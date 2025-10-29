Vihar
37 perce
Kidőlt fák és forgalmi akadályok okoztak fennakadást Oroszlányon
A hosszú hétvége viharos időjárása Oroszlányban is komoly károkat okozott. A viharkárok miatt az oroszlányi tűzoltókat többször is riasztani kellett a hétvégén.
Oroszlányban a vihar egy nagyméretű fát döntött az úttestre és villanyvezetékre, forgalmi akadályt okozva – tájékoztatott a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Viharkárok Oroszlányon
A tűzoltók az Oroszlány és környéki viharkárok során összesen huszonnyolc helyszínen nyújtottak segítséget. A kidőlt fa eltávolítását az oroszlányi önkormányzati és a kecskédi önkéntes tűzoltók végezték, a sérült villanyoszlopot körbeszalagozták a biztonság érdekében.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre