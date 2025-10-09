55 perce
Életveszélyes fokhagyma került a polcokra! Ebből ne egyen senki
Újabb rossz termék került be a boltokba. Termékvisszahívásra került egy életveszélyes fokhagyma, ami növényvédőszert tartalmaz.
Veszélyes fokhagyma került fel a polcokra. Termékvisszahívást rendelt el a NKFH, az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett a bejelentés. A kínai eredetű fekete fokhagyma növényvédőszert tartalmaz. A termék egy holland szállítón keresztül Magyarországra is bekerült.
Az életveszélyes fokhagyma
Kérik, amennyiből a termékből vásárolt vagy a birtokában van akkor azt ne fogyassza el. Az érintett termék adatai.
- Neve: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100g
- Márka: Golden Lion
- Minőségét megőrzi: 31/03/2027
- Lot szám: 20250446_011
- Termék eredete: Kína
- Holnnad forgalmazó: Asian Food Group B.V.
Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom
Nem ez az első visszahívás idén
Az elmúlt hónapokban több hasonló esetről is beszámoltak a hatóságok. Egy héttel ezelőtt visszahívtak egy Kínából érkezett rákfarok terméket. A termékvisszahívás oka ott az volt, hogy idegen anyagokkal, fém darabokkal volt szennyezve a rák.
Az előző hónapban pedig az anyáknak kellet nagyon oda figyelniük ugyan is veszélyes cumik kerültek a polcokra. Több Magyarországon is forgalmazott cumiban mutattak ki egészségkárosító anyagot. A botrányos felfedezés után azonnal elrendelték a termékvisszahívást.
