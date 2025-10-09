1 órája
Vízvezeték-karbantartás Szőnyben – időszakos vízhiány várható
Komáromban a hétvégén éjszakai munkálatok miatt időszakos vízhiányra kell számítani. A tervezett vízkarbantartás a város vízellátó hálózatát érinti, és több utcát, valamint ipari területet is érinteni fog. Mutatjuk, mit lehet tudni a korlátozás pontos idejéről és az érintett városrészekről.
A Komáromi Városüzemeltetési Kft. tájékoztatása szerint a városban éjszakai vízkarbantartási munkálatokra kerül sor a hétvégén. A beavatkozás a vízellátó hálózat karbantartását szolgálja, amely a jövőbeni meghibásodások megelőzését és a szolgáltatás megbízhatóságának növelését célozza. A munkavégzés idején a város egyes területein átmeneti víznyomás-ingadozás és időszakos vízhiány is előfordulhat.
Vízkarbantartás - mikor nem lesz víz Komáromban?
A vízkarbantartásra 2025. október 10-én, pénteken éjszaka kerül sor, 22:00 órától várhatóan október 11-én, szombaton hajnal 2:00 óráig. Az érintett terület Komárom, Szőny városrésze, a Vásártér utca és Szabadság utca vonalától egészen a Molaj városrészig, beleértve a Tűzoltóság épületét, az ADM Hungary Kft.-t, a Rossi Biofuel Zrt.-t és a Constantia Flexibles Lászlópack üzemét.
Nincs víz - fel kell készülni
A szolgáltató kéri a lakosok türelmét és együttműködését, továbbá a karbantartás idejére a lakosság és az érintett vállalkozások részéről átmeneti kellemetlenségek várhatók, ezért arra kérik a komáromiakat, hogy a vízleállás előtt gondoskodjanak a szükséges vízkészletekről. A karbantartás célja, hogy a jövőben zavartalanul és biztonságosan működjön Komárom vízellátó rendszere.
A Komáromi Városüzemeltetési Kft. hozzátette, hogy az ilyen megelőző vízkarbantartási munkák kulcsfontosságúak a városi infrastruktúra hosszú távú fenntarthatósága szempontjából. A rendszeres ellenőrzések és javítások segítenek elkerülni a hirtelen csőtöréseket és az ennél súlyosabb, váratlan üzemzavarokat, amelyek akár több napos vízhiányt is okozhatnának.