Utazz vissza az időben a várgesztesi vár falai közé!
A várgesztesi vár a Vértes rengetegében megbúvó kőből faragott legenda. Több mint hét évszázada figyeli csendesen az idő múlását, miközben királyok, nemesek és katonák történeteit őrzi. A várgesztesi vár ma ugyan rom, de kőfalai még mindig mesélnek hatalomról, vadászatokról és a magyar történelem dicső pillanatairól.
A Vértes mélyén egy elfeledett erőd őrzi a középkor árnyait: ez a várgesztesi vár. Egykor királyi vadászkastély, később csaták színtere, majd rommá lett menedék - a várgesztesi vár története a hatalom, a hűség és az elmúlás drámáját suttogja a fák lombjai között.
Várgesztesi vár története:
A kezdetek - amikor a Csákok uralták a Vértest
A 13. század végén a befolyásos Csák nemzetség birtokai védelmére több kővárat építtetett, ezek között volt Gesztes is. Bár a család hű maradt Károly Róberthez, a király mégis tartott a hatalmukat növelő főuraktól, így 1326-ban más földekért cserébe megszerezte a várat. A korai erődítményt 1332-ben említik először írásos források, ez jelzi Gesztes középkori jelentőségét.
Királyi vadászkastély születik a Vértes erdeiben
1342 körül Nagy Lajos király elrendelte a régi erőd lebontását, hogy helyére vadászkastélyt építsenek. Az új, kényelmesebb rezidencia a Vértes vadban bővelkedő rengetegeiben pihenő uralkodót szolgálta. A Gesztesi kastély ettől kezdve a királyi vadászatok egyik kedvelt állomása lett.
Luxemburgi Zsigmondtól az Újlakiakig
A vár története a következő évszázadokban sűrűn változott. Luxemburgi Zsigmond 1410 körül elzálogosította a várat Hohenzollern Frigyes őrgrófnak, később pedig a Rozgonyi és az Újlaki család tulajdonába került. A késő középkorban Gesztes már nemcsak védelmi pont volt, hanem rangos nemesi rezidencia is.
A török idők viharában
1543-ban, amikor Esztergom és Tata is elbukott, Gesztes vára török kézre került. A megszállók megerősítették a falakat, kazamatákat építettek, és a vár több mint negyven évig felváltva volt török és magyar uralom alatt. 1588-ban a magyarok egy merész éjszakai támadással visszafoglalták, ami a Vértes vidékének egyik legdicsőbb mozzanata maradt.
A pusztulás évszázadai
A 17. századra Gesztes elvesztette stratégiai szerepét, majd lassan az enyészeté lett. Köveit a környék lakói hordták el építkezésekhez – a majki kamalduli rendház falai között is felfedezhetők egykori kövei. 1795-ben már romként említették, majd Rómer Flóris 1877-ben készített róla első tudományos felmérést.
Turistaszállóból új remény
A 20. század elején a romok új életre keltek: 1932-ben a Magyar Munkás Turista Egyesület menedékházat épített a vár földszintjére. A háború után helyreállították, és 1963-ra egy 134 fős turistaszállóvá alakult, ahol évtizedeken át iskolák, kirándulócsoportok és természetjárók pihentek meg.
Sajnos az utóbbi évtizedekben az állagromlás miatt a vár egyes falai leomlottak, ezért ma nem látogatható. A helyiek azonban továbbra is a Várréten tartják rendezvényeiket, hogy életben tartsák a vár hagyományát.
A jövő: megőrzés és újjászületés
2021-ben újra remény csillant: állami támogatással megkezdődött a vár rekonstrukciója. A tervek szerint 800 millió forintos program keretében stabilizálják a falakat, részben lefedik a romokat, és tanösvényt is kialakítanak. Ha mindez megvalósul, Gesztes újra a Vértes gyöngyszeme lehet - múlt és természet találkozási pontja.
Érdekességek a várgesztesi várról
- A várgesztesi vár története a 13. század végére nyúlik vissza, amikor a Csák nemzetség több kővárat emelt a Vértes térségében.
- Károly Róbert király 1326-ban más birtokokért cserébe megszerezte Gesztest, hogy megakadályozza a főúri hatalom túlzott növekedését.
- Nagy Lajos király 1342 körül lebontatta a régi várat, és helyére vadászkastélyt építtetett a Vértes erdeiben.
- A középkor során a vár több nemesi család – köztük a Rozgonyiak és az Újlakiak - birtokába került.
- 1543-ban a török hadak elfoglalták, majd több mint 40 éven át felváltva volt magyar és török uralom alatt.
- 1588-ban Gregoróczy Vince és társai egy éjszakai rajtaütéssel visszafoglalták a várat a törököktől.
- Köveit a 18. században részben a majki kamalduli rendház építéséhez használták fel.
- Rómer Flóris, a magyar műemlékvédelem atyja 1877-ben készített első tudományos felmérést a romokról.
- 1932-ben a Magyar Munkás Turista Egyesület menedékházat épített a vár falai közé, amely később népszerű turistaszálló lett.
- 2014 után a vár állapota leromlott, jelenleg nem látogatható, de felújítása 2021-ben megkezdődött.
- A várgesztesi vár a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár része, és a Vértes egyik legjelentősebb történelmi emléke.
- A helyiek ma is rendezvényeket tartanak a Várréten, hogy életben tartsák Gesztes hagyományát és történetét.
A várgesztesi vár több mint egy maroknyi omladozó fal - egy olyan hely, ahol a történelem és a természet összefonódik. A csendes Vértes hegygerincén ma is ott zúg a szél, ahol egykor királyi vadászatok harsogtak, és a helyiek álma, hogy egyszer újra élet költözzön e történelmi kövek közé, nem csupán múltidézés, hanem egy nemzeti örökség újjászületése.