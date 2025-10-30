Kihaltnak hitt, védett halfaj bukkant fel Nyergesújfalunál

Népszerű a dunai horgászat hazánkban, azon belül Komárom-Esztergomban is. A vármegyei pecásoknak jó hír érkezett, de a természetvédők is örülhetnek a legújabb felfedezésnek. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat tudományos szempontból vizsgálta a halállományt a Duna főágában, ritka védett halat is találtak.

Védett halfaj került elő Nyergesújfalunál

A dunai halak között bújt meg a ritka védett hal

Az eredmények szerint a dunai halak változatos és jó általános egészségnek örvendenek. Emellett két szakaszon is érdekességekre bukkantak, ez bíztató a Duna tisztaságára nézve.

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai közcélú monitorozási programjuk részeként a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet közreműködésével Gönyűnél, Nyergesújfalunál, Sződligetnél, Kisapostagnál, Paksnál, valamint Mohácsnál végzetek kutatóhalászatokat a Dunában.

A szakemberek összesen 34 halfajt azonosítottak, a mélységi mederben a védett halványfoltú küllő és az idegenhonos csupasztorkú géb fordult elő legnagyobb egyedszámban, míg a parti zónában a csupasztorkú géb mellett a szélhajtó küsz egyedszáma volt magas.

Egy védett és ritka halfajra is bukkantak a szakemberek vármegyénkben.

Az idei felmérés legkedvezőbb tapasztalata, hogy Gönyűnél és Nyergesújfalunál a védett és hosszú időn át eltűntnek gondolt botos kölönte újabb példányai kerültek elő

– mondta el Sály Pétert, a HUN-REN Ökológiai Központ tudományos munkatársa. A botos kölönte egy fenékhal, mely a hazai vizeinkből szinte teljesen eltűnt. Bár gazdasági jelentősége nincs, ugyanakkor élőhelyeinek elvesztése azt jelentette, hogy veszélyeztetté vált a faj és emiatt mára már védettséget is élvez.

Kedvező a víz a szaporodáshoz

Mohácsnál kecsegéket és törpecsíkokat is fogtak a kutatók, míg a balin és a fokozottan védett német bucó fiatal egyedeinek nagyobb mennyisége arra utal, hogy az idei év kedvező volt e fajok szaporodásához.

Váratlannak számított a paksi part közelében a pettyes busa, mivel a busa fajok jellemzően a parttól távol eső nyílt víz felsőbb, illetve vízközti rétegeiben tartózkodnak.