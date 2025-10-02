Miért hívjuk vénasszonyok nyarának az őszt? - Néprajzi és időjárási magyarázatok

Az ősz beköszöntével gyakran halljuk a kifejezést: „megérkezett a vénasszonyok nyara”. Ez a rövid, napfényes, derűs időszak szinte minden évben felbukkan, és sokak számára a legszebb része az évszaknak. De vajon honnan származik ez a különös elnevezés, és mi köze a pókhálókhoz, az idősebb asszonyokhoz vagy éppen az időjárás szeszélyeihez?

Vénasszonyok nyara, vajon honnan jön az elnevezés?

Forrás: Shutterstock

Vénasszonyok nyara : Hiedelmek, történetek, legendák

Német gyökerek és a szövés motívuma

A legtöbb kutató szerint a kifejezés német eredetű: az „Altweibersommer” szószerkezetből került át a magyar nyelvbe. A „weib” régi németül asszonyt, nőt jelentett, de kapcsolatba hozható a „weben”, vagyis szövés szóval is. Ezért van, hogy sokan a kora őszi pókhálókkal hozzák összefüggésbe, amelyek úgy szállnak a levegőben, mintha láthatatlan fonalak szőnék be a tájat.

Pókhálók és az asszonyok kendője

Néprajzi magyarázatok szerint a szeptemberi-októberi napsütésben megcsillanó pókhálók hajszálfinom fonalai az idősebb asszonyok hajára vagy kendőjére emlékeztetnek. A magyar paraszti kultúrában gyakran nevezték az efféle szálakat „ökörnyálnak”, ami az ősz sajátos jelenségének számított.

Az idősebbek napsütése

Egy másik elmélet szerint az elnevezés onnan ered, hogy ilyenkor a nagymamák, idős asszonyok szívesen kiültek a ház elé vagy a padra, hogy élvezzék a már nem perzselő, hanem kellemesen melengető napsütést. Ez a nyugodt, barátságos időjárás kifejezetten „az öregek nyaraként” vált ismertté.

Meteorológiai magyarázat

A vénasszonyok nyara meteorológiai értelemben egy anticiklon hatására alakul ki, amely száraz, szélcsendes és napos időt hoz. Ez a stabil légköri helyzet néhány napig vagy akár egy hétig is tarthat, mielőtt beköszönt a valódi ősz hűvöse és ködös időjárása.

Nemzetközi párhuzamok

Más országokban is ismerik a jelenséget, de más néven. Az angolszász kultúrában „Indian Summer”, a spanyol nyelvterületeken „Veranillo de San Miguel”, a németeknél pedig az említett „Altweibersommer” elnevezés használatos. Ez is mutatja, hogy a kora őszi napsütés minden kultúrában különleges élmény.