Életveszélyes fokhagyma került a polcokra! Ebből ne egyen senki

Veszélyes fokhagyma került fel a polcokra. Termékvisszahívást rendelt el a NKFH, az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett a bejelentés. A kínai eredetű fekete fokhagyma növényvédőszert tartalmaz. A termék egy holland szállítón keresztül Magyarországra is bekerült.

Visszahívták ezt a veszélyes fokhagyma terméket

Forrás: nkfh.hu

Az életveszélyes fokhagyma

Kérik, amennyiből a termékből vásárolt vagy a birtokában van akkor azt ne fogyassza el. Az érintett termék adatai.

Neve: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100g

Márka: Golden Lion

Minőségét megőrzi: 31/03/2027

Lot szám: 20250446_011

Termék eredete: Kína

Holnnad forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom

Nem ez az első visszahívás idén

Az elmúlt hónapokban több hasonló esetről is beszámoltak a hatóságok. Egy héttel ezelőtt visszahívtak egy Kínából érkezett rákfarok terméket. A termékvisszahívás oka ott az volt, hogy idegen anyagokkal, fém darabokkal volt szennyezve a rák.