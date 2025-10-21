október 21., kedd

Közlekedés

2 órája

Megbolondultak az autósok? Kiderült, mi történik a vonóhorgokkal mostanában

Címkék#3D nyomtatás#Beró Dominik#teniszlabda#vonóhorog#3D nyomtató#közlekedés#gumicsirke#autó#sofőr

Egyes autósok szerint csak vicc, mások szerint praktikus megoldás, ha egy gumicsirke vagy teniszlabda díszeleg a hátul. A vonóhorog dísz azonban nemcsak figyelemfelkeltő, hanem akár hasznos is lehet. Erről beszélt Beró Dominik, a tatai Bero System Autósiskola vezetője.

Veszprémi Dániel

Egyre gyakrabban látni autókat, amelyek hátulján gumicsirke, gumikacsa, játékfigura vagy színes teniszlabda tölti be a vonóhorog dísz szerepét. A jelenség egyszerre vicces és praktikus – és mint kiderült, néha tényleg segíthet is a figyelmes vezetésben.

vonóhorog dísz, teniszlabda, vicces, ornament, figura, gumicsirke, mikulás, autó, sofőr, KRESZ, 3d nyomtatás
Ezért használnak teniszlabdát vonóhorog díszként.
Fotó: Veszprémi Dániel / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Odavonzza a figyelmet

Egyesek szerint ezeknek a vonóhorog díszek elsősorban humorértékük miatt terjedtek el, de néha mégis hasznosak lehetnek – mondta Beró Dominik, a tatai Bero System Autósiskola vezetője. Például tolatás közben, ha a gumicsirke megszólal, biztosan tudjuk, hogy nagyon közel vagyunk valamihez. De erre a módszerre nem szabad hagyatkozni, mert amikor a csirke „csipog”, az már a kritikus távolság – tette hozzá.

A szakember szerint a díszek inkább figyelemterelésként működnek, segítenek, hogy a sofőr tudatosabban gondoljon a jármű hátuljára.

Nem a gumicsirkére kell figyelni, de az eszünkbe juttatja, hogy ott hátul bizony van valami

– fogalmazott.

Kupak helyett teniszlabda – vagy bármi, ami kéznél van

Beró Dominik elmondta: a dísz sokszor a hiányzó gyári vonóhorog kupakot pótolja.

Aki rendszeresen vontat, az tudja, hogy a műanyag sapka előbb-utóbb eltűnik vagy eltörik. A teniszlabda viszont tökéletesen illeszkedik a gömbre, és megakadályozza, hogy a zsíros felület összekenje a ruhát, vagy hogy a fém rozsdásodni kezdjen

– magyarázta az oktató.

Szerinte ezzel a megoldással a véletlen belerúgások is elkerülhetők, és a rikító színek még láthatóbbá teszik az autó hátulját, ami akár egy parkolói koccanást is megelőzhet.

Egyedi megoldások: vonóhorog dísz 3D nyomtatással

A technológia fejlődésével ma már egyre többen készítenek saját vonóhorog díszt 3D nyomtatóval.
Az interneten kaphatók letölthető sablonok és kész díszek, de sokan inkább saját mintát terveznek: van, aki állatfigurát, más a kedvenc filmhősét vagy akár saját logóját teszi a vonóhorogra.
Aki rendelkezik 3D nyomtatóval, otthon is elkészítheti az egyedi díszt, így nemcsak a kupakot pótolhatja, hanem személyes stílust is adhat autójának.

3D nyomtatással egyedi vonóhorog díszek is készíthetőek.

Modern megoldás

Ahogy az autógyártás fejlődik, egyre ritkábban találkozunk fix vonóhorgokkal. Sok modern modellnél a horog rejtett, és gombnyomásra kihajtható a lökhárító mögül. Ezeknél már nincs szükség külön díszre, hiszen a szerkezet eltűnik, ha nincs használatban.

Megmosolyogtat, de nem biztonsági eszköz

A vonóhorog dísz egyszerre játékos és praktikus megoldás. Segíthet, hogy a sofőr jobban odafigyeljen tolatás közben, és megvédheti a vonóhorogot is a szennyeződéstől.
De ahogy Beró Dominik hangsúlyozta: nem helyettesíti a figyelmet, a tolatóradart vagy a gyakorlott mozdulatokat.
A gumicsirke tehát maradhat a helyén – amíg nem a biztonság rovására megy.

Részletesen a vonóhorog helyes használatáról többet is megtudhatsz a HAON és a BOON cikkjeiből. A TEOL cikkéből az is kiderül, mit gondolnak az autósok a vonóhorgon díszelgő teniszlabdádól.

 

