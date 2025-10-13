1 órája
„Az angyalok velük voltak” – így reagáltak a szlovákok a vonatbalesetre
A közösségi médiát elárasztotta az együttérzés és a hála. A szlovákiai vonatbaleset után több százan reagáltak a tragédiára, imákat, jókívánságokat és köszönetet küldve a mentőknek.
A hétfő délelőtti vonatbaleset Szlovákiában, amelyben két gyorsvonat ütközött össze Jablonov nad Turňou közelében, nemcsak a helyszínen, hanem a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki. Bár szerencsére senki sem vesztette életét, több tucat utas megsérült – a szlovákok pedig ezrével kommentálták a tragédiáról szóló bejegyzéseket a rendőrség oldalán.
A legtöbb hozzászólásban a megkönnyebbülés és a hála hangja szólalt meg.
Hála Istennek, senki sem halt meg!
– írták sokan, mások szerint „az utasoknak őrangyaluk volt”.
Többen úgy fogalmaztak:
Ez egyszerre volt tragédia és csoda – másodszor születtek meg, akik túlélték.
Imák és jókívánságok a sérültekért
A kommentmezőkben rengetegen kívántak gyors felépülést a sérülteknek.
Gyors felépülést kívánok mindenkinek.❤️🙏
– olvasható számos bejegyzésben.
Sokan írták azt is:
Csak legyen mindenki rendben.
Mások egyszerű, de őszinte sorokkal reagáltak:
Istenem, ez borzalmas. Adj nekik erőt.
Sokkoló felvételek, döbbenet a közösségi médiában
Sokan a helyszíni képekre reagálva írták le megdöbbenésüket:
Beleborzongtam a felvételekbe...
El se hiszem, hogy ez megtörtént
A Szlovák Rendőrség Facebook-oldalán posztolt egy videót a helyszíni mentésekről.
Köszönet a mentőknek és segítőknek
A hálás hangvételű kommentekben a mentőegységek munkáját dicsérték, ahol többen is „anjeli strážni” – vagyis őrangyaloknak – nevezték a mentősöket és tűzoltókat, akik gyorsan és hatékonyan dolgoztak a helyszínen.
Bár a tragédia sokakat megrázott, a legtöbb hozzászólásból együttérzés és közösségi szellem sugárzik.
Az élet törékeny, de a legfontosabb, hogy ma mindenki hazatérhetett.
Összefoglalva: félelem, hála és emberség
A szlovák közösségi médiát elárasztó hozzászólásokból őszinte együttérzés, félelem és hála olvasható ki. A legtöbben nem hibást kerestek, hanem a szerencsét hangsúlyozták: A baleset súlyossága ellenére senki sem vesztette életét, és a mentőegységek gyorsan, hatékonyan reagáltak.
A hozzászólások azt mutatják, hogy a tragédia közepette is erős a közösségi összetartás: az emberek imádkoztak egymásért, köszönetet mondtak a segítőknek, és sokan úgy érezték – „az angyalok valóban ott voltak velük.”
A baleset részleteiről korábban már beszámoltunk. A súlyos balesetben 80 ember sérült meg, közülük az egyik mozdonyvezető súlyosabban.
