A Vértes lett a bringások kedvence, megvan a 2025-ös év legjobb kerékpárútja

Vége a szavazásnak megvan a 2025-ös Év Erdei Kerékpárútja, első lett a Vértesben lévő út a Szárliget-Csákvár szakasz. Az is megvan kik vannak még a pódiumon, második lett a Szántódpuszta-Jabapuszta harmadik helyett pedig a Dunakanyarnál lévő Pilismarót – Kétbükkfa-nyereg szakasz nyerte meg.

Komárom-Esztergom vármegye, erdejében a Vértesben

Fotó: Varga Panna

Ez az év kerékpárútja a Vértesben

A nyertes útvonal a Vértes szívében halad végig, a Szálláskúti Vadászház melletti katonai emlékmű, régi kőfejtők sziklafalai és a különleges Fáni-völgy mellet. Ahogyan arról a turizmus.com is beszámolt ez volt az Országos Erdészeti Egyesület vagyis a OEE ötödik ilyen pályázata, aminek a célja, hogy minél több ember ismerje meg a fenntartható erdőgazdálkodást és az erdei ökoszisztéma szolgáltatásait.

A Vértes erdő tökéletes helyszín őszi kiránduláshoz is. Az őszi Vértes különlegessége a szarvasbőgés, amelyet minden évben várnak a természetbarátok. A szarvasbőgés Vértes erdeiben egyedülálló hangulatot teremt.