Emberi hiba okozhatta a szlovákiai súlyos vonatbalesetet – új részletek láttak napvilágot

Folytatódik a nyomozás a Jablonov nad Turňou (Rozsnyói járás) mellett történt súlyos ütközés ügyében. A hatóságok közlése szerint emberi mulasztás vezethetett a balesethez, amelyben két gyorsvonat rohant egymásnak hétfő délelőtt. A vonatbalesetben több mint száz ember megsérült – halálos áldozat azonban nincs, amit sokan valódi csodaként emlegetnek, és sokan úgy vélik, hogy az angyalok vigyáztak rájuk odafentről.

A rendőrök és mentőegységek egész éjjel dolgoztak Jablonov nad Turňou közelében, hogy kiszabadítsák a roncsok közé szorult embereket és dokumentálják a vonatbaleset helyszínét

Forrás: Polícia Slovenskej republiky

A vonatbaleset fejleményei

A tegnapi vonatbaleset részleteiről már beszámoltunk: hétfő délelőtt 10 óra után két gyorsvonat, a R913 és R914 Gemeran ütközött össze Jablonov nad Turňou közelében, a kassai járásban. A frontális ütközésben több tucat ember megsérült, közülük kilencen súlyosan, de halálos áldozat nem volt. Az egyik mozdony kisiklott és lecsúszott a töltésről, három mentőhelikopter is részt vett a mentésben. Az első információk szerint emberi hiba vezethetett a tragédiához: az egyik mozdonyvezető engedély nélkül hajtott be az egyvágányú szakaszra.

Őrizetbe vették a mozdonyvezetőt

A kassai kerületi rendőrség közölte, hogy az egyik vonat mozdonyvezetőjét előállították, személyi szabadságát korlátozták és rendőri őrizetbe helyezték. Általános veszélyeztetés bűntette miatt indult eljárás. A másik mozdonyvezető a roncsok közé szorult, őt a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség közlése szerint azonban az őrizetbe vett mozdonyvezetőt később szabadon engedték, de a kihallgatása után tovább folyik a vizsgálat.

ZSSK: több mint 2 millió eurós kár, a pálya zárva

A Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) előzetesen több mint 2 millió euróra becsülte a járműkárokat. Az éjszaka folyamán a legtöbb sérült kocsit eltávolították, egy erősen megdőlt kocsi és a sérült mozdony még speciális technikát igényel. A Turňa nad Bodvou–Rozsnyó szakasz továbbra is zárva, pótlóbuszok közlekednek. A forgalom újraindításának időpontja még nem ismert.

A Szlovákiai Rendőrség a Facebook-oldalán közölte, hogy az ütközés helyszínén egész éjjel zajlott a baleset dokumentálása és a mentés. A rendőrség, a vasúti szakemberek és a nyomozók reggelig dolgoztak, hogy rögzítsék a bizonyítékokat és eltávolítsák a roncsokat. A nehéz roncsokat hidraulikás technikával emelték le a vágányokról.