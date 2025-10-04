Egyetlen csepp vér: most ennyi is életet menthet!

A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából minden októberben különleges események hívják fel a figyelmet a segítőkészségre és az emberi összetartás erejére. Ilyen alkalom a véradás is, amikor önkéntesek százai nyújtják karjukat, hogy ismeretlen emberek életét mentsék meg.

A véradás egyszerű, biztonságos, és minden alkalommal életeket menthetünk vele

Forrás: pexels.com

Véradás Tatabányán

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Tűzoltó-parancsnoksága 2025. október 6-án, hétfőn 8:30 és 13:00 között várja a véradókat.

Helyszín: Tatabánya, Szent Borbála út 16.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak – nem csak a tűzoltókat, hanem a város lakóit is. A véradás egy apró gesztus, amely életeket menthet, és igazi példát mutat az önzetlen segítségnyújtás erejéről.

Az életmentésnek számtalan formája van, de kevés olyan egyszerű és mégis létfontosságú, mint a véradás. Egyetlen önkéntes döntése három ember életét is megmentheti – ezért különösen fontos, hogy minél többen csatlakozzanak a közösségi véradó akciókhoz.

Új protokoll lép életbe a nyugat-nílusi láz miatt. Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese elmondta, hogy Magyarország élen jár a vérellátás biztonságában. Egy május 20-án életbe lépett kormányhatározat értelmében azóta minden véradó szűrésen esik át a West Nile-vírusra is. Ez azt jelenti, hogy a véradás előtt elvégzik a megfelelő vizsgálatokat, csökkentve a fertőzés vérátömlesztéssel való továbbadásának kockázatát.