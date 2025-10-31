október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úfelújítás

40 perce

Újabb vasúti átjáróban lesz jobb az út

Címkék#Magyar Közút Nonpropfit Zrt#vasúti átjáró#felújítás

A 111-es számú úton kezdte a munkákat a Magyar Köt Nobprofi Zrt. Az útfelújítás jó ütemben halad, egy vasúti átjáróban is jobb lesz az út.

Kemma.hu

Forgalomtereléssel kezdődött az útfelújítás a 111-es úton. Az Esztergomi úti felújítás több mint egy kilométeres útszakaszt érint, beleértve egy vasúti átjárót is.

dorog vasúti átjáró a Richter Gedeon Nyrt-nél
Vasúti átjáróban is felújítják az utat a 111-esen Forrás: 24 Óra/F.M.

Útfelújítás a vasúti átjáróban is

A Richter Gedeon Nyrt. előtti vasúti átjáróban félpályás útzár volt október 30-án csütörtökön, a 111-es úton, amikor felmarták az aszfalt felső rétegét. Az Esztergom-Kertvárost Doroggal összekötő út egy kilométeres szakaszát újítják meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából: a vasúti átjárótól egészen a városházánál található körforgalomig kap új burkolatot az úttest.

Az elmúlt napokban megtörtént a korábbi burkolat marása, jelenleg pedig a szegélykövek cseréje zajlik. A burkolat újraaszfaltozása ezt követően veszi kezdetét, írta a Dorogi-medence. A szakaszon korlátozásra, félpályás útzárra kell készülni, hívta fel a figyelmet az Útinform.

Mint nemrég megírtuk: Komárom-Esztergom két másik vasúti átjárója is megújult a közelmúltban. A tatai átjáró nyáron, míg a 10-es főút és az 1-es vasútvonal kereszteződése Nyergesújfalunál augusztus végére készült el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu