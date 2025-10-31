Újabb vasúti átjáróban lesz jobb az út

Forgalomtereléssel kezdődött az útfelújítás a 111-es úton. Az Esztergomi úti felújítás több mint egy kilométeres útszakaszt érint, beleértve egy vasúti átjárót is.

Vasúti átjáróban is felújítják az utat a 111-esen Forrás: 24 Óra/F.M.

Útfelújítás a vasúti átjáróban is

A Richter Gedeon Nyrt. előtti vasúti átjáróban félpályás útzár volt október 30-án csütörtökön, a 111-es úton, amikor felmarták az aszfalt felső rétegét. Az Esztergom-Kertvárost Doroggal összekötő út egy kilométeres szakaszát újítják meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából: a vasúti átjárótól egészen a városházánál található körforgalomig kap új burkolatot az úttest.

Az elmúlt napokban megtörtént a korábbi burkolat marása, jelenleg pedig a szegélykövek cseréje zajlik. A burkolat újraaszfaltozása ezt követően veszi kezdetét, írta a Dorogi-medence. A szakaszon korlátozásra, félpályás útzárra kell készülni, hívta fel a figyelmet az Útinform.

Mint nemrég megírtuk: Komárom-Esztergom két másik vasúti átjárója is megújult a közelmúltban. A tatai átjáró nyáron, míg a 10-es főút és az 1-es vasútvonal kereszteződése Nyergesújfalunál augusztus végére készült el.