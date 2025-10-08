Utazz vissza az időben a várgesztesi vár falai közé!

A Vértes mélyén egy elfeledett erőd őrzi a középkor árnyait: ez a várgesztesi vár. Egykor királyi vadászkastély, később csaták színtere, majd rommá lett menedék - a várgesztesi vár története a hatalom, a hűség és az elmúlás drámáját suttogja a fák lombjai között.

A várgesztesi vár titkai - Középkori kincsek a Vértesben

Forrás: https://provertes.hu/

Várgesztesi vár története:

A kezdetek - amikor a Csákok uralták a Vértest

A 13. század végén a befolyásos Csák nemzetség birtokai védelmére több kővárat építtetett, ezek között volt Gesztes is. Bár a család hű maradt Károly Róberthez, a király mégis tartott a hatalmukat növelő főuraktól, így 1326-ban más földekért cserébe megszerezte a várat. A korai erődítményt 1332-ben említik először írásos források, ez jelzi Gesztes középkori jelentőségét.

A várgesztesi várat 2021-ben kezdték el felújítani

Királyi vadászkastély születik a Vértes erdeiben

1342 körül Nagy Lajos király elrendelte a régi erőd lebontását, hogy helyére vadászkastélyt építsenek. Az új, kényelmesebb rezidencia a Vértes vadban bővelkedő rengetegeiben pihenő uralkodót szolgálta. A Gesztesi kastély ettől kezdve a királyi vadászatok egyik kedvelt állomása lett.

Luxemburgi Zsigmondtól az Újlakiakig

A vár története a következő évszázadokban sűrűn változott. Luxemburgi Zsigmond 1410 körül elzálogosította a várat Hohenzollern Frigyes őrgrófnak, később pedig a Rozgonyi és az Újlaki család tulajdonába került. A késő középkorban Gesztes már nemcsak védelmi pont volt, hanem rangos nemesi rezidencia is.

A török idők viharában

1543-ban, amikor Esztergom és Tata is elbukott, Gesztes vára török kézre került. A megszállók megerősítették a falakat, kazamatákat építettek, és a vár több mint negyven évig felváltva volt török és magyar uralom alatt. 1588-ban a magyarok egy merész éjszakai támadással visszafoglalták, ami a Vértes vidékének egyik legdicsőbb mozzanata maradt.

A pusztulás évszázadai

A 17. századra Gesztes elvesztette stratégiai szerepét, majd lassan az enyészeté lett. Köveit a környék lakói hordták el építkezésekhez – a majki kamalduli rendház falai között is felfedezhetők egykori kövei. 1795-ben már romként említették, majd Rómer Flóris 1877-ben készített róla első tudományos felmérést.