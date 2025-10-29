október 29., szerda

Vihar

37 perce

Kidőlt fák és forgalmi akadályok okoztak fennakadást Oroszlányon

Címkék#viharkár#kidőlt fa#oroszlányi tűzoltók#vihar

A hosszú hétvége viharos időjárása Oroszlányban is komoly károkat okozott. A viharkárok miatt az oroszlányi tűzoltókat többször is riasztani kellett a hétvégén.

Vaskó Katalin

Oroszlányban a vihar egy nagyméretű fát döntött az úttestre és villanyvezetékre, forgalmi akadályt okozva – tájékoztatott a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Durva vihar tombolt hétvégén Oroszlányban
Durva vihar tombolt hétvégén Oroszlányban
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Viharkárok Oroszlányon

A tűzoltók az Oroszlány és környéki viharkárok során összesen huszonnyolc helyszínen nyújtottak segítséget. A kidőlt fa eltávolítását az oroszlányi önkormányzati és a kecskédi önkéntes tűzoltók végezték, a sérült villanyoszlopot körbeszalagozták a biztonság érdekében. 

Kidőlt fa okozott komoly viharkárokat Oroszlányon
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

