október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karbantartás

1 órája

Vízvezeték-karbantartás Szőnyben – időszakos vízhiány várható

Címkék#karbantartartás#Szőnyben#Komáromi Városüzemeltetési Kft#vízvezeték#vízhiány

Komáromban a hétvégén éjszakai munkálatok miatt időszakos vízhiányra kell számítani. A tervezett vízkarbantartás a város vízellátó hálózatát érinti, és több utcát, valamint ipari területet is érinteni fog. Mutatjuk, mit lehet tudni a korlátozás pontos idejéről és az érintett városrészekről.

Bajcsy Tünde

A Komáromi Városüzemeltetési Kft. tájékoztatása szerint a városban éjszakai vízkarbantartási munkálatokra kerül sor a hétvégén. A beavatkozás a vízellátó hálózat karbantartását szolgálja, amely a jövőbeni meghibásodások megelőzését és a szolgáltatás megbízhatóságának növelését célozza. A munkavégzés idején a város egyes területein átmeneti víznyomás-ingadozás és időszakos vízhiány is előfordulhat.

Vízkarbantartás miatt vízhiány lesz péntek éjjel Szőnyben.
Vízkarbantartás miatt vízhiány lesz péntek éjjel Szőnyben
Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás:  24 Óra

Vízkarbantartás - mikor nem lesz víz Komáromban?

A vízkarbantartásra 2025. október 10-én, pénteken éjszaka kerül sor, 22:00 órától várhatóan október 11-én, szombaton hajnal 2:00 óráig. Az érintett terület Komárom, Szőny városrésze, a Vásártér utca és Szabadság utca vonalától egészen a Molaj városrészig, beleértve a Tűzoltóság épületét, az ADM Hungary Kft.-t, a Rossi Biofuel Zrt.-t és a Constantia Flexibles Lászlópack üzemét.

Nincs víz - fel kell készülni

A szolgáltató kéri a lakosok türelmét és együttműködését, továbbá a karbantartás idejére a lakosság és az érintett vállalkozások részéről átmeneti kellemetlenségek várhatók, ezért arra kérik a komáromiakat, hogy a vízleállás előtt gondoskodjanak a szükséges vízkészletekről. A karbantartás célja, hogy a jövőben zavartalanul és biztonságosan működjön Komárom vízellátó rendszere.

A Komáromi Városüzemeltetési Kft. hozzátette, hogy az ilyen megelőző vízkarbantartási munkák kulcsfontosságúak a városi infrastruktúra hosszú távú fenntarthatósága szempontjából. A rendszeres ellenőrzések és javítások segítenek elkerülni a hirtelen csőtöréseket és az ennél súlyosabb, váratlan üzemzavarokat, amelyek akár több napos vízhiányt is okozhatnának.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu