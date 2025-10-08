október 8., szerda

Koppány névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Történelem

1 órája

Utazz vissza az időben a várgesztesi vár falai közé!

Címkék#Várgesztes#birtok#rom#Vértes

A várgesztesi vár a Vértes rengetegében megbúvó kőből faragott legenda. Több mint hét évszázada figyeli csendesen az idő múlását, miközben királyok, nemesek és katonák történeteit őrzi. A várgesztesi vár ma ugyan rom, de kőfalai még mindig mesélnek hatalomról, vadászatokról és a magyar történelem dicső pillanatairól.

Varga Panna

A Vértes mélyén egy elfeledett erőd őrzi a középkor árnyait: ez a várgesztesi vár. Egykor királyi vadászkastély, később csaták színtere, majd rommá lett menedék - a várgesztesi vár története a hatalom, a hűség és az elmúlás drámáját suttogja a fák lombjai között.

Várgesztesi vár
A várgesztesi vár titkai - Középkori kincsek a Vértesben
Forrás: https://provertes.hu/

Várgesztesi vár története:

A kezdetek - amikor a Csákok uralták a Vértest

A 13. század végén a befolyásos Csák nemzetség birtokai védelmére több kővárat építtetett, ezek között volt Gesztes is. Bár a család hű maradt Károly Róberthez, a király mégis tartott a hatalmukat növelő főuraktól, így 1326-ban más földekért cserébe megszerezte a várat. A korai erődítményt 1332-ben említik először írásos források, ez jelzi Gesztes középkori jelentőségét.

Várgesztesi vár
A várgesztesi várat 2021-ben kezdték el felújítani

Királyi vadászkastély születik a Vértes erdeiben

1342 körül Nagy Lajos király elrendelte a régi erőd lebontását, hogy helyére vadászkastélyt építsenek. Az új, kényelmesebb rezidencia a Vértes vadban bővelkedő rengetegeiben pihenő uralkodót szolgálta. A Gesztesi kastély ettől kezdve a királyi vadászatok egyik kedvelt állomása lett.

Luxemburgi Zsigmondtól az Újlakiakig

A vár története a következő évszázadokban sűrűn változott. Luxemburgi Zsigmond 1410 körül elzálogosította a várat Hohenzollern Frigyes őrgrófnak, később pedig a Rozgonyi és az Újlaki család tulajdonába került. A késő középkorban Gesztes már nemcsak védelmi pont volt, hanem rangos nemesi rezidencia is.

A török idők viharában

1543-ban, amikor Esztergom és Tata is elbukott, Gesztes vára török kézre került. A megszállók megerősítették a falakat, kazamatákat építettek, és a vár több mint negyven évig felváltva volt török és magyar uralom alatt. 1588-ban a magyarok egy merész éjszakai támadással visszafoglalták, ami a Vértes vidékének egyik legdicsőbb mozzanata maradt.

A pusztulás évszázadai

A 17. századra Gesztes elvesztette stratégiai szerepét, majd lassan az enyészeté lett. Köveit a környék lakói hordták el építkezésekhez – a majki kamalduli rendház falai között is felfedezhetők egykori kövei. 1795-ben már romként említették, majd Rómer Flóris 1877-ben készített róla első tudományos felmérést.

Turistaszállóból új remény

A 20. század elején a romok új életre keltek: 1932-ben a Magyar Munkás Turista Egyesület menedékházat épített a vár földszintjére. A háború után helyreállították, és 1963-ra egy 134 fős turistaszállóvá alakult, ahol évtizedeken át iskolák, kirándulócsoportok és természetjárók pihentek meg.

Sajnos az utóbbi évtizedekben az állagromlás miatt a vár egyes falai leomlottak, ezért ma nem látogatható. A helyiek azonban továbbra is a Várréten tartják rendezvényeiket, hogy életben tartsák a vár hagyományát.

A jövő: megőrzés és újjászületés

2021-ben újra remény csillant: állami támogatással megkezdődött a vár rekonstrukciója. A tervek szerint 800 millió forintos program keretében stabilizálják a falakat, részben lefedik a romokat, és tanösvényt is kialakítanak. Ha mindez megvalósul, Gesztes újra a Vértes gyöngyszeme lehet - múlt és természet találkozási pontja.

Érdekességek a várgesztesi várról

  • A várgesztesi vár története a 13. század végére nyúlik vissza, amikor a Csák nemzetség több kővárat emelt a Vértes térségében.
  •  Károly Róbert király 1326-ban más birtokokért cserébe megszerezte Gesztest, hogy megakadályozza a főúri hatalom túlzott növekedését.
  •  Nagy Lajos király 1342 körül lebontatta a régi várat, és helyére vadászkastélyt építtetett a Vértes erdeiben.
  •  A középkor során a vár több nemesi család – köztük a Rozgonyiak és az Újlakiak - birtokába került.
  •  1543-ban a török hadak elfoglalták, majd több mint 40 éven át felváltva volt magyar és török uralom alatt.
  •  1588-ban Gregoróczy Vince és társai egy éjszakai rajtaütéssel visszafoglalták a várat a törököktől.
  •  Köveit a 18. században részben a majki kamalduli rendház építéséhez használták fel.
  •  Rómer Flóris, a magyar műemlékvédelem atyja 1877-ben készített első tudományos felmérést a romokról.
  •  1932-ben a Magyar Munkás Turista Egyesület menedékházat épített a vár falai közé, amely később népszerű turistaszálló lett.
  •  2014 után a vár állapota leromlott, jelenleg nem látogatható, de felújítása 2021-ben megkezdődött.
  •  A várgesztesi vár a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár része, és a Vértes egyik legjelentősebb történelmi emléke.
  •  A helyiek ma is rendezvényeket tartanak a Várréten, hogy életben tartsák Gesztes hagyományát és történetét.

A várgesztesi vár több mint egy maroknyi omladozó fal - egy olyan hely, ahol a történelem és a természet összefonódik. A csendes Vértes hegygerincén ma is ott zúg a szél, ahol egykor királyi vadászatok harsogtak, és a helyiek álma, hogy egyszer újra élet költözzön e történelmi kövek közé, nem csupán múltidézés, hanem egy nemzeti örökség újjászületése.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu