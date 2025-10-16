34 perce
Vadon Jani meghódítja a magyar Vatikánt: most minden titok kiderül
A Várfoglalók következő része különlegesebb lesz, mint valaha, ugyanis a „magyar Vatikán” titkaiba leshetünk bele. Vadon János következő úti célja az esztergomi vár és bazilika lesz, ahol minden titkos zugot megkeresnek és felfedik az ősi titkokat.
Komárom-Esztergomba érkezik a Várfoglalók következő epizódja, és nem is akárhová kalauzolja el a nézőket Vadon János, mint a magyar Vatikánba, Esztergomba. A Spektrum csatorna népszerű műsora Eger után az Esztergomi vár és a Bazilika felé vette az irányt, ahol az ország legismertebb várbarátja és a stáb minden zugot bejár majd. Megismerhetjük a „Magyar Vatikán” megálmodásának történetét és azt is, hogy milyen titkokat rejt az épület.
Esztergom, ahol felelevenedik a múlt: Vadon János vármegyénkbe érkezik
A Filmdzsungel Stúdió sorozata bemutatja Esztergom város lenyűgöző múltját. Kiderül, hogyan formálták a történelem viharai, a tatárok, törökök, kurucok és labancok ostromai a magyar királyok - Géza és Szent István, III. Béla, Károly Róbert és Vitéz János - egykori trónközpontját. Megcsodálhatják a Botticelli által díszített „wellnessfürdő” falait, és látványos drónfelvételekkel és 3D rekonstrukciókkal készült epizódban Esztergom dicső múltját idézik majd meg – írta az AMC Networks.
Aki pedig szeretne még többet megtudni vármegyénk egyik csodálatos városáról, az nézze a Várfoglalók következő adását Vadon János televíziós- és rádiós műsorvezető kalauzolásában, amely a Spektrum műsorán vasárnaponként 17:00-tól látható!
A kemma.hu hasábjain már számos alkalommal publikáltunk az Esztergomi Bazilikáról, legutoljára olyan helyekre kukkanthattunk be, ahova máskor nem volt lehetőség. A felújítás alatt álló esztergomi Bazilika panorámatermében tartották a Kulturális Örökség Napjait, ahol a nyitóesemény keretében a bazilika kulisszái mögé is beleshettünk.
Videón: benézhettünk az esztergomi bazilika felújításának kulisszái mögé
Az egyik szeptemberi estén pedig igazán gyönyörű és ritka látvány tárult elénk Esztergom égboltján: még az Alpok csúcsait is látni lehetett. A különleges fotón a naplemente fényében ragyogó Esztergomi Bazilika mögött tisztán kivehetők a Schneeberg havas vonulatai.
Csoda a látóhatáron: különleges esztergomi fotón ámul a világ