek inkább figyelemterelésként működnek, segítenek, hogy a sofőr tudatosabban gondoljon a jármű hátuljára.

Nem a gumicsirkére kell figyelni, de az eszünkbe juttatja, hogy ott hátul bizony van valami

– fogalmazott.

Kupak helyett teniszlabda – vagy bármi, ami kéznél van

Beró Dominik elmondta: a dísz sokszor a hiányzó gyári vonóhorog kupakot pótolja.

Aki rendszeresen vontat, az tudja, hogy a műanyag sapka előbb-utóbb eltűnik vagy eltörik. A teniszlabda viszont tökéletesen illeszkedik a gömbre, és megakadályozza, hogy a zsíros felület összekenje a ruhát, vagy hogy a fém rozsdásodni kezdjen

– magyarázta az oktató.

Szerinte ezzel a megoldással a véletlen belerúgások is elkerülhetők, és a rikító színek még láthatóbbá teszik az autó hátulját, ami akár egy parkolói koccanást is megelőzhet.

Egyedi megoldások: vonóhorog dísz 3D nyomtatással

A technológia fejlődésével ma már egyre többen készítenek saját vonóhorog díszt 3D nyomtatóval.

Az interneten kaphatók letölthető sablonok és kész díszek, de sokan inkább saját mintát terveznek: van, aki állatfigurát, más a kedvenc filmhősét vagy akár saját logóját teszi a vonóhorogra.

Aki rendelkezik 3D nyomtatóval, otthon is elkészítheti az egyedi díszt, így nemcsak a kupakot pótolhatja, hanem személyes stílust is adhat autójának.

3D nyomtatással egyedi vonóhorog díszek is készíthetőek.

Modern megoldás

Ahogy az autógyártás fejlődik, egyre ritkábban találkozunk fix vonóhorgokkal. Sok modern modellnél a horog rejtett, és gombnyomásra kihajtható a lökhárító mögül. Ezeknél már nincs szükség külön díszre, hiszen a szerkezet eltűnik, ha nincs használatban.