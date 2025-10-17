50 perce
A Vékonycsőrű póling kihalása újra emlékeztet az emberiség felelősségére
Hivatalosan is kihaltnak nyilvánították egy különleges vándormadarat . A vékonycsőrű póling kihalása újabb figyelmeztetés: a madárfajok pusztulása világszerte gyorsul, és az emberi tevékenység a fő ok. Márton Vlad András ornitológus szerint most dől el, meg tudjuk-e őrizni a még megmaradt élővilágot.
A vékonycsőrű póling kihalása nem egyedi eset. A vándormadarak veszélyben vannak, mert élőhelyeik folyamatosan zsugorodnak, a vizes élőhelyek eltűnése, a szennyezés és a fogyasztói szokások mind hozzájárulnak a fajok pusztulásához. A szakértők szerint a felelősség közös.
Kihalt, vagy veszélyeztetett?
A „kihaltnak nyilvánítás” komoly, nemzetközileg szabályozott folyamat, főként a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) irányelvei szerint történik. Ezek a feltételek vándormadarakra ugyanúgy vonatkoznak, mint más fajokra, de a vonuló életmód miatt a bizonyítás még nehezebb.
- Hosszú ideje nincs hiteles észlelés: az IUCN szerint egy faj akkor tekinthető kihaltnak, ha legalább 10 éve nem történt megbízható megfigyelés. Vándor madaraknál gyakran 30-50 évet is várnak ezzel a lépéssel, hiszen hatalmas területeket járnak be.
- Kiterjedt kutatás sem talál egyetlen példányt sem: a madarat természetes élőhelyein, vonulási útvonalain és telelőhelyein is szisztematikusan keresik ornitológusok, terepi megfigyelők és kutatóintézetek.
- Nincs bizonyíték szaporodó populációra: egy-egy példány észlelése, még nem bizonyítja, hogy a populáció életképes.
- Élőhelyek eltűntek vagy végleg átalakultak: ha a faj ismert élőhelyei megsemmisültek (például kiszáradtak a vizes területek, beépültek, szennyeződtek), ez megerősítheti a kihalási státuszt.
Olykor előfordul, hogy egy fokozottan veszélyeztetett, vagy kihaltnak gondolt faj bukkan fel. Komárom-Esztergom megyében egy ilyen ritka pillanatnak volt szemtanúja egy vadász, amikor kocsijából észre a villanyoszlopon üldögélő színpompás madarat.
Vékonycsőrű póling kihalása – amit tudunk róla
A szalonkafélék családjába tartozó, vékonycsőrű pólingot, hivatalosan kihaltnak minősítették. Magyarországon utoljára 2001-ben jelentették a Kiskunsági Nemzeti Parkban, de az észlelést nem erősítették meg. A faj utolsó biztos megfigyelése Marokkóból származik, több mint 30 éve.
Márton Vlad András ornitológus szerint ez újabb jele annak, hogy a madárfajok pusztulása felgyorsult:
A vékonycsőrű póling sorsa nem egyedi. A vándormadarak veszélyben vannak, mert a modern világban már nincs elég biztonságos pihenőhelyük és táplálékforrásuk.
A szakember szerint ha még léteznek is kisebb állományok, azok elszigetelten, alig életképesen élhetnek. Egyetlen példány természetvédelmi értéke egymillió forint.
Vándormadarak veszélyben – ezért tűnnek el a fajok
A vándormadarak veszélyben vannak, mert az európai tájak fokozatosan beépülnek, miközben a vizes élőhelyek eltűnése miatt drasztikusan csökken a táplálékforrásuk. A mezőgazdaság "monokultúrái" nem nyújtanak elegendő életteret, a pihenőhelyek pedig megszűnnek. A monokultúra olyan mezőgazdasági termesztési forma, amikor egy adott területen hosszú időn keresztül csak egyféle növényt termesztenek – például csak kukoricát, búzát vagy repcét. A gólyák ma már szeméttelepről-szeméttelepre vándorolnak.
