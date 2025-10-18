„Amikor már a GPS is azt mondja, menj busszal” – ismét vitát indított a vezetési korhatár

Egy egyszerű, de vitákat kiváltó kérdést tettünk fel a Kemma.hu Facebook-oldalán: szerinted hol húzódjon a vezetési korhatár? A válaszokból gyorsan kiderült, hogy megosztó a téma. Van, aki szigorú korlátozást vezetne be időseknél, más szerint viszont nem az életkor, hanem a reflexek, az egészségi állapot és a közlekedési morál a döntő.

Sokan vitatják, hol legyen a vezetési korhatár, és mikortól ne vezessen már valaki

Többen szigorúbb vezetési korhatárt szeretnének

Többen egyértelműen úgy gondolják, hogy a jogosítványt bizonyos kor felett már nem lenne szabad meghagyni. Volt, aki 65 évnél húzná meg a határt, más szerint 75–80 között érdemes elgondolkodni a visszavonáson. Egy hozzászóló így fogalmazott:

„80 fölött már nem!”, míg más inkább humorral oldotta a kérdést:

Amikor már a GPS is azt mondja, inkább menj busszal.

Nem a kor számít?

Sokan elutasították az életkori alapú tiltást. Többen is kiemelték, hogy vannak fiatalok, akik bizonytalanabbul vezetnek, míg idős emberek rutinból, biztonságosan közlekednek. Egy kommentelő például azt írta, hogy 62 éves édesapja még mindig jobban vezet, mint sok ötvenes. Más hozzátette: nem az éveket, hanem a reflexeket és a döntési helyzetekben mutatott viselkedést kellene vizsgálni.

Orvosi alkalmasság, vagy ismeretség?

Sok vélemény szerint a rendszeres orvosi vizsgálat lehetne a kulcs. Akadt azonban olyan vélemény is, miszerint ez sem garancia a biztonságra, hiszen van, aki még 88 évesen is megkapja az igazolást – pusztán ismeretségi alapon. Egyes hozzászólók arra panaszkodtak, hogy az utakon sokkal agresszívabb a közlekedés, mint korábban, és az idősebb sofőröket gyakran letolják, még akkor is, ha szabályosan vezetnek.

A vezetés több mint reflex

A legtöbben egyetértettek abban, hogy a biztonságos közlekedéshez nemcsak gyors reakcióidő kell, hanem tudatosság, felelősségérzet és körültekintés is. A vita tehát nem zárult le – sőt, talán nem is lehet egyértelmű határt húzni. Ahogy egy hozzászóló megfogalmazta:

Nem az számít, hány éves vagy, hanem hogy tudsz-e felelősen dönteni a volán mögött.

Ősszel nemcsak a reflexek, az ablakmosó is számít

A hűvösebb idő beköszöntével nem árt műszakilag is felkészülni az autózásra. Szakértők szerint már most érdemes téli ablakmosó folyadékra váltani, hiszen nemcsak a tartályban, hanem a csövekben is megelőzhető a fagyás. A korszerű keverékek ráadásul biztonságosabbá teszik a vezetést a latyakos, párás napokon is, amikor a kilátás és reakcióidő együtt számít igazán.