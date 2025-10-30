október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vizsgálták a vizet

34 perce

Kihaltnak hitt, védett halfaj bukkant fel Nyergesújfalunál

Címkék#Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság#HUN-REN Ökológiai Központ#dunai hal

A dunai halak egészségi állapotát vizsgálták vármegyénkben is. A nyergesújfalui Duna-szakaszon pedig olyan védett halat találtak, amelyet eltűntnek hittek.

Kemma.hu

Népszerű a dunai horgászat hazánkban, azon belül Komárom-Esztergomban is. A vármegyei pecásoknak jó hír érkezett, de a természetvédők is örülhetnek a legújabb felfedezésnek. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat tudományos szempontból vizsgálta a halállományt a Duna főágában, ritka védett halat is találtak.

védett halfaj, a botos kölönte
Védett halfaj került elő Nyergesújfalunál

A dunai halak között bújt meg a ritka védett hal

Az eredmények szerint a dunai halak változatos és jó általános egészségnek örvendenek. Emellett két szakaszon is érdekességekre bukkantak, ez bíztató a Duna tisztaságára nézve.

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai közcélú monitorozási programjuk részeként a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet közreműködésével Gönyűnél, Nyergesújfalunál, Sződligetnél, Kisapostagnál, Paksnál, valamint Mohácsnál végzetek kutatóhalászatokat a Dunában.

A szakemberek összesen 34 halfajt azonosítottak, a mélységi mederben a védett halványfoltú küllő és az idegenhonos csupasztorkú géb fordult elő legnagyobb egyedszámban, míg a parti zónában a csupasztorkú géb mellett a szélhajtó küsz egyedszáma volt magas. 

Egy védett és ritka halfajra is bukkantak a szakemberek vármegyénkben.

Az idei felmérés legkedvezőbb tapasztalata, hogy Gönyűnél és Nyergesújfalunál a védett és hosszú időn át eltűntnek gondolt botos kölönte újabb példányai kerültek elő 

– mondta el Sály Pétert, a HUN-REN Ökológiai Központ tudományos munkatársa. A botos kölönte egy  fenékhal, mely a hazai vizeinkből szinte teljesen eltűnt. Bár gazdasági jelentősége nincs, ugyanakkor  élőhelyeinek elvesztése azt jelentette, hogy veszélyeztetté vált a faj és emiatt mára már védettséget is élvez.

Kedvező a víz a szaporodáshoz

Mohácsnál kecsegéket és törpecsíkokat is fogtak a kutatók, míg a balin és a fokozottan védett német bucó fiatal egyedeinek nagyobb mennyisége arra utal, hogy az idei év kedvező volt e fajok szaporodásához. 

Váratlannak számított a paksi part közelében a pettyes busa, mivel a busa fajok jellemzően a parttól távol eső nyílt víz felsőbb, illetve vízközti rétegeiben tartózkodnak.

Halpenészt is találtak, de nincs veszély

Emellett a fogott halak egy részénél a halpenész jelenlétét is vizsgálták a kutatók. Eszterbauer Edit tudományos tanácsadó kiemelte, hogy a halpenész egy másodlagos kórokozó, melynek hiányából, vagy jelenlétéből következtetni lehet a halak általános egészségi állapotára.

Az előfordulási adatok alapján úgy tűnik, hogy a halpenész jellemzően ritkán jelenik meg a dunai halállományban: 27 egyedből csupán egyetlen példánynál találtak pozitív mintát - mutatott rá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu