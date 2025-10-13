„Az angyalok velük voltak” – így reagáltak a szlovákok a vonatbalesetre

A hétfő délelőtti vonatbaleset Szlovákiában, amelyben két gyorsvonat ütközött össze Jablonov nad Turňou közelében, nemcsak a helyszínen, hanem a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki. Bár szerencsére senki sem vesztette életét, több tucat utas megsérült – a szlovákok pedig ezrével kommentálták a tragédiáról szóló bejegyzéseket a rendőrség oldalán.

A szlovák vonatbaleset után a közösségi médiát elárasztották az együttérző üzenetek: imák, jókívánságok és köszönetnyilvánítások áradata lepte el az internetet

Forrás: Polícia Slovenskej republiky

A vonatbalesetben csoda, hogy mindenki életben maradt

A legtöbb hozzászólásban a megkönnyebbülés és a hála hangja szólalt meg.

Hála Istennek, senki sem halt meg!

– írták sokan, mások szerint „az utasoknak őrangyaluk volt”.

Többen úgy fogalmaztak:

Ez egyszerre volt tragédia és csoda – másodszor születtek meg, akik túlélték.

Imák és jókívánságok a sérültekért

A kommentmezőkben rengetegen kívántak gyors felépülést a sérülteknek.

Gyors felépülést kívánok mindenkinek.❤️🙏

– olvasható számos bejegyzésben.

Sokan írták azt is:

Csak legyen mindenki rendben.

Mások egyszerű, de őszinte sorokkal reagáltak:

Istenem, ez borzalmas. Adj nekik erőt.

Sokkoló felvételek, döbbenet a közösségi médiában

Sokan a helyszíni képekre reagálva írták le megdöbbenésüket:

Beleborzongtam a felvételekbe...

El se hiszem, hogy ez megtörtént

A Szlovák Rendőrség Facebook-oldalán posztolt egy videót a helyszíni mentésekről.

Köszönet a mentőknek és segítőknek

A hálás hangvételű kommentekben a mentőegységek munkáját dicsérték, ahol többen is „anjeli strážni” – vagyis őrangyaloknak – nevezték a mentősöket és tűzoltókat, akik gyorsan és hatékonyan dolgoztak a helyszínen.

Bár a tragédia sokakat megrázott, a legtöbb hozzászólásból együttérzés és közösségi szellem sugárzik.

Az élet törékeny, de a legfontosabb, hogy ma mindenki hazatérhetett.

Összefoglalva: félelem, hála és emberség

A szlovák közösségi médiát elárasztó hozzászólásokból őszinte együttérzés, félelem és hála olvasható ki. A legtöbben nem hibást kerestek, hanem a szerencsét hangsúlyozták: A baleset súlyossága ellenére senki sem vesztette életét, és a mentőegységek gyorsan, hatékonyan reagáltak.

A hozzászólások azt mutatják, hogy a tragédia közepette is erős a közösségi összetartás: az emberek imádkoztak egymásért, köszönetet mondtak a segítőknek, és sokan úgy érezték – „az angyalok valóban ott voltak velük.”