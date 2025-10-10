1 órája
A Vértes lett a bringások kedvence, megvan a 2025-ös év legjobb kerékpárútja
Komárom-Esztergomban van a 2025-ös éve kerékpárútja, vagyis félig. A Vértesben lévő Szárliget-Csákvár kapta a legtöbb szavazatot az OEE pályázatában.
Vége a szavazásnak megvan a 2025-ös Év Erdei Kerékpárútja, első lett a Vértesben lévő út a Szárliget-Csákvár szakasz. Az is megvan kik vannak még a pódiumon, második lett a Szántódpuszta-Jabapuszta harmadik helyett pedig a Dunakanyarnál lévő Pilismarót – Kétbükkfa-nyereg szakasz nyerte meg.
Ez az év kerékpárútja a Vértesben
A nyertes útvonal a Vértes szívében halad végig, a Szálláskúti Vadászház melletti katonai emlékmű, régi kőfejtők sziklafalai és a különleges Fáni-völgy mellet. Ahogyan arról a turizmus.com is beszámolt ez volt az Országos Erdészeti Egyesület vagyis a OEE ötödik ilyen pályázata, aminek a célja, hogy minél több ember ismerje meg a fenntartható erdőgazdálkodást és az erdei ökoszisztéma szolgáltatásait.
A Vértes erdő tökéletes helyszín őszi kiránduláshoz is. Az őszi Vértes különlegessége a szarvasbőgés, amelyet minden évben várnak a természetbarátok. A szarvasbőgés Vértes erdeiben egyedülálló hangulatot teremt.
És az év kerékpár úttjától nem mesze van a történelmi jelentőségű Körtvélyesi erdei temető. Ha a Vértes látnivalói közül keresünk magunknak célpontot, a Körtvélyesi temetőt nem szabad kihagyni. A sírok között egyszerű fejfák, földre dőlt kövek és néhány díszesebb síremlék mesél a múlt lakóiról. Ide már a kemma.hu is ellátogatott.
A kemma.hu is tartott már különféle szavazást, legutoljára azt kérdeztük, hogy melyik a legszebb település Komárom-Esztergomban. Sok hozzászólást kaptunk voltak, akik képeket is küldtek. Egy hozzászóló Dunaszentmiklóst emelte ki, míg mások Tata és Esztergom szépségét dicsérték. Többen Vértestolnát és Vértessomlót említették, de szóba került Tardos, Mogyorósbánya, Kisbér és Nyergesújfalu is.