A madárvonulás és környezetszennyezés ma már szinte kéz a kézben jár. Németországtól Afrikáig ugyanaz a probléma: az ember mindent beterít hulladékkal.
– mondja az ornitológus.
Több európai országban külön radarrendszert fejlesztenek, hogy csökkentsék a repülőgépekkel való ütközés kockázatát – ez ma már repülésbiztonsági kérdés is. Az Euro Bird Portálon bárki figyelemmel kísérheti a vonuló madarakat:
Vörös lista
Az IFL Science cikkéből kiderül, hogy az IUCN vörös listájáról 5 további állatfaj került kihalt státuszba:
- A karácsonyszigeteki cickány (Crocidura trichura)
- Egy kúpcsiga faj (Conus lugubris)
- Három bandikut, avagy bandicoot faj (Perameles myosuros, Perameles notina, Perameles papillon)
Élőhelypusztítás és szennyezés – helyi példák is riasztóak
A természetvédelem szennyezés miatt Magyarországon is nehéz helyzetben van. Márton Vlad András szerint Komárom-Esztergom megyében például több, veszélyes hulladékot tartalmazó terület található, ahol időnként külföldről származó anyagokat is elhelyeznek.
Ezek a lerakók nemcsak a talajt és a felszín alatti vizeket mérgezik, hanem a környék élőhelypusztítását is okozzák – eltűnnek a rovarok, a kétéltűek, és végül a madarak is.
A fogyasztási kultúra és biodiverzitás kapcsolata
A természet már nem tud lépést tartani az emberrel. Mindent gyorsabban használunk el, mint valaha. Egy bútort, egy telefont, egy autót pár év után lecserélünk, és ezzel újabb gyárak, újabb bányák nyílnak.
– mondja Márton Vlad András.
Az ornitológus szerint az öko-barát megoldások korlátai is láthatók:
Az elektromos autók akkumulátoraihoz rengeteg ritkaföldfém kell, amit bányászni kell – ez pedig újabb élőhelyeket pusztít el.
Tippek a környezetbarát spóroláshoz
A természetvédelem ma már sokak szívügye – és ami jó hír: néhány egyszerű lépéssel nemcsak a bolygót óvhatjuk, hanem még spórolhatunk is.
- Használjuk tovább bútorainkat, eszközeinket, mobiltelefonunkat. Amíg valami működik, ne cseréljük le feleslegesen. Ha mégis váltunk, érdemes használt terméket keresni – gyakran ugyanazt a minőséget kapjuk, jóval kevesebb környezeti terheléssel.
- Komposztáljunk, ha tehetjük. Akinek van kertje, vagy a rokonságban akad olyan, aki szívesen befogadja a szerves hulladékot, az könnyedén újrahasznosíthatja a megmaradt élelmet. Nem mindent lehet komposztálni, de amit igen, az később értékes tápanyaggá válik, amely nemcsak a növényeket, hanem végső soron minket is táplál.
- Kerüljük a felesleges műanyagot. A műanyag korunk egyik legnagyobb problémája: a folyamatos fogyasztás és az egyszer használatos csomagolások elárasztják a Földet. Már az is számít, ha nagyobb kiszerelésben vásárolunk, vagy olyan termékeket választunk, amelyek nincsenek külön-külön becsomagolva.
- Csak annyit vegyünk el, amennyit valóban elfogyasztunk. A pazarlás ma a jólét árnyoldala. Miközben a világ számos pontján éheznek, sok helyen még az ehető étel is a szemétbe kerül. Egy kis tudatossággal ezen is változtathatunk – és a természet is hálás lesz érte.
A természet árát mind megfizetjük
A vékonycsőrű póling kihalása nemcsak egy faj eltűnését jelenti, hanem a környezetünk állapotáról szóló ítéletet is. A madárfajok pusztulása figyelmeztet: ha nem változtatunk, a jövő nemcsak a madaraknak, hanem a számunkra is élhetetlenné válik.
