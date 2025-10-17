A Vékonycsőrű póling kihalása újra emlékeztet az emberiség felelősségére

A vékonycsőrű póling kihalása nem egyedi eset. A vándormadarak veszélyben vannak, mert élőhelyeik folyamatosan zsugorodnak, a vizes élőhelyek eltűnése, a szennyezés és a fogyasztói szokások mind hozzájárulnak a fajok pusztulásához. A szakértők szerint a felelősség közös.

A Vékonycsőrű póling kihalása tragikusan emlékeztet, arra, milyen hatással vagyunk a Földre.

Fotó: R J Endall Photographer / Forrás: Shutterstock

Kihalt, vagy veszélyeztetett?

A „kihaltnak nyilvánítás” komoly, nemzetközileg szabályozott folyamat, főként a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) irányelvei szerint történik. Ezek a feltételek vándormadarakra ugyanúgy vonatkoznak, mint más fajokra, de a vonuló életmód miatt a bizonyítás még nehezebb.

Hosszú ideje nincs hiteles észlelés: az IUCN szerint egy faj akkor tekinthető kihaltnak, ha legalább 10 éve nem történt megbízható megfigyelés. Vándor madaraknál gyakran 30-50 évet is várnak ezzel a lépéssel, hiszen hatalmas területeket járnak be. Kiterjedt kutatás sem talál egyetlen példányt sem: a madarat természetes élőhelyein, vonulási útvonalain és telelőhelyein is szisztematikusan keresik ornitológusok, terepi megfigyelők és kutatóintézetek. Nincs bizonyíték szaporodó populációra: egy-egy példány észlelése, még nem bizonyítja, hogy a populáció életképes. Élőhelyek eltűntek vagy végleg átalakultak: ha a faj ismert élőhelyei megsemmisültek (például kiszáradtak a vizes területek, beépültek, szennyeződtek), ez megerősítheti a kihalási státuszt.

Olykor előfordul, hogy egy fokozottan veszélyeztetett, vagy kihaltnak gondolt faj bukkan fel. Komárom-Esztergom megyében egy ilyen ritka pillanatnak volt szemtanúja egy vadász, amikor kocsijából észre a villanyoszlopon üldögélő színpompás madarat.

Vékonycsőrű póling kihalása – amit tudunk róla

A szalonkafélék családjába tartozó, vékonycsőrű pólingot, hivatalosan kihaltnak minősítették. Magyarországon utoljára 2001-ben jelentették a Kiskunsági Nemzeti Parkban, de az észlelést nem erősítették meg. A faj utolsó biztos megfigyelése Marokkóból származik, több mint 30 éve.

Márton Vlad András ornitológus szerint ez újabb jele annak, hogy a madárfajok pusztulása felgyorsult:

A vékonycsőrű póling sorsa nem egyedi. A vándormadarak veszélyben vannak, mert a modern világban már nincs elég biztonságos pihenőhelyük és táplálékforrásuk.

A szakember szerint ha még léteznek is kisebb állományok, azok elszigetelten, alig életképesen élhetnek. Egyetlen példány természetvédelmi értéke egymillió forint.