Vízvezeték-karbantartás Szőnyben – időszakos vízhiány várható

A Komáromi Városüzemeltetési Kft. tájékoztatása szerint a városban éjszakai vízkarbantartási munkálatokra kerül sor a hétvégén. A beavatkozás a vízellátó hálózat karbantartását szolgálja, amely a jövőbeni meghibásodások megelőzését és a szolgáltatás megbízhatóságának növelését célozza. A munkavégzés idején a város egyes területein átmeneti víznyomás-ingadozás és időszakos vízhiány is előfordulhat.

Vízkarbantartás miatt vízhiány lesz péntek éjjel Szőnyben

Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás: 24 Óra

Vízkarbantartás - mikor nem lesz víz Komáromban?

A vízkarbantartásra 2025. október 10-én, pénteken éjszaka kerül sor, 22:00 órától várhatóan október 11-én, szombaton hajnal 2:00 óráig. Az érintett terület Komárom, Szőny városrésze, a Vásártér utca és Szabadság utca vonalától egészen a Molaj városrészig, beleértve a Tűzoltóság épületét, az ADM Hungary Kft.-t, a Rossi Biofuel Zrt.-t és a Constantia Flexibles Lászlópack üzemét.

Nincs víz - fel kell készülni

A szolgáltató kéri a lakosok türelmét és együttműködését, továbbá a karbantartás idejére a lakosság és az érintett vállalkozások részéről átmeneti kellemetlenségek várhatók, ezért arra kérik a komáromiakat, hogy a vízleállás előtt gondoskodjanak a szükséges vízkészletekről. A karbantartás célja, hogy a jövőben zavartalanul és biztonságosan működjön Komárom vízellátó rendszere.

A Komáromi Városüzemeltetési Kft. hozzátette, hogy az ilyen megelőző vízkarbantartási munkák kulcsfontosságúak a városi infrastruktúra hosszú távú fenntarthatósága szempontjából. A rendszeres ellenőrzések és javítások segítenek elkerülni a hirtelen csőtöréseket és az ennél súlyosabb, váratlan üzemzavarokat, amelyek akár több napos vízhiányt is okozhatnának.