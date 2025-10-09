21 perce
Megérkeztek a vadludak Tata környékére, kiderült, mikor szállják meg az Öreg-tavat
Egyelőre még csak néhány tucatnyi madár, de megérkeztek az első nagy lilikek a Tatai Tavak Ramsari Területére. A szakértők azt is elárulták, hogy az Öreg-tavon mikor tűnhetnek fel a vízimadarak. A vadludak Tata igazi téli látványosságai, ki- és behúzásaik a város életének részévé váltak, nem csoda, hogy hosszú évek óta fesztivált is szerveznek. Az idei már a 25. lesz, és nemzetközi találkozóval is kiegészül.
Megérkeztek a vadludak Tata közelébe. Az idei első példányokat a naszályi Ferencmajori-halastavaknál figyelték meg a Tatai Vadlúd Sokadalom szervezői. Az első 11 példány a nyári ludak között pihent. Idén különleges rendezvénnyel készülnek a november végi fesztiválon.
Mint arról korábban beszámoltunk, idén a Vadlúd Sokadalom is különleges lesz: a rendezvény 25. jubileumát ünnepli, és ezzel egy időben a Ramsari Városok nemzetközi találkozóját is Tatán tartják. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője korábban a Kemma.hu-nak elmondta, hogy emiatt a szokásosnál magasabban tartják majd az Öreg-tó vízszintjét, hogy a fesztivál idejére minél gazdagabb madárvilág várja az érdeklődőket.
A madárvédők szerint az Öreg-tavon csak akkor telepednek majd meg, ha a vízszint eléri az ideális szintet – erre várhatóan november elején kerülhet sor. A tavalyi Vadlúd Sokadalom idején 35 ezer vadludat számoltak meg a természetvédők, míg egy évvel korábban, a 23. rendezvényen 53 ezret. A madarak számának csökkenése országos jelenség: Csonka Péter, a Magyar Madártani Egyesület vármegyei csoportjának elnöke korábban arról beszélt, hogy a vörösnyakú ludakból – amelyek fokozottan védett, globálisan veszélyeztetett fajnak számítanak – alig néhány tucat maradt hazánkban, pedig korábban ezres nagyságrendben fordultak elő. A Tatai Vadlúd Sokadalom webkamera adása pedig a tervek szerint november 16-tól újra elérhető lesz.
A szakemberek szerint a csökkenés oka összetett lehet: a melegebb telek, a változó vonulási útvonalak és az északi régiókban található bőségesebb táplálkozóhelyek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyre kevesebb vadlúd érkezik a Kárpát-medencébe.
Szabó Máté, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre a Kemma.hu kérdésére korábban elmondta, hogy egyeztettek az ország többi telelő helyén dolgozó szakemberekkel, és ők is azt tapasztalták, hogy a szokottnál később érkezett meg az első madártömeg.
– Több teóriánk is van. Lehet, hogy egy jó táplálkozási területet találtak a Kelet-európai földrészen, ahol megálltak egy hosszabb időre. A vadludak ugyanis Ukrajna, Románia, Oroszország és a Fekete-tenger vidéke felől érkeznek a Kárpát-medencébe. De lehet időjárási oka is lehet, hiszen az egész földrészen kellemes, melegebb őszies idő volt, vagyis nem nyomta őket a hideg, hogy jöjjenek be a telelő területre – sorolta a teóriákat Szabó Máté, aki szerint az is lehet, hogy más vonuló útvonalat találnak maguknak.
Lesz mit figyelni a jubileumi fesztiválon
Tavaly a vadludak csak késve, november végén érkeztek meg nagyobb számban Tatára. Hogy idén milyen lesz a szezon, még kérdéses, de a természetvédők bizakodnak: az első nagy lilikek megérkezése azt jelzi, hogy megkezdődött az őszi vonulás. A jubileumi 25. Tatai Vadlúd Sokadalom november utolsó hétvégéjén várja majd a látogatókat, madármegfigyeléssel, szakvezetésekkel, gyerekprogramokkal és nemzetközi madárszámlálással.