október 9., csütörtök

Dénes névnap

Életveszélyes fokhagyma került a polcokra! Ebből ne egyen senki

Újabb rossz termék került be a boltokba. Termékvisszahívásra került egy életveszélyes fokhagyma, ami növényvédőszert tartalmaz.

Kemma.hu

Veszélyes fokhagyma került fel a polcokra. Termékvisszahívást rendelt el a NKFH, az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett a bejelentés. A kínai eredetű fekete fokhagyma növényvédőszert tartalmaz. A termék egy holland szállítón keresztül Magyarországra is bekerült.

Visszahívták ezt a veszélyes fokhagyma terméket
Visszahívták ezt a veszélyes fokhagyma terméket
Forrás: nkfh.hu

Az életveszélyes fokhagyma

Kérik, amennyiből a termékből vásárolt vagy a birtokában van akkor azt ne fogyassza el. Az érintett termék adatai. 

  • Neve: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100g
  • Márka: Golden Lion
  • Minőségét megőrzi: 31/03/2027
  • Lot szám: 20250446_011
  • Termék eredete: Kína
  • Holnnad forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom

Nem ez az első visszahívás idén

Az elmúlt hónapokban több hasonló esetről is beszámoltak a hatóságok. Egy héttel ezelőtt visszahívtak egy Kínából érkezett rákfarok terméket. A termékvisszahívás oka ott az volt, hogy idegen anyagokkal, fém darabokkal volt szennyezve a rák.

Az előző hónapban pedig az anyáknak kellet nagyon oda figyelniük ugyan is veszélyes cumik kerültek a polcokra. Több Magyarországon is forgalmazott cumiban mutattak ki egészségkárosító anyagot. A botrányos felfedezés után azonnal elrendelték a termékvisszahívást.

 

 

